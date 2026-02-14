Приказ о комиссарах и коммунисты на фронте / Егор Яковлев
Почему Германия воспринимала коммунистов как экзистенциальных врагов? Когда Гитлер заговорил о физическом истреблении политических комиссаров и коммунистической интеллигенции? Как исполнялся немецкий приказ о советских комиссарах в начале Великой Отечественной войны? Кто такие политруки и какая была у них роль на войне? Зачем Гитлеру было нужно полное уничтожение Советского Союза и советского народа? И почему в СССР люди хотели стать коммунистами?
Ответы на вопросы в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Комментарий редакции
1. О природе войны между нацистской Германией и Советским Союзом:
- Ведущие подсвечивают, что Великая Отечественная война была не только конфликтом между государствами или этносами, но, в такой же степени, между идеологиями — нацизмом и коммунизмом.
- Нацистская Германия открыто провозглашала своей целью уничтожение или радикальное сокращение населения Советского Союза путем физического истребления и демографических манипуляций. Планировалось оставить минимум "полноценных" (с точки зрения нацистов) людей, остальных уничтожить или ассимилировать.
2. Идеологические основания политики уничтожения:
- Нацизм трактовал коммунизм как экзистенциального врага, а борьбу с ним — как борьбу за "расовую чистоту". В нацистской пропаганде существовала прямая связь между расовой неполноценностью славян, их склонностью к коммунизму и еврейским заговором.
- Нацистская риторика (Гитлер, Розенберг) оправдывала войну против СССР как борьбу не только с государством, но и с людьми определённой идеологии и "расы".
3. Конкретные меры по уничтожению:
- Особую роль в нацистских планах играли коммунисты и политические комиссары Красной армии. С 1941 года их ликвидация была узаконена через так называемый "приказ о комиссарах": всех советских комиссаров и политруков следовало уничтожать, не признавая их военнопленными.
- Аналогичные меры применялись к выявлению и уничтожению коммунистов среди гражданского населения на оккупированных территориях.
4. Неизвестные страницы трагедии:
- Приведён пример трагической судьбы Филиппа Канаева — ученого и комиссара, убитого в соответствии с этим приказом. Яковлев отмечает, что судьбы тысяч уничтоженных комиссаров и коммунистов до сих пор слабо изучены и плохо документированы в исторической науке.
5. Роль комиссаров и коммунистов на фронте:
- Комиссары и коммунисты составляли основу морального и организационного стержня советского сопротивления. Они поднимали бойцов в атаку, брали на себя командование в критических ситуациях, демонстрировали личную храбрость, вдохновляли других на подвиги.
- Противник (нацисты) сам отмечал, что именно комиссары и политруки способствовали упорству советских войск.
6. Идеологическое столкновение и гуманистическая доктрина:
- Советская пропаганда противопоставляла себя расистскому нацизму, продвигая идею равенства народов, братства и гуманизма вне зависимости от нации и расы. Для советских людей борьба с нацизмом носила не только оборонительный