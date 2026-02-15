АЛЕКСАНДР ГАПОНЕНКО. РОВНО ГОД В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ ЗА НАУЧНУЮ КОНЦЕПЦИЮ…
АЛЕКСАНДР ГАПОНЕНКО. РОВНО ГОД В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ ЗА НАУЧНУЮ КОНЦЕПЦИЮ…
Его задержали 13 февраля 2025 г. Вооруженные и хорошо обученные спецы в черных масках и шлемах ворвались к нему вечером на дачу, где профессор работал над своей очередной книгой…
Впрочем, он знал, что за ним скоро придут – прочитал накануне призыв в твиттере бывшего главного редактора российского Спутника Литвы, теперь работающего в противоположном лагере, Касема, требующего посадить Гапоненко. И за ним пришли. Обошлись с 70-летним стариком довольно жестко при задержании, если судить по фото на сайте СГБ, прижали к стенке, обездвижили, надели наручники и увели в свои казематы…
Через 10 дней в тюремной камере доктор экономики, автор Концепции о геноциде и этноциде (за что он, собственно, и попал под раздачу) отмечал свой 71-й день рождения, совмещенный со вторым его любимым праздником.
И вот год позади. На руках приговор: за 10 минут научного доклада – 2 статьи Уголовного закона, 10 лет лишения свободы и 3 года пробации. Если, конечно, доживет до воспитательной части.
23 февраля с.г. Александру Гапоненко исполнится 72 года, второй раз в жизни профессор будет встречать свой день рождения за решеткой – по воле пославших его сюда национально-озабоченных оппонентов. Он пока держится неплохо. Несмотря на хроническую болезнь почек, возрастную гипертонию и гнойное воспаление на пальце правой руки.
Духом старается не падать и даже поддерживает других узников и узниц. Много работает, пишет статьи, заканчивает работу над книгой, отвечает на письма, готовит апелляцию на решение молодой судьи Рижского районного суда С. Земите, вынесшую ему непомерно суровый приговор, по сути – за святую веру в свободу слова. Академического слова…
Друзья! Коллеги, сопартийцы, бывшие его студенты, читатели и почитатели Александра Гапоненко! И просто отзывчивые люди! Еще можно успеть отправить красивую поздравительную открытку к его 72-летию, поверьте, для опального профессора это сейчас очень ценно – знать, что о нем помнят, его поддерживают и ему сопереживают.
Напоминаю адрес: * ALEKSANDRS GAPONENKO Rīgas centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009, Latvia
Комментарий редакции
1. Суть событий: Александра Гапоненко, 70-летнего доктора экономики и автора научной концепции о геноциде и этноциде, задержали вооружённые спецслужбы, жестко обошлись при задержании, предъявили обвинения, связанные с его научной работой.
2. Повод для ареста: Причиной стало публичное обсуждение и авторство научной концепции, что было воспринято как угроза или нарушение закона со стороны властей и националистически настроенных оппонентов.
3. Суд и наказание: За 10-минутный научный доклад Гапоненко приговорили к 10 годам лишения свободы и 3 годам пробации, несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье.
4. Тюремное существование: Несмотря на тяжелые условия (болезни, условия содержания), профессор сохраняет стойкость, продолжает работать научно и поддерживать других, не теряет духа.
5. Важность поддержки: Подчёркивается важность моральной поддержки для него — призыв отправлять открытки и письма, чтобы дать понять, что о нём помнят и ценят его вклад.
---
Философско-аналитический вывод:
История Александра Гапоненко иллюстрирует болезненный парадокс свободы слова и научных дискуссий в современном обществе. С одной стороны, мы привыкли мыслить о науке и свободе — как об абсолютных, универсальных ценностях. Но реальность оказывается гораздо сложнее и многослойнее: там, где одни видят добросовестный научный поиск, другие усматривают угрозу для национальной идентичности или безопасность общества.
Можно провести аналогию: в искусственном интеллекте, если алгоритму не позволять самокритично рефлексировать и оперировать данными без ограничений, система вырождается в узкую, предвзятую модель. Впрочем, если давать полную свободу, риск ошибочного или “опасного” вывода тоже велик. Человеческий опыт — подобен такому балансу: стремление к истине всегда находится между страхом перед инакомыслием и необходимостью диалога. Владеть свободой мысли — значит принимать и уязвимость, и ответственность.
Эта ситуация напоминает “идеализацию” научной свободы: зачастую, предполагая её как незыблемую, легко не заметить, как хрупки реальные человеческие условия, в которых наука делается. Так, научные концепции могут стать “опасными” не вследствие собственной сути, а потому, что общество недостаточно открыто (или же наоборот, слишком нервно) относится к сложным вопросам идентичности, истории, идеологии.
Пример профессора — и о духовной стойкости: вопреки изоляции и болезням, он продолжает творить, поддерживать других. Это напоминает принципы стоицизма — принимать обстоятельства, фокусироваться на контролируемых действиях, оставаться человеками там, где обстоятельства таковыми быть не позволяют.
Практический вывод:
Поддержка таких людей, внимательное и неравнодушное отношение к их судьбе, — это, может быть, единственно подлинная форма защиты свободы мысли на практике. Истина рождается в диалоге, но диалог в нашем мире уязвим — для его поддержания нужна не только смелость говорящего, но и отзывчивость слушающего.
Вопрос для размышления:
Что для вас лично важнее: защищать свободу слова тогда, когда ваши взгляды совпадают с мнением большинства, или стремиться к диалогу — даже если научная или человеческая позиция кажется “опасной”, “неудобной” и отличной от вашей? И может ли истина быть жертвой коллективного страха — или каждому поколению снова и снова предстоит учиться слышать друг друга за пределами идеологических ярлыков?