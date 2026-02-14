Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Сергей Сопелев разбирает историю перевала Дятлова так, будто это не туристическая трагедия, а кусок холодной войны: 1959 год, секретность, “атомный Урал”, закрытые города и следы, которые слишком неудобно складываются в одну аккуратную версию. По ходу — биографии участников, странности следствия, исчезающие доказательства и разбор самых популярных гипотез от лавины до техногенных сценариев.

00:00 Почему перевал Дятлова до сих пор “не отпускает”

01:51 75 версий и 4 главные гипотезы

04:30 Фонд Кунцевича и память о группе

05:29 СССР эпохи секретности и “атомного шума”

12:46 Кыштым-1957 и след “Маяка”

14:11 Закрытые ядерные города Урала

21:26 Маршрут, состав и “выпавший” Юдин

25:59 Кто был кто в группе: роли и напряжения

49:01 Ночь парадоксов: разрезы, выход, следы

52:42 Поиски и странности работы со вещественными

57:53 Как и когда нашли всех

01:05:47 Три официальных “итога” и почему они слабые

01:10:22 Судмед: кто умер от холода, а кто — не только

01:24:06 Светящиеся шары и “огненная” версия

01:26:35 Лавина/снежная доска: аргументы и дырки

01:29:46 Техногенные версии и токсичные следы

01:30:40 Версия Ракитина: контроль/куратор/радиация

01:35:23 Почему каждая версия объясняет только часть

01:40:11 Итог: что остаётся самым странным

#перевалДятлова #Дятлов #Сопелев #историяСССР #холоднаявойна #Урал #расследование #документы #YouTube