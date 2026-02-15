«… Если надо повторим!»

Германия, наращивая военную мощь, может стать следующим гегемоном Европы, считают аналитики влиятельного британского издания Economist. В 2025 году, напоминают они, Берлин потратил на оборону больше, чем любая другая европейская страна в абсолютном выражении.

Сегодня немецкий военный бюджет занимает четвертое место в мире. Ожидается, что ежегодные военные расходы страны достигнут $189 млрд в 2029 году, что более чем втрое превышает показатель 2022 года.

Немецкие власти даже рассматривают возможность возвращения к обязательной воинской повинности, если бундесвер не сможет набрать достаточное количество добровольцев. А если Германия продолжит следовать намеченному курсу, то к 2030 году она станет великой военной державой, прогнозирует Economist.

Власти ФРГ обещают использовать свою огромную военную мощь на благо всей Европы, но ее военное доминирование, предупреждает издание, может в итоге привести к расколу на континенте. Франция – извечный соперник Германии уже обеспокоена тем, что ее сосед становится крупной военной державой. Это беспокойство разделяют и в Польше, которая уже была однажды жертвой германской агрессии.

Однако удивляет в таком анализе британского издания, что оно считает угрозой миру в Европе, вовсе не нынешние власти в Берлине в лице воинственного канцлера-русофоба Фридриха Мерца, который грозится отправить немецкие войска на Украину и уже перебросил немецкие танки в Прибалтику, а… оппозиционную правую партию «Альтернатива для Германии», которая эту его политику резко критикует.

«Германия под руководством AдГ, — пишет Economist, — может использовать свою власть для запугивания или принуждения других стран, что приведет к напряженности и конфликтам».

Откуда же такие страхи? А потому, фантазирует британское издание, что «AдГ не настроена враждебно к России, выступает против поддержки Украины и хочет отказаться от экономической и военной интеграции Германии в ЕС и НАТО.

Она рассматривает военную мощь как инструмент усиления страны, который должен использоваться исключительно в интересах Берлина, а также рассчитывает сделать немецкую оборонную промышленность полностью автономной от традиционных союзников Берлина. Если AдГ получит власть, она будет использовать немецкую армию для проецирования силы против соседей Германии — в частности, Франции и Польши, считает Economist. В таком случае, — утверждает издание, — страна рискует превратиться в одиночного, националистического и милитаристского гегемона в Европе.

Франции, не нравится идея о том, что Германия станет военной державой Европы, поскольку она считает, что это ее роль. И будет внимательно следить за любыми признаками того, что соседняя страна может стремиться к обладанию ядерным оружием — единственной оставшейся областью французского превосходства. Поляки опасаются, что военная мощь Берлина однажды позволит ему восстановить дружественные отношения с Москвой, а также отодвинуть на второй план малые государства ЕС.

В противовес немецкой военной мощи Польша, например, может пойти по пути более тесного сотрудничества со странами Балтии и Северной Европы, а также с Великобританией в рамках Объединенных экспедиционных сил, либо присоединиться к Северо-Балтийской восьмерке (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция).

В любом случае результатом может стать фрагментация общих европейских усилий в области обороны. Франция, в свою очередь, может поддаться искушению укрепить свои позиции, значительно увеличив расходы на оборону, чтобы догнать и сдержать Германию, несмотря на внутренние финансовые проблемы. Париж также может укреплять сотрудничество с Лондоном, чтобы служить противовесом Берлину.

Такую же тревогу в отношении Германии выражает и американское аналитическое издание Foreign Affairs в статье под заголовком «Следующий хозяин Европы? Чем грозит новая мощь Германии». Оно также считает, что к 2030 году Германия станет новым военным гегемоном в Евросоюзе.

«После многочисленных задержек немецкая “поворотная эпоха” (Zeitenwende) — данное в 2022 году обещание стать одним из столпов европейской обороны — наконец материализуется. Уже в 2025 году Германия потратила на оборону больше любой другой европейской страны в абсолютных цифрах. Сегодня ее военный бюджет — четвертый в мире и уступает лишь российскому. К 2029 году ежегодные военные расходы, как ожидается, достигнут 189 миллиардов долларов, что более чем втрое выше уровня 2022 года. Германия даже допускает возврат к обязательной воинской повинности, если Бундесвер не сможет набрать достаточно контрактников. Продолжи страна двигаться этим курсом — и она еще до 2030 года вновь станет великой военной державой», — уверен автор статьи в Foreign Affairs.

