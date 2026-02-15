АЛЕКСАНДР ГАПОНЕНКО. РОВНО ГОД В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ ЗА НАУЧНУЮ КОНЦЕПЦИЮ…

Его задержали 13 февраля 2025 г. Вооруженные и хорошо обученные спецы в черных масках и шлемах ворвались к нему вечером на дачу, где профессор работал над своей очередной книгой…

Впрочем, он знал, что за ним скоро придут – прочитал накануне призыв в твиттере бывшего главного редактора российского Спутника Литвы, теперь работающего в противоположном лагере, Касема, требующего посадить Гапоненко. И за ним пришли. Обошлись с 70-летним стариком довольно жестко при задержании, если судить по фото на сайте СГБ, прижали к стенке, обездвижили, надели наручники и увели в свои казематы…

Через 10 дней в тюремной камере доктор экономики, автор Концепции о геноциде и этноциде (за что он, собственно, и попал под раздачу) отмечал свой 71-й день рождения, совмещенный со вторым его любимым праздником.

И вот год позади. На руках приговор: за 10 минут научного доклада – 2 статьи Уголовного закона, 10 лет лишения свободы и 3 года пробации. Если, конечно, доживет до воспитательной части.

23 февраля с.г. Александру Гапоненко исполнится 72 года, второй раз в жизни профессор будет встречать свой день рождения за решеткой – по воле пославших его сюда национально-озабоченных оппонентов. Он пока держится неплохо. Несмотря на хроническую болезнь почек, возрастную гипертонию и гнойное воспаление на пальце правой руки.

Духом старается не падать и даже поддерживает других узников и узниц. Много работает, пишет статьи, заканчивает работу над книгой, отвечает на письма, готовит апелляцию на решение молодой судьи Рижского районного суда С. Земите, вынесшую ему непомерно суровый приговор, по сути – за святую веру в свободу слова. Академического слова…

Друзья! Коллеги, сопартийцы, бывшие его студенты, читатели и почитатели Александра Гапоненко! И просто отзывчивые люди! Еще можно успеть отправить красивую поздравительную открытку к его 72-летию, поверьте, для опального профессора это сейчас очень ценно – знать, что о нем помнят, его поддерживают и ему сопереживают.

Напоминаю адрес: * ALEKSANDRS GAPONENKO Rīgas centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009, Latvia