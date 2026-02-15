ИИ В ШКОЛЕ — ЭТО ПРИГОВОР: Как цифровизация убивает мышление | Андрей Афанасьев
Исследователь Андрей Афанасьев представляет свою книгу «Заложники платформ». Это жесткий и честный разбор того, как цифровые алгоритмы формируют зависимость, усиливают отклонения и навсегда меняют психику детей и взрослых.
Что такое «цифровая соска» и почему давать ребенку гаджет в раннем возрасте — это преступление против его мозга? В выпуске: как устроена дофаминовая экономика, скрытые эксперименты над эмоциями пользователей и реальное влияние соцсетей на подростковую депрессию. Разбираем миф об искусственном интеллекте в школе, почему тотальная цифровизация образования убивает самостоятельное мышление, и может ли домашнее обучение стать ковчегом спасения.
00:00 — О чем книга «Заложники платформ»
04:42 — «Цифровая соска»: почему гаджеты дают слишком рано
08:14 — Как алгоритмы соцсетей взламывают мозг и создают зависимость
15:17 — Опыты на людях: секретные эксперименты Facebook
20:42 — Первые признаки цифровой зависимости у ребенка
24:08 — Дофаминовая экономика: TikTok, лайки и депрессия
29:23 — Цифровизация образования: прогресс или деградация?
36:11 — Великий обман: миф об «искусственном интеллекте» в школе
42:24 — Домашнее обучение как спасение от цифрового хаоса
Комментарий редакции
1. Три книги Афанасьева и их эволюция
- «Дети интернета» – о деструктивных субкультурах, «цифровой канализации» Рунета, ориентирована на взрослых, фактически каталог рисков.
- «Основа жизни в сети» – адаптация без «чернухи», уже для подростков, с сильно «обезжиренным» содержанием.
- «Заложники платформ» – попытка обобщить несколько лет практики: встречи с детьми, родителями, педагогами; меньше фокуса на деструктивных группах, больше – на самой цифровой среде и влиянии платформ на психику и поведение.
2. Цифровая соска: ранний вход детей в интернет
- Типичная модель: ребенок рождается – ему «вручают» гаджет вместо живого общения.
- Статистика: возраст начала активного использования интернета сместился с 6 до 4–5 лет, на практике – часто ещё раньше (дети в колясках с телефоном).
- Последствия ранней «цифровой соски»:
- ухудшение зрения,
- задержка и искажение развития речи,
- нарушения социализации,
- зря потраченный период, когда мозг особенно нуждается в живом опыте и телесном, эмоциональном контакте.
3. Алгоритмы как машина по взлому психики
- Смартфон описывается как «совершенный прибор для создания зомби-зависимости» – не химической, но по силе сравнимой.
- Механика TikTok / коротких видео:
- пользователю показывают подряд множество случайных роликов;
- алгоритм считывает микро‑реакции (движения, положение телефона, акселерометр, смех, задержку взгляда) – то, что человек сам не осознает;
- по этим слабым сигналам строится профиль интересов;
- за короткое время платформа знает нас лучше многих психологов;
- результат – человек заходит «на 5 минут», а проводит часы, не осознавая, как время исчезло.
- Этот принцип заложен в большинстве крупных платформ; российское законодательство почти не регулирует подобные манипуляции.
4. Усиление отклонений и радикализация через платформы
- Платформы усиливают любые особенности и отклонения – не только патологические.
- Пример: меланхоличный человек – алгоритм постепенно заваливает его депрессивным контентом, усиливая склонность к депрессии.
- Люди с проблемными наклонностями, которые раньше могли прожить жизнь «в одиночестве своей странности», теперь находят тысячи «единомышленников», сообщества, «иконы стиля», схемы действий – и это резко увеличивает вероятность выхода их отклонений в реальную практику.
- Важный момент: накручивают не только люди и кураторы, но и сами алгоритмы – просто по признаку «что держит человека дольше».
5. От пользователя к заложнику платформы
- Основной критерий зависимости – как цифровая активность влияет на реальную жизнь:
- страдает ли работа/учёба,
- рушатся ли семейные и социальные связи,
- сокращаются ли реальные контакты,
- возрастает ли раздражительность, тревожность, бессонница.
- Есть ещё более тонкий признак: человек может сидеть в телефоне «не так много», но его сознание сужается до одной навязчивой темы (политика, конспирология, какая-то субкультура), с ним уже невозможно говорить ни о чём другом – это форма саморадикализации при помощи соцсетей.
- Афанасьев советует подросткам сравнивать себя «до» и «после» игры/подписки/чата: качество сна, количество друзей, настроение, нервозность – и по честной самооценке делать выводы.
6. Экономика дофамина и монетизация негативных эмоций
- Архитекторы платформ сами называют пользователей «дофамином» – то есть рассматривают нас как источник управляемых выбросов удовольствия, которые можно монетизировать.
- Соцсети, особенно визуальные (Instagram и аналоги), опаснее для девочек:
- гиперценность социального одобрения, лайков, комментариев;
- постоянное сравнение себя не с реальными людьми, а с миллионами отфотошопленных и теперь ещё и «доделанных ИИ» образов;
- формирование комплексов, депрессий, искажённого образа тела.
- Для мальчиков более опасны игры:
- эксплуатация стремления к достижению и статусу;
- медальки, уровни, «ачивки», прокачка персонажей – суррогат реальных достижений;
- формируется состояние, при котором обычная жизнь кажется «серой» по сравнению с игровыми микровзрывами дофамина.
- Пример исследований Facebook:
- двум большим группам пользователей показывали в ленте преобладающе «добрый» и преобладающе «злой» контент;
- вторая группа проводила больше времени в сети и приносила больше прибыли;
- алгоритмы были перенастроены на приоритет негативного, конфликтного, «колючего» контента, так как он удерживает внимание лучше.
- Соцсети питаются нашими негативными эмоциями – это не теория заговора, а описанный и признанный бизнес-подход.
7. Соцсети и примитивизация общества
- Платформы заинтересованы в упрощении и огрублении пользователя: примитивный человек – идеальный потребитель бесконечной ленты.
- Продвижение «музыкального дна» на крупных фестивалях (например, VK Fest) – не просто вкусовщина, а способ формировать аудиторию, для которой главная активность – бездумное скроллирование.
- Деструктивный контент всегда проще и дешевле в производстве, чем сложный и созидательный:
- он повторяем, однообразен, предсказуем;
- креатив не нужен, достаточно эксплуатировать инстинкты и шок;
- поэтому для алгоритмов выгодно вытеснять сложное и подсовывать примитивное.
8. Цифровизация образования как особая угроза
- Афанасьев резко критикует нынешнюю волну цифровизации школы:
- принуждение к использованию платформ стало почти тотальным;
- к образованию под видом «инноваций» заходят коммерческие сервисы, зарабатывающие на детях и родителях.
- Пример тетрадей с QR-кодами (на базе издательства «Просвещение»):
- сложные задания – только через переход на платную платформу;
- «репетигр» за абонентскую плату «объясняет и при необходимости выдаёт готовый ответ»;
- для ребёнка это прямая подсказка, как обходить усилие: пять раз «ошибиться» – получить верный ответ.
- Похожие риски с предложениями банков и IT‑гигантов: ИИ‑помощники для выполнения домашних заданий фактически учат ребёнка не думать, а делегировать мышление алгоритму.
- Афанасьев подчёркивает: это не «плохой ИИ», это конкретные коммерческие и институциональные интересы, стоящие за технологиями.
9. Искусственный интеллект: не чудо, а инструмент
- По сути, ИИ – набор более сложных алгоритмов, а не «разум».
- Слово «искусственный интеллект» – очередной хайповый ярлык (как раньше «блокчейн» или «3D»), используемый для распила бюджетов и манипуляции ожиданиями.
- Опасность не в самом алгоритме, а в людях и структурах, которые задают цели:
- если цель – удержание внимания и повышение прибыли, ИИ будет радикализировать, ломать, усиливать зависимости;
- если цель – развитие мышления и автономности, нужна совсем другая архитектура платформ, сегодня она – скорее исключение.
10. Где граница «нормального» использования для ребёнка
- Абсолютной безопасности нет никогда; родительская тревога – нормальна и неизбежна.
- Аналогия с улицей: мы постепенно расширяем свободу ребёнка – от двора до другого конца города; с цифрой логика должна быть той же, а не «сразу весь мир в кармане» в два года.
- Важная мысль:
- критическое мышление биологически связано с развитием лобных долей, до ~14 лет оно не может быть полноценным;
- ожидать, что 8–10‑летний ребёнок «осознанно» и «критически» отнесётся к манипуляциям алгоритмов – самообман.
- Поэтому:
- в младшем школьном возрасте – чем меньше гаджетов, тем лучше;
- особенно до 8–10 лет – прямой доступ к смартфону и соцсетям должен быть минимальным или отсутствовать;
- позже – не только запреты, но и формирование «иммунитета»: книги, хорошие фильмы, живое общение, вкус к реальным достижениям.
11. Домашнее (семейное) обучение как реакция на цифровизацию школы
- Афанасьев знает множество положительных примеров семейного обучения:
- дети формально числятся на «домашке», но реально занимаются в малых частных школах, организованных родителями;
- есть случаи, когда результаты аттестации таких учеников заметно выше, чем у «обычных» школьников.
- Но он избегает идеализации:
- семейное обучение – не панацея и не для всех;
- многое зависит от ресурсов, компетенций и мотивации родителей.
- В то же время, по мере нарастания давления цифровых платформ на школу, семейное образование для всё большего числа людей может стать не просто альтернативой, а способом спастись от полного растворения обучения в коммерческих и алгоритмических интересах.
---
Вывод
В этом видео Афанасьев не столько ругает «технологии вообще», сколько вскрывает конкретный механизм:
цифровая среда – это не нейтральная инфраструктура, а набор платформ, чья логика выстроена вокруг трёх вещей:
1) максимизация удержания внимания,
2) монетизация эмоций (прежде всего негативных и зависимых),
3) постепенная замена реального опыта суррогатами – дофамином из экрана вместо смысла и усилия в жизни.
В такой логике и дети, и взрослые неизбежно превращаются из пользователей в заложников:
- мышление подменяется реактивностью,
- общение – сигналами для алгоритмов,
- образование – полем для внедрения сервисов, которые экономят усилие, но разрушают способность думать.
И одновременно он оставляет пространство для ответственности:
- родители могут откладывать вход ребёнка в цифровой мир и дозировать его,
- педагоги могут хотя бы частично осознавать и объяснять детям механизмы манипуляции,
- общество в принципе может требовать иных нормативов и другой логики платформ.
По сути, вопрос упирается не в то, будет ли ИИ и цифровизация в школе, а в то, кому мы позволяем задавать правила игры: тем, кто заинтересован в развитии мышления, или тем, кто зарабатывает на нашей зависимости и уязвимости.
И здесь возникает более общий, уже философский вопрос:
если истина о нас самих всё больше формируется через отражение в алгоритмах и лентах, как отличить, где в нас говорим «мы», а где – «платформа, которая нас вырастила»?