Историк и социолог Юрий Московский рассуждает о России как государстве-цивилизации без политических иллюзий и лозунгов — только сухие цифры и факты.

В выпуске мы разбираем самые острые вопросы: почему демография падает, как на самом деле работает миграционная политика, и выдержит ли страна новые вызовы. Прослеживаем историю от переписей населения при Петре I до катастрофических потерь после распада СССР в 1991 году.

Разговор о причинах технологического отставания, мифе о «плохих чиновниках и хорошем народе», жилищном вопросе и о том, действительно ли Россия может стать «ковчегом» для спасения в XXI веке.

Книга "Матузов В.Н. В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе"

00:00 — Миф о плохих чиновниках и хорошем народе

01:41 — Россия как цивилизация: что это значит на практике

02:45 — Перепись при Петре I: как считали население

07:27 — Демографический взрыв Российской империи

11:54 — Переписи в СССР: динамика роста

13:34 — Экономический рост при Николае II: цифры

21:02 — Причины технологического отставания страны

24:39 — СССР: религия труда и мобилизационный рывок

29:04 — Миграция и русификация: исторический опыт

35:17 — Россия как «ковчег»: политическая метафора или реальность?

41:06 — Демография и жилье: почему квадратные метры решают всё

46:39 — Скрытые потери после распада СССР в 1991 году

50:42 — Унификация русского языка как скрепа

57:30 — Роль русского народа в сохранении государства

