Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разбирает один из самых опасных интеллектуальных вирусов — теорию о том, что Средневековья не существовало. Кто и зачем продвигает идеи «Новой хронологии» (Фоменко, Носовский, Морозов)? Багдасарян доказывает, что это не безобидная игра ума, а технология разрушения исторической памяти народа. В выпуске: почему невозможно подделать историю глобально (аргументы от астрономии, нумизматики и лингвистики), в чем опасность постмодернизма, который уравнивает правду и вымысел, и как попытка «сократить» историю на 1000 лет бьет по суверенитету России.

00:23 — Миф о том, что 1000 лет истории придумали монахи

06:18 — Кому выгодно «отменять» прошлое? Конспирология и цели

09:46 — Фоменко и Носовский: где математика убивает смысл

12:01 — Почему нельзя переписать всё: монеты, затмения, береста

19:11 — Постмодерн: когда правда больше не важна

