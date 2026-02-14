У НАС УКРАЛИ 1000 ЛЕТ: Кто придумал, что Средневековья не было? | Вардан Багдасарян
Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разбирает один из самых опасных интеллектуальных вирусов — теорию о том, что Средневековья не существовало. Кто и зачем продвигает идеи «Новой хронологии» (Фоменко, Носовский, Морозов)? Багдасарян доказывает, что это не безобидная игра ума, а технология разрушения исторической памяти народа. В выпуске: почему невозможно подделать историю глобально (аргументы от астрономии, нумизматики и лингвистики), в чем опасность постмодернизма, который уравнивает правду и вымысел, и как попытка «сократить» историю на 1000 лет бьет по суверенитету России.
00:23 — Миф о том, что 1000 лет истории придумали монахи
06:18 — Кому выгодно «отменять» прошлое? Конспирология и цели
09:46 — Фоменко и Носовский: где математика убивает смысл
12:01 — Почему нельзя переписать всё: монеты, затмения, береста
19:11 — Постмодерн: когда правда больше не важна
Комментарий редакции
1. Популярность альтернативных версий истории:
Обсуждается, почему в последнее время так популярны идеи о "выдуманном Средневековье" — будто бы летописцы фальсифицировали хронологию, и на самом деле в истории "украдено" тысяча лет.
2. Роль Средневековья в формировании культурных традиций:
Особое значение Средневековья для европейских цивилизаций противопоставляется США, где его не было, что повлияло на культурную и идеологическую парадигму страны.
3. Проблема прогресса и попытка выкинуть "неудобный период":
Средневековье воспринимается как эпоха упадка после античности, не вписывающаяся в линейную схему технического и экономического прогресса. Поэтому возникло желание "сократить" этот период, будто бы его и не было.
4. Конспирологические и альтернативные версии хронологии:
Разбираются основные вдохновители "отрицания Средневековья", такие как Морозов, и современные авторы типа Фоменко и Носовского, а также феномен их популярности. Приводится пример мифологизации истории, когда реальные исторические фигуры трактуются как астрономические символы или дублируются.
5. Научные методы датировки и их значение для исторической науки:
Подчеркивается, что существование Средневековья подтверждено разными независимыми методами (дендрохронология, радиоуглеродный анализ, лингвистика, астрономические явления), а объем фальсификации, которую предполагают сторонники альтернативных версий, физически невозможен из-за масштабности и перекрестной проверки с источниками разных народов.
6. Опасность отказа от научного фундамента:
Критикается распространённая тенденция отвергать сложившиеся методы научного познания в пользу "новой правды", что подрывает основы образования, традиционной памяти и национальной идентичности.
7. Границы интеллектуальных экспериментов:
Умственные упражнения полезны для мышления, но нужно осознавать грань между конструктивным сомнением и опасным нигилизмом, ведущим к разрушительным последствиям.
---
Аналитический взгляд и аналогии:
В рассуждении Багдасаряна тонко сочетаются исторический и социокультурный анализ. Подобно тому как в программировании невозможно "выбросить" из кода фундаментальные модули и ожидать работоспособности всей системы, так и в культуре вырезание века-другого сразу приводит к обрушению всего смыслового каркаса. Научные методы — как множество независимых алгоритмов, строящих согласованную картину, — подтверждают данные не с одной стороны, а с разных "уровней абстракции": от роста дерева до смены языка, от захоронений до анализа света далёких звезд.
Психология здесь перекликается с историей: человек порой хочет переписать свою биографию, закрыв глаза на сложные периоды, словно вытесняя травмирующее воспоминание. Но вытесненное никуда не исчезает — оно продолжает влиять, образуя лакуны в личной и коллективной идентичности.
Феномен веры в глобальные фальсификации опирается не столько на реальное знание, сколько на психологическую потребность в "сенсации", в ощущении "эксклюзивного инсайда" и принадлежности к избранному кругу откровения, что, по сути, ничем не отличается от средневековых сект или современных псевдонаучных движений. Но, как справедливо отмечено, такая радикальная пересборка истории чревата потерей основы: без прошлого нет смысла и принадлежности в настоящем.
---
Вывод и вопрос для размышления:
В конечном счёте, попытка отменить целый исторический период — это не просто научная эксцентрика, а отражение духовной, психологической и социальной неудовлетворенности. Она демонстрирует не столько желание открыть "новую истину", сколько жажду избежать сложных вопросов о природе прогресса, идентичности и ценностей.
Практическое напутствие здесь — уважать методы научного поиска, видеть в истории нечто большее, чем просто набор дат, но и не позволять утрате традиции и памяти разрушать основы настоящего. Мифы — порождение коллективного ума, за ними часто стоят реальные запросы времени, но их ценность ограничена, если они подрывают способность общества к согласию и общему делу.
А где для каждого из нас проходит личная граница между здоровым сомнением и разрушающим нигилизмом? Какие "средневековья" мы готовы принять в своей жизни и культуре, чтобы быть целостными?