Европейское общество, по его мнению, в основном с одобрением относится к военному усилению Берлина как ответу на угрозу со стороны России. Однако следует помнить старую истину: бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться. Современная Германия клянется, что ее новая мощь послужит защите всей Европы. Но если эту мощь не обуздать институционально, она рискует со временем расколоть континент изнутри. Париж по-прежнему нервно реагирует на превращение соседа в военного гиганта — ту же тревогу, вопреки риторике Сикорского, разделяют многие поляки. Восхождение Берлина может питать старые фобии и подозрения… Франция, Польша и другие страны могут начать выстраивать коалиции для сдерживания Германии, отвлекая ресурсы от противостояния с Москвой и ввергая континент в раздоры. Франция, движимая амбициями “великой нации”, способна вступить в явную гонку за военное лидерство с Берлином, заставив Европу бороться саму с собой.

И тут американское издание тоже начинает делать жупелом оппозиционную партию «Альтернатива для Германии». «Эти поистине кошмарные перспективы, — пишет оно, — многократно возрастают в случае прихода к власти в Германии ультраправой “Альтернативы для Германии”, чей рейтинг неуклонно ползет вверх. Это крайне националистическая сила, которая давно ведет огонь по ЕС и НАТО, и чьи деятели позволяют себе реваншистские заявления о территориях соседей. Германия, управляемая АдГ, вполне может пустить свою мощь в ход для давления и шантажа других стран, сея семена будущих конфликтов».

Но дело тут не только в АдГ, приход к власти которой так пугает Брюссель и вовсе не из-за ее надуманных «реваншистских устремлений», а на самом деле из-за ее негативного отношения к неонацистским властям Киева и к конфронтации с Россией.

Чтобы понять корни европейских страхов перед немецкой гегемонией, углубляться в далекое прошлое не требуется — достаточно вспомнить последнее десятилетие. В разгар европейского долгового кризиса 2010-х несколько стран ЕС оказались в долговой яме, отчаянно нуждаясь в помощи из Брюсселя. В реальности же это означало — получить добро от Германии, экономического тяжеловеса еврозоны. Но вместо солидарности и руки щедрой помощи Берлин, помешанный на фискальной ответственности, продиктовал спасительные кредиты на кабальных условиях, вписав в них суровые меры экономии. Результат — двузначные показатели безработицы и годы лишений для стран-должников. Особенно сурово Берлин обошелся с Грецией, заставив ее максимально урезать социальные пособия и государственные услуги. К 2013 году безработица в Греции подобралась к 30%, а ВВП к середине десятилетия рухнул на четверть. В ответ Греция возненавидела Германию. На знаменитом плакате того времени канцлер Ангела Меркель изображалась в нацистской форме. Если Берлин не снимет нарастающее напряжение и недоверие, Европу действительно может ждать возвращение эпохи стратегического соперничества, считает FA.

А как без обиняков писало издание Politico, взятый Германией курс на милитаризацию вызывает страх у других европейских стран. Стремительное перевооружение ФРГ может серьезно изменить расклад сил в Европе и «перекроить политическую карту континента», — предупреждает издание.

Но, конечно, на самом деле перевооружение Германии — главная угроза, как показывает история, прежде всего для России. Германия под лозунгом сдерживания России приступила к масштабному перевооружению своей армии и адаптации национальной инфраструктуры под военные нужды.

Эти шаги в ряде соседних стран воспринимаются с опасениями. Об этом в интервью РИА Новости заявил недавно заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

«Под лозунгом необходимости сдерживать Россию реализуются программы масштабного перевооружения страны, адаптации инфраструктуры и логистики под военные потребности», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что нескрываемые Берлином намерения превратить бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию Европы «с оторопью воспринято в ряде соседних стран».

Вызывает оно тревогу и в России. Ведь Германия не раз нападала на нашу страну. Но при этом немцы должны помнить, что русские воины в результате трижды были в Берлине. И как поется сегодня в известной русской солдатской песне: «…Если надо, повторим!»

Фото PxHere/Creative Commons CC0 PxHere

Специально для Столетия

Игорь Веремеев