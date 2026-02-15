«… Если надо повторим!»
Германия, наращивая военную мощь, может стать следующим гегемоном Европы, считают аналитики влиятельного британского издания Economist. В 2025 году, напоминают они, Берлин потратил на оборону больше, чем любая другая европейская страна в абсолютном выражении.
Сегодня немецкий военный бюджет занимает четвертое место в мире. Ожидается, что ежегодные военные расходы страны достигнут $189 млрд в 2029 году, что более чем втрое превышает показатель 2022 года.
Немецкие власти даже рассматривают возможность возвращения к обязательной воинской повинности, если бундесвер не сможет набрать достаточное количество добровольцев. А если Германия продолжит следовать намеченному курсу, то к 2030 году она станет великой военной державой, прогнозирует Economist.
Власти ФРГ обещают использовать свою огромную военную мощь на благо всей Европы, но ее военное доминирование, предупреждает издание, может в итоге привести к расколу на континенте. Франция – извечный соперник Германии уже обеспокоена тем, что ее сосед становится крупной военной державой. Это беспокойство разделяют и в Польше, которая уже была однажды жертвой германской агрессии.
Однако удивляет в таком анализе британского издания, что оно считает угрозой миру в Европе, вовсе не нынешние власти в Берлине в лице воинственного канцлера-русофоба Фридриха Мерца, который грозится отправить немецкие войска на Украину и уже перебросил немецкие танки в Прибалтику, а… оппозиционную правую партию «Альтернатива для Германии», которая эту его политику резко критикует.
«Германия под руководством AдГ, — пишет Economist, — может использовать свою власть для запугивания или принуждения других стран, что приведет к напряженности и конфликтам».
Откуда же такие страхи? А потому, фантазирует британское издание, что «AдГ не настроена враждебно к России, выступает против поддержки Украины и хочет отказаться от экономической и военной интеграции Германии в ЕС и НАТО.
Она рассматривает военную мощь как инструмент усиления страны, который должен использоваться исключительно в интересах Берлина, а также рассчитывает сделать немецкую оборонную промышленность полностью автономной от традиционных союзников Берлина. Если AдГ получит власть, она будет использовать немецкую армию для проецирования силы против соседей Германии — в частности, Франции и Польши, считает Economist. В таком случае, — утверждает издание, — страна рискует превратиться в одиночного, националистического и милитаристского гегемона в Европе.
Франции, не нравится идея о том, что Германия станет военной державой Европы, поскольку она считает, что это ее роль. И будет внимательно следить за любыми признаками того, что соседняя страна может стремиться к обладанию ядерным оружием — единственной оставшейся областью французского превосходства. Поляки опасаются, что военная мощь Берлина однажды позволит ему восстановить дружественные отношения с Москвой, а также отодвинуть на второй план малые государства ЕС.
В противовес немецкой военной мощи Польша, например, может пойти по пути более тесного сотрудничества со странами Балтии и Северной Европы, а также с Великобританией в рамках Объединенных экспедиционных сил, либо присоединиться к Северо-Балтийской восьмерке (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция).
В любом случае результатом может стать фрагментация общих европейских усилий в области обороны. Франция, в свою очередь, может поддаться искушению укрепить свои позиции, значительно увеличив расходы на оборону, чтобы догнать и сдержать Германию, несмотря на внутренние финансовые проблемы. Париж также может укреплять сотрудничество с Лондоном, чтобы служить противовесом Берлину.
Такую же тревогу в отношении Германии выражает и американское аналитическое издание Foreign Affairs в статье под заголовком «Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии». Оно также считает, что к 2030 году Германия станет новым военным гегемоном в Евросоюзе.
«После многочисленных задержек немецкая “поворотная эпоха” (Zeitenwende) — данное в 2022 году обещание стать одним из столпов европейской обороны — наконец материализуется. Уже в 2025 году Германия потратила на оборону больше любой другой европейской страны в абсолютных цифрах. Сегодня ее военный бюджет — четвертый в мире и уступает лишь российскому. К 2029 году ежегодные военные расходы, как ожидается, достигнут 189 миллиардов долларов, что более чем втрое выше уровня 2022 года. Германия даже допускает возврат к обязательной воинской повинности, если Бундесвер не сможет набрать достаточно контрактников. Продолжи страна двигаться этим курсом — и она еще до 2030 года вновь станет великой военной державой», — уверен автор статьи в Foreign Affairs.
Европейское общество, по его мнению, в основном с одобрением относится к военному усилению Берлина как ответу на угрозу со стороны России. Однако следует помнить старую истину: бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться. Современная Германия клянется, что ее новая мощь послужит защите всей Европы. Но если эту мощь не обуздать институционально, она рискует со временем расколоть континент изнутри. Париж по-прежнему нервно реагирует на превращение соседа в военного гиганта — ту же тревогу, вопреки риторике Сикорского, разделяют многие поляки. Восхождение Берлина может питать старые фобии и подозрения… Франция, Польша и другие страны могут начать выстраивать коалиции для сдерживания Германии, отвлекая ресурсы от противостояния с Москвой и ввергая континент в раздоры. Франция, движимая амбициями “великой нации”, способна вступить в явную гонку за военное лидерство с Берлином, заставив Европу бороться саму с собой.
И тут американское издание тоже начинает делать жупелом оппозиционную партию «Альтернатива для Германии». «Эти поистине кошмарные перспективы, — пишет оно, — многократно возрастают в случае прихода к власти в Германии ультраправой “Альтернативы для Германии”, чей рейтинг неуклонно ползет вверх. Это крайне националистическая сила, которая давно ведет огонь по ЕС и НАТО, и чьи деятели позволяют себе реваншистские заявления о территориях соседей. Германия, управляемая АдГ, вполне может пустить свою мощь в ход для давления и шантажа других стран, сея семена будущих конфликтов».
Но дело тут не только в АдГ, приход к власти которой так пугает Брюссель и вовсе не из-за ее надуманных «реваншистских устремлений», а на самом деле из-за ее негативного отношения к неонацистским властям Киева и к конфронтации с Россией.
Чтобы понять корни европейских страхов перед немецкой гегемонией, углубляться в далекое прошлое не требуется — достаточно вспомнить последнее десятилетие. В разгар европейского долгового кризиса 2010-х несколько стран ЕС оказались в долговой яме, отчаянно нуждаясь в помощи из Брюсселя. В реальности же это означало — получить добро от Германии, экономического тяжеловеса еврозоны. Но вместо солидарности и руки щедрой помощи Берлин, помешанный на фискальной ответственности, продиктовал спасительные кредиты на кабальных условиях, вписав в них суровые меры экономии. Результат — двузначные показатели безработицы и годы лишений для стран-должников. Особенно сурово Берлин обошелся с Грецией, заставив ее максимально урезать социальные пособия и государственные услуги. К 2013 году безработица в Греции подобралась к 30%, а ВВП к середине десятилетия рухнул на четверть. В ответ Греция возненавидела Германию. На знаменитом плакате того времени канцлер Ангела Меркель изображалась в нацистской форме. Если Берлин не снимет нарастающее напряжение и недоверие, Европу действительно может ждать возвращение эпохи стратегического соперничества, считает FA.
А как без обиняков писало издание Politico, взятый Германией курс на милитаризацию вызывает страх у других европейских стран. Стремительное перевооружение ФРГ может серьезно изменить расклад сил в Европе и «перекроить политическую карту континента», — предупреждает издание.
Но, конечно, на самом деле перевооружение Германии — главная угроза, как показывает история, прежде всего для России. Германия под лозунгом сдерживания России приступила к масштабному перевооружению своей армии и адаптации национальной инфраструктуры под военные нужды.
Эти шаги в ряде соседних стран воспринимаются с опасениями. Об этом в интервью РИА Новости заявил недавно заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
«Под лозунгом необходимости сдерживать Россию реализуются программы масштабного перевооружения страны, адаптации инфраструктуры и логистики под военные потребности», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что нескрываемые Берлином намерения превратить бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию Европы «с оторопью воспринято в ряде соседних стран».
Вызывает оно тревогу и в России. Ведь Германия не раз нападала на нашу страну. Но при этом немцы должны помнить, что русские воины в результате трижды были в Берлине. И как поется сегодня в известной русской солдатской песне: «…Если надо, повторим!»
Комментарий редакции
1. Резкий рост военной мощи Германии
- К 2025 году Германия тратит на оборону больше любой другой европейской страны в абсолютных цифрах.
- Военный бюджет ФРГ — 4‑й в мире, уступает лишь США, Китаю и России (по приведённым формулировкам — «лишь российскому» в Европе).
- К 2029 году расходы могут достичь 189 млрд долларов — более чем втрое выше уровня 2022 года.
- Рассматривается возможность возврата к воинской повинности.
- Прогноз: к 2030 году Германия снова станет «великой военной державой» и потенциальным гегемоном в Европе.
2. Опасения в Европе и США по поводу немецкой гегемонии
- The Economist и Foreign Affairs предупреждают, что военное доминирование Германии может привести к расколу Европы и формированию коалиций против Берлина.
- Франция тревожится за свою традиционную роль военной и ядерной державы Европы, боится потери статуса и возможных попыток ФРГ обзавестись ядерным оружием.
- Польша опасается:
- возможного сближения Берлина и Москвы за спиной восточноевропейских стран;
- маргинализации малых государств ЕС.
3. Фактор партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)
- Западные аналитики делают особый акцент не на нынешнем «антироссийском» курсе ФРГ, а на гипотетическом приходе к власти АдГ.
- АдГ:
- критикует поддержку Украины и конфронтацию с Россией;
- выступает против глубокой интеграции в ЕС и НАТО;
- видит военную мощь как инструмент прежде всего национальных интересов Германии;
- декларирует курс на автономную оборонную промышленность.
- В западных публикациях АдГ описывается как:
- «ультра-правая, крайне националистическая сила»;
- потенциальный источник реваншизма и давления на соседей (Францию, Польшу);
- фактор превращения Германии в «одинокого, националистического и милитаристского гегемона».
4. Историческая и недавняя подоплёка страхов перед Германией
- Напоминание о двух мировых войнах и германской агрессии против Польши, России и других.
- Примеры недавнего «экономического доминирования»:
- роль Германии в европейском долговом кризисе 2010‑х;
- жёсткая политика экономии, навязанная Греции и другим странам;
- социальная катастрофа в Греции (безработица около 30 %, падение ВВП на четверть) и рост ненависти к Германии, символизируемый плакатами с Меркель в нацистской форме.
- Вывод западных аналитиков: если Берлин не снимет напряжение и недоверие, Европа может вернуться к эпохе внутриевропейского стратегического соперничества.
5. Вероятные последствия для архитектуры безопасности в Европе
- Возможное формирование антигерманских коалиций:
- Польша — в союзе с Балтикой, Северной Европой, Великобританией (JEF, Северо‑Балтийская восьмёрка и т.п.).
- Франция — через усиление сотрудничества с Лондоном и наращивание собственных военных расходов ради «сдерживания» Берлина.
- Риск фрагментации европейской оборонной политики, распыления ресурсов, отвлечения внимания от России и превращения континента в арену внутриполитического соперничества.
6. Российский взгляд и обеспокоенность
- Замглавы МИД РФ Любинский:
- Германия под лозунгом «сдерживания России» ведёт масштабное перевооружение, адаптирует инфраструктуру под военные нужды.
- Заявленная цель — сделать бундесвер сильнейшей конвенциональной армией Европы.
- Это вызывает тревогу в России и ряде соседних стран, учитывая исторический опыт германских нападений.
- Автор текста подчёркивает:
- история знает, что «русские солдаты трижды были в Берлине»;
- звучит мотив «Если надо — повторим» как напоминание о возможном ответе на новую германскую милитаризацию.
7. Риторика и скрытые мотивы западной критики АдГ (в интерпретации автора)
- По версии статьи:
- Брюссель и Запад боятся АдГ не из‑за реального реваншизма, а из‑за её:
- критики киевских властей;
- негативного отношения к антироссийской конфронтации;
- скепсиса в отношении ЕС и НАТО.
- Медийный образ АдГ, по мнению автора, сознательно демонизируется как «жупел», чтобы удерживать Германию в русле атлантической и антироссийской политики.
Подробный вывод и философско‑практический разбор
Если упростить до скелета идеи, текст говорит о трёх уровнях конфликтов:
1. Уровень силы (военно‑политический): Германия быстро превращается из «пацифистского экономического гиганта» в военную державу.
2. Уровень нарратива (информационно‑идеологический): разные акторы создают свои «страшилки» — кто боится реванша, кто НАТО, кто России, кто АдГ.
3. Уровень памяти и травмы (историко‑психологический): Европа и Россия продолжают жить в тени мировых войн, нацизма, оккупаций, долговых и политических унижений.
1. Германия между виной и амбицией
Философски Германия — пример того, как историческая вина (Холокост, Вторая мировая) долго служила моральным ограничителем:
«Мы — экономический мотор, но не военный лидер».
Теперь баланс смещается: внешняя угроза (Россия как её видят элиты ЕС и НАТО), давление США, внутренняя тревога европейцев толкают Германию к роли нормальной державы с непропорциональной мощью.
Но «нормальная держава» с гигантской экономикой и армией в центре Европы всегда будет восприниматься как потенциальный гегемон — особенно теми, кто уже проходил через германскую оккупацию.
Здесь работает механизм, знакомый и в психологии, и в международных отношениях:
- У жертвы прошлой агрессии память не исчезает, она структурирует восприятие.
- Любое усиление бывшего агрессора читается не как «оборонительное», а как «потенциально наступательное».
Истина где‑то посередине: у Германии могут быть преимущественно оборонительные мотивы, но соседи не обязаны верить в её чистоту намерений, потому что их субъективная истина основана на другом опыте.
2. АдГ как «зеркало страха» и инструмент игры
Интересный парадокс:
Западные аналитики меньше боятся нынешнего воинствующего атлантизма Берлина, чем возможной националистической, но более пророссийской политики под руководством АдГ.
С точки зрения политической философии это напоминает старый раскол:
- Интеграционистский национализм: Германия сильна, но встроена в НАТО и ЕС, её сила «распределена» в пользу коллективного Запада.
- Суверенистский национализм: Германия сильна как самостоятельный центр силы, её армия и промышленность работают прежде всего «для Берлина, а не для Брюсселя».
Западные журналы боятся именно второго сценария:
не столько «фашизма» как такового, сколько потери управляемости Германии в рамках привычной атлантической архитектуры.
С философской точки зрения тут всплывает вопрос:
как часто ярлык «радикалы», «ультраправые» или «угроза миру» используется не для защиты ценностей, а для защиты существующей структуры власти и потоков влияния?
При этом стоит признать:
суверенистский национализм тоже опасен — он легко скатывается в риторику «наших интересов любой ценой». АдГ объективно играет с огнём, даже если часть её антинатовской и антикризисной критики рациональна. Субъективная истина каждой стороны закрывает её от признания рисков своей позиции.
3. Европа между единством и естественным распадом на блоки
То, чего боятся и Economist, и Foreign Affairs:
- Германия становится слишком сильной;
- Франция, Польша и другие начинают собирать коалиции сдерживания;
- вместо единой европейской оборонной архитектуры возникает мозаика блоков:
Берлин–ядро ЕС, Париж–Лондон, Варшава–Балтия–Север, США поверх всего.
Это классическая динамика биполярности или многополярности:
система пытается сдерживать самый сильный центр, создавая контрвесы.
Но распыление центров силы внутри Европы автоматически:
- ослабляет континент в целом;
- делает его более зависимым от внешнего арбитра (США);
- увеличивает вероятность внутренних трений: от гонки вооружений до экономических войн.
По сути, чем больше Европа вооружается «от Россию» и «от Германию одновременно», тем меньше у неё энергии на собственный суверенный проект. То же видно в психике: когда человек борется сразу с несколькими страхами и образами врагов, он теряет способность к созиданию.
4. Российский страх и риторика «Если надо — повторим»
Российская позиция в тексте — это смесь:
- рациональной памяти: Германия действительно трижды вела войны с Россией, и это не абстракция, а миллионы жертв;
- эмоциональной реакции:
- «немцы снова вооружаются»;
- «под лозунгом сдерживания России»;
- «мы уже брали Берлин и, если надо, повторим».
Здесь проявляется опасный психологический узел:
- Германия вооружается «потому что боится Россию»;
- Россия усиливает тревогу и риторику «повторим», потому что боится вооружённую Германию;
- каждая сторона видит себя обороняющейся, а другую — склонной к агрессии.
Это напоминает дилемму безопасности в теории международных отношений и в то же время очень человеческий сценарий: два травмированных человека делают шаги «на всякий случай», и каждый шаг другого воспринимается как угроза.
С философской точки зрения это поднимает вопрос:
насколько мы вообще способны вырваться из плена исторической травмы, если продолжаем строить политику, оборону и риторику на логике «в прошлый раз они напали, значит, могут напасть снова»?
5. Исторический урок Греции: гегемония не только танками
Автор справедливо напоминает, что гегемония бывает экономической:
- Германию уже ненавидели за «жёсткую руку» в долговом кризисе;
- решение Греции и других стран было фактически диктуемо из Берлина;
- результатом стала длинная полоса унижения и нищеты, обернувшаяся символическим отождествлением современной Германии с нацистским прошлым.
Это важный момент:
даже если Германия формально не применяет силу, воспринимаемая несправедливость (долговая кабала, социальная деградация) формирует образ агрессора.
Так рождается новый виток исторической травмы — не пушки, но меморандумы, не танки, а требования «реформ ради спасения».
По аналогии в личной жизни: нас можно ранить не только кулаком, но и словом, холодностью, манипулятивной «заботой». Внешне — помощь, по факту — доминирование.
6. Практическая суть происходящего
Если снять идеологический слой и оставить сухую прагматику:
- Германия:
- наращивает военную мощь;
- стремится сыграть центральную роль в европейской безопасности;
- балансирует между атлантизмом и возможными суверенистскими тенденциями (включая рост АдГ).
- Европа:
- объективно нуждается в усилении обороны после 2022 года;
- субъективно боится, что немецкая сила вернётся к старым моделям гегемонии;
- инстинктивно начинает дробиться на блоки.
- Россия:
- видит в перевооружении ФРГ прямую угрозу;
- использует историческую память как инструмент мобилизации и легитимации собственной оборонной и внешней политики.
Все субъекты действуют, исходя из своей субъективной правды, опыта, страхов и интересов.
Объективная истина — кто «реально» опаснее, кто «больше виноват» — в человеческих масштабах недостижима: мы всегда смотрим через свои травмы и свои нарративы.
7. Главный вывод
Текст по сути фиксирует возвращение Европы к очень старому состоянию:
- Германия снова становится слишком большой для того, чтобы соседи чувствовали себя спокойно.
- Франция и Польша снова видят в ней соперника, а не просто партнёра.
- Россия снова воспринимает Германию как потенциальный плацдарм и источник угрозы.
При этом все говорят от имени «мира», «безопасности», «ценностей», но по факту:
- Германия защищает свои интересы и статус;
- Франция — своё лидерство и ядерную уникальность;
- Польша — свою историческую уязвимость между Берлином и Москвой;
- Россия — свою память о войнах и страх окружения;
- США и наднациональные институты — свою архитектуру контроля и влияния.
Можно сказать, что Европа снова подходит к точке, где баланс сил становится важнее баланса смыслов. И это, пожалуй, главный риск:
когда логика вооружений и коалиций заменяет логику доверия и диалога, прошлое начинает писать сценарий будущего.
Практический вывод здесь довольно трезвый и неблестящий:
без сознательной работы с исторической памятью и без попытки институционально обуздать и немецкую, и натовскую, и российскую военную динамику, континент обречён жить между страхом гегемонии и страхом распада.
И тут возникает вопрос, который каждый читатель может задать себе по‑своему:
если у каждой стороны есть своя честная, травматичная и рационально обоснованная правда, возможен ли в принципе такой формат европейской безопасности, где никто не чувствует себя жертвой и никто — потенциальным палачом, или человечество обречено снова и снова разыгрывать старую драму гегемона и его сдерживания?