Государство спасёт застройщиков? // Комолов & Абдулов. Числа недели
Крупнейший застройщик России “Самолёт” обратился в правительство за финансовой помощью. Долги компании достигли почти триллиона рублей, для погашения которых девелопер распродаёт свой земельный банк. Приведёт ли кризис в отрасли к падению цен на недвижимость, и как это скажется на экономике России? Об этом – в новом ролике экономистов Олега Комолова и Рафаэля Абдулова.
Комментарий редакции
1. Состояние отрасли и прецедент «Самолёта»:
- Российский строительный сектор столкнулся с серьёзными трудностями, о чём свидетельствует просьба крупнейшей девелоперской компании «Самолёт» о льготном кредите у государства.
- Хотя прямого банкротства пока нет, обращение за помощью — индикатор системных проблем не только «Самолёта», но и отрасли в целом.
2. Факторы нестабильности на рынке недвижимости:
- Завершение эпохи льготной ипотеки и рост ключевой ставки резко снизили доступность жилья, что ведёт к падению спроса.
- Все крупные застройщики фактически зависят от постоянного привлечения новых клиентов и запуска новых проектов для обслуживания старых долгов — своего рода «строительная пирамида».
- Растёт просрочка по ипотеке (за год — на 80%), что обычно свидетельствует о серьёзных экономических потрясениях.
- Ужесточение регуляторных требований (контроль долговой нагрузки и первоначального взноса) сокращает возможности для новых покупателей.
3. Структурные уязвимости:
- Строительная отрасль вместе со смежниками обеспечивает до четверти экономики России, а монополизация делает систему чувствительной к кризисам крупных игроков.
- Десятка застройщиков отвечает за половину всего предложения новостроек; массовые банкротства будут мультипликативно бить по всей экономике.
4. Мультипликативные эффекты и риски:
- Крах в строительстве запускает цепную реакцию: подрядчики, субподрядчики (в основном малые и средние бизнесы), металлурги, поставщики материалов и локальный сервисный бизнес столкнутся с волной банкротств и падением спроса.
- Уже сейчас видно, что металлургия теряет доходы из-за спада в строительном секторе, а ВПК не может компенсировать эти потери.
5. Ценообразование и регуляторная среда:
- Себестоимость строительства составляет лишь около 25% цены — остальное уходит на административные издержки, банковские проценты, землю и особенно маржу компаний.
- Государство объективно не может и не хочет допустить обвала цен, так как это обернётся банкротством для целого ряда игроков, ударит по банковской системе, региональным бюджетам и затронет интересы крупных собственников и инвесторов.
6. Социальные и бытовые последствия:
- Квартиры становятся всё менее доступными, доля частных домов в общем строительстве постоянно растёт (до 66%); горожане уезжают в пригород.
- Покупатели новостроек рискуют втянуться в длительное ожидание при банкротстве застройщика, платя одновременно ипотеку и аренду.
7. Перспективы:
- Отмена моратория на штрафы для застройщиков будет стимулировать рост цен.
- Ждать существенного падения цен на жильё не стоит: девелоперы и государство будут защищать отрасль, препятствуя естественному снижению стоимости.
- Строительство, как и автомобильная промышленность, остаётся важнейшим индикатором макроэкономической стабильности; ситуация требует пристального наблюдения и анализа.
Выводы и философская рефлексия
Разговор о состоянии строительной отрасли — это не просто экономический анализ, а срез по состоянию всей системы, где реальные цифры и «жизнь на земле» очень тесно переплетены. Мы видим иллюзию устойчивости: финансовые пирамиды в крупных системах незаметны до тех пор, пока поток новых участников поддерживает движение — словно велосипед, обрекаемый на падение в момент остановки.
Как и любая система, требующая постоянного роста для поддержания стабильности, российская строительная отрасль колеблется на грани между созиданием и крахом, предъявляя обществу суровую правду: «вечное движение вперёд» — не гарантия устойчивости, а зачастую замаскированная нестабильность.
Отдельное внимание стоит уделить вопросу истины в восприятии кризиса. Цены на жильё, жёстко удерживаемые государством и корпорациями, иллюзорно отражают «рыночную действительность», тогда как настоящие экономические трудности, мультиплицирующиеся по всей экономике, становятся заметны лишь на земле — из уст подрядчиков, простых покупателей, или уволенных рабочих. Экономическая правда в глазах каждого — различная, и в такие моменты становится ясно, насколько реальность сложнее, чем любой идеализированный рынок или предсказуемая модель.
Важно отметить и психологический момент: убеждение, что кризис обязательно несёт за собой «очищение» или «справедливое перераспределение», часто не подтверждается реальностью. Логика капитала — удержание достигнутых позиций и максимизация прибыли даже в ущерб большинству. Рациональное поведение системы может быть иррациональным для живущих в ней людей.
Практически это означает: простые решения (например, надежда на падение цен после банкротств) не работают в монополизированной, управляемой экономике. Здесь ключевую роль играет поддержка стабильности ради большой политики, социальных обязательств и интересов элит.
Остаётся открытый вопрос, к которому подводит вся беседа: если истина экономической стабильности так гибка и ситуативна, если поддержка искусственной устойчивости становится нормой, то где границы между необходимой регуляцией и опасной иллюзией? И возможно ли увидеть всю глубину кризиса, не ограничиваясь только представленными цифрами — а исходя из живого, человеческого опыта, обретая мудрость в признании собственных ограничений и уязвимости любой системы?
Иными словами: где проходит та тонкая черта между «управляемым кризисом» и настоящим системным сбоем — и способен ли кто-либо ещё заранее заметить момент её пересечения?