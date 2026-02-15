Главная » Мировоззрение, Политика

Это называется «стратегия ограниченной лояльности» или «троянский патриотизм».

14 0
Переслано от: РМ

Это называется «стратегия ограниченной лояльности» или «троянский патриотизм».

Как это работает (схема)

  1. Маскировка: Человек или канал кричит: «Я за победу! Я за Путина! Я ура-патриот!»
  2. Атака на всё остальное: Но при этом он системно поливает правительство, армию (кроме Верховного), спецслужбы, губернаторов, экономический блок.
  3. Эффект: У обывателя в голове откладывается: «Власть — говно, армия — говно, всё разваливается, только Путин хороший, но он же один не справится с этим болотом предателей».
  4. Результат: Люди перестают доверять государству как системе. Возникает управляемый хаос: все лояльны лично президенту, но никто не выполняет приказы на местах, потому что «там же всё равно предатели».

Почему охранители не справятся без господдержки?

Потому что это бой в весовой категории “муха” против “тяжеловеса”:

· Паникёры: Имеют миллионные бюджеты (откуда? — хороший вопрос), профессиональных SMM-щиков, психологов, нанятых для написания постов, и ботовые сети для раскачки. · Охранители: Сидят в подвалах с ноутбуками, пишут посты в перерывах между работой, не спят ночами. У них нет денег на таргет, нет доступа к инсайдам, их никто не репостит с официальных аккаунтов.

Это как выйти с рогаткой против пулемёта. Несколько попаданий будет, но исход предрешён.

Что на самом деле происходит?

Паникёры создают параллельную реальность, в которой:

· Президент — идеальный царь. · Всё, что ниже, — прогнившая элита, ворьё и предатели. · Выход — либо терпеть и ждать чуда, либо (когда чаша терпения переполнится) — смести всю эту элиту.

И вот тут самый тонкий момент. Когда люди выходят сметать «элиту», им становится плевать и на «царя», потому что «царь» их не защитил от «бояр». История России это знает: сначала народ ругает бояр, а потом скидывает царя.

Итог

Без государственной поддержки охранителей паникёры выиграют информационную войну по умолчанию. Не потому что они правы, а потому что у них есть ресурс и система. А охранители — это санитары леса, которые без зарплаты и оружия пытаются остановить эпидемию голыми руками.

///

Не моё, подсмотрено в комментариях ТГ

Комментарий редакции

Ключевые тезисы текста:

1. Понятие стратегии
- Описывается явление, называемое «стратегия ограниченной лояльности» или «троянский патриотизм».
- Суть: внешне демонстрируется абсолютная лояльность президенту и «патриотизм», а удар наносится по остальной системе власти.

2. Механика работы (схема):
- Маскировка:
Публичная позиция: «Я за победу», «Я за Путина», «Я ура-патриот». Это создаёт доверие у части аудитории.
- Атака:
Параллельно – системная критика правительства, армии (кроме Верховного главнокомандующего), спецслужб, губернаторов, экономического блока.
- Эффект на сознание обывателя:
Формируется картина:
- «Власть плохая, армия плохая, всё разваливается»
- «Только Путин хороший, но он один против болота предателей».
- Результат:
- Недоверие к государству как системе в целом.
- Возникновение управляемого хаоса: личная лояльность президенту есть, но доверия к исполнителям «на местах» нет, их воспринимают как предателей.
- Практический эффект – подрыв вертикали управления: приказы на местах игнорируются или воспринимаются с подозрением.

3. Асимметрия ресурсов: “паникёры” vs “охранители”
- «Паникёры»:
- Имеют большие бюджеты (миллионные),
- доступ к профессиональным SMM-специалистам, психологам,
- используют ботовые сети, таргет, технологии манипуляции и раскрутки.
- «Охранители»:
- Люди-энтузиасты, часто без ресурсов,
- работают «по ночам в подвалах с ноутбуками»,
- без таргет-рекламы, без поддержки официальных аккаунтов, без инсайдов.
- Метафора: выйти с рогаткой против пулемёта — несколько попаданий будет, но исход заранее предрешён.
- Вывод автора: без государственной поддержки охранители заведомо проигрывают информационную войну, не по причине своей неправоты, а из-за ресурса и системности противника.

4. Создание параллельной реальности
- «Паникёры» формируют образ:
- Президент – идеальный царь.
- Вся «элита» вокруг – прогнившая, коррумпированная, предательская.
- Для людей остаются два сценария:
1) Терпеть и ждать чуда от «идеального царя».
2) Когда терпение иссякнет – «смести всю элиту».
- Ключевой момент: когда народ поднимается против «элиты», его раздражение может легко переключиться и на самого царя — за то, что он не защитил от бояр.

5. Исторический контекст
- Приводится логика: в российской истории уже не раз происходило, что:
- Сначала народ ругает бояр (окружение, элиту),
- Потом снимает ответственность и с царя – и свергает его.
- То есть модель «хороший царь – плохие бояре» исторически нестабильна: сначала она успокаивает, потом приводит к разочарованию и обрушению всего образа власти.

6. Итоговая мысль автора текста
- Без прямой государственной поддержки тех, кто пытается защищать систему (охранителей),
- «паникёры» выигрывают информационную войну автоматически,
- не из-за истинности их позиции, а из-за ресурсов и организации.
- Охранители описаны как «санитары леса», которые без зарплаты и оружия пытаются остановить эпидемию голыми руками — то есть выполняют функцию «очистки» инфополя, но в заведомо неравных условиях.
- Текст подан как пересказ чужой мысли («Не моё, подсмотрено в комментариях ТГ»).

---

Вывод:

Автор описывает типичный для современной политики информационный парадокс: формальная лояльность к верховной власти может использоваться как инструмент подрыва доверия к государству в целом. Это своего рода политический «троянский конь»: декларируя верность президенту, определённые силы последовательно разрушают веру в все остальные уровни системы, создавая почву для управляемого хаоса и будущего бунта уже против самой верхушки.

С философской точки зрения здесь интересно другое: когда массовому сознанию подсовывают схему «идеальный лидер – гнилая система», людей как бы приучают верить не фактам, а образу. Но любой образ не вечен: если реальность упорно не совпадает с идеалом, наступает этап обрушения веры — и тогда рушится не только система, но и сам идеал.

Практически это поднимает более широкий вопрос:
можно ли выстроить устойчивую политическую и социальную модель, если доверие строится не на зрелом понимании устройства государства, а на квазирелигиозной вере в «идеального» правителя, которого всегда можно либо обожествить, либо низвергнуть?
Редактор: novafone
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/3672
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Амарант всему голова или враг Петра Великого.
По-мирски это называется осознанность и серьезность. По-аскетически - трезвение
Знания от Nа_чала. Часть 1-20. ИСТИННОЕ ЛИЦО СОРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ или ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ БОЛЕТЬ ЧАЩЕ, А КОЛИЧЕСТВО НЕИЗЛЕЧИМЫХ НЕДУГОВ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ– ОТКАЗ ОТ АНГЛО-АМЕРИКАНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРУШАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
"СВЕТЛЫЙ ВЕНИК" Н.Левашова во Второй Упреждающей Стратегии
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ: «Как придать России облик будущего в новом Мировом порядке»
Тайны 11 сентября, или секрет Полишинеля

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru