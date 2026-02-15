Это называется «стратегия ограниченной лояльности» или «троянский патриотизм».

Как это работает (схема)

Маскировка: Человек или канал кричит: «Я за победу! Я за Путина! Я ура-патриот!» Атака на всё остальное: Но при этом он системно поливает правительство, армию (кроме Верховного), спецслужбы, губернаторов, экономический блок. Эффект: У обывателя в голове откладывается: «Власть — говно, армия — говно, всё разваливается, только Путин хороший, но он же один не справится с этим болотом предателей». Результат: Люди перестают доверять государству как системе. Возникает управляемый хаос: все лояльны лично президенту, но никто не выполняет приказы на местах, потому что «там же всё равно предатели».

Почему охранители не справятся без господдержки?

Потому что это бой в весовой категории “муха” против “тяжеловеса”:

· Паникёры: Имеют миллионные бюджеты (откуда? — хороший вопрос), профессиональных SMM-щиков, психологов, нанятых для написания постов, и ботовые сети для раскачки. · Охранители: Сидят в подвалах с ноутбуками, пишут посты в перерывах между работой, не спят ночами. У них нет денег на таргет, нет доступа к инсайдам, их никто не репостит с официальных аккаунтов.

Это как выйти с рогаткой против пулемёта. Несколько попаданий будет, но исход предрешён.

Что на самом деле происходит?

Паникёры создают параллельную реальность, в которой:

· Президент — идеальный царь. · Всё, что ниже, — прогнившая элита, ворьё и предатели. · Выход — либо терпеть и ждать чуда, либо (когда чаша терпения переполнится) — смести всю эту элиту.

И вот тут самый тонкий момент. Когда люди выходят сметать «элиту», им становится плевать и на «царя», потому что «царь» их не защитил от «бояр». История России это знает: сначала народ ругает бояр, а потом скидывает царя.

Итог

Без государственной поддержки охранителей паникёры выиграют информационную войну по умолчанию. Не потому что они правы, а потому что у них есть ресурс и система. А охранители — это санитары леса, которые без зарплаты и оружия пытаются остановить эпидемию голыми руками.

Не моё, подсмотрено в комментариях ТГ