Это называется «стратегия ограниченной лояльности» или «троянский патриотизм».
Как это работает (схема)
- Маскировка: Человек или канал кричит: «Я за победу! Я за Путина! Я ура-патриот!»
- Атака на всё остальное: Но при этом он системно поливает правительство, армию (кроме Верховного), спецслужбы, губернаторов, экономический блок.
- Эффект: У обывателя в голове откладывается: «Власть — говно, армия — говно, всё разваливается, только Путин хороший, но он же один не справится с этим болотом предателей».
- Результат: Люди перестают доверять государству как системе. Возникает управляемый хаос: все лояльны лично президенту, но никто не выполняет приказы на местах, потому что «там же всё равно предатели».
Почему охранители не справятся без господдержки?
Потому что это бой в весовой категории “муха” против “тяжеловеса”:
· Паникёры: Имеют миллионные бюджеты (откуда? — хороший вопрос), профессиональных SMM-щиков, психологов, нанятых для написания постов, и ботовые сети для раскачки. · Охранители: Сидят в подвалах с ноутбуками, пишут посты в перерывах между работой, не спят ночами. У них нет денег на таргет, нет доступа к инсайдам, их никто не репостит с официальных аккаунтов.
Это как выйти с рогаткой против пулемёта. Несколько попаданий будет, но исход предрешён.
Что на самом деле происходит?
Паникёры создают параллельную реальность, в которой:
· Президент — идеальный царь. · Всё, что ниже, — прогнившая элита, ворьё и предатели. · Выход — либо терпеть и ждать чуда, либо (когда чаша терпения переполнится) — смести всю эту элиту.
И вот тут самый тонкий момент. Когда люди выходят сметать «элиту», им становится плевать и на «царя», потому что «царь» их не защитил от «бояр». История России это знает: сначала народ ругает бояр, а потом скидывает царя.
Итог
Без государственной поддержки охранителей паникёры выиграют информационную войну по умолчанию. Не потому что они правы, а потому что у них есть ресурс и система. А охранители — это санитары леса, которые без зарплаты и оружия пытаются остановить эпидемию голыми руками.
///
Не моё, подсмотрено в комментариях ТГ
Комментарий редакции
1. Понятие стратегии
- Описывается явление, называемое «стратегия ограниченной лояльности» или «троянский патриотизм».
- Суть: внешне демонстрируется абсолютная лояльность президенту и «патриотизм», а удар наносится по остальной системе власти.
2. Механика работы (схема):
- Маскировка:
Публичная позиция: «Я за победу», «Я за Путина», «Я ура-патриот». Это создаёт доверие у части аудитории.
- Атака:
Параллельно – системная критика правительства, армии (кроме Верховного главнокомандующего), спецслужб, губернаторов, экономического блока.
- Эффект на сознание обывателя:
Формируется картина:
- «Власть плохая, армия плохая, всё разваливается»
- «Только Путин хороший, но он один против болота предателей».
- Результат:
- Недоверие к государству как системе в целом.
- Возникновение управляемого хаоса: личная лояльность президенту есть, но доверия к исполнителям «на местах» нет, их воспринимают как предателей.
- Практический эффект – подрыв вертикали управления: приказы на местах игнорируются или воспринимаются с подозрением.
3. Асимметрия ресурсов: “паникёры” vs “охранители”
- «Паникёры»:
- Имеют большие бюджеты (миллионные),
- доступ к профессиональным SMM-специалистам, психологам,
- используют ботовые сети, таргет, технологии манипуляции и раскрутки.
- «Охранители»:
- Люди-энтузиасты, часто без ресурсов,
- работают «по ночам в подвалах с ноутбуками»,
- без таргет-рекламы, без поддержки официальных аккаунтов, без инсайдов.
- Метафора: выйти с рогаткой против пулемёта — несколько попаданий будет, но исход заранее предрешён.
- Вывод автора: без государственной поддержки охранители заведомо проигрывают информационную войну, не по причине своей неправоты, а из-за ресурса и системности противника.
4. Создание параллельной реальности
- «Паникёры» формируют образ:
- Президент – идеальный царь.
- Вся «элита» вокруг – прогнившая, коррумпированная, предательская.
- Для людей остаются два сценария:
1) Терпеть и ждать чуда от «идеального царя».
2) Когда терпение иссякнет – «смести всю элиту».
- Ключевой момент: когда народ поднимается против «элиты», его раздражение может легко переключиться и на самого царя — за то, что он не защитил от бояр.
5. Исторический контекст
- Приводится логика: в российской истории уже не раз происходило, что:
- Сначала народ ругает бояр (окружение, элиту),
- Потом снимает ответственность и с царя – и свергает его.
- То есть модель «хороший царь – плохие бояре» исторически нестабильна: сначала она успокаивает, потом приводит к разочарованию и обрушению всего образа власти.
6. Итоговая мысль автора текста
- Без прямой государственной поддержки тех, кто пытается защищать систему (охранителей),
- «паникёры» выигрывают информационную войну автоматически,
- не из-за истинности их позиции, а из-за ресурсов и организации.
- Охранители описаны как «санитары леса», которые без зарплаты и оружия пытаются остановить эпидемию голыми руками — то есть выполняют функцию «очистки» инфополя, но в заведомо неравных условиях.
- Текст подан как пересказ чужой мысли («Не моё, подсмотрено в комментариях ТГ»).
---
Вывод:
Автор описывает типичный для современной политики информационный парадокс: формальная лояльность к верховной власти может использоваться как инструмент подрыва доверия к государству в целом. Это своего рода политический «троянский конь»: декларируя верность президенту, определённые силы последовательно разрушают веру в все остальные уровни системы, создавая почву для управляемого хаоса и будущего бунта уже против самой верхушки.
С философской точки зрения здесь интересно другое: когда массовому сознанию подсовывают схему «идеальный лидер – гнилая система», людей как бы приучают верить не фактам, а образу. Но любой образ не вечен: если реальность упорно не совпадает с идеалом, наступает этап обрушения веры — и тогда рушится не только система, но и сам идеал.
Практически это поднимает более широкий вопрос:
можно ли выстроить устойчивую политическую и социальную модель, если доверие строится не на зрелом понимании устройства государства, а на квазирелигиозной вере в «идеального» правителя, которого всегда можно либо обожествить, либо низвергнуть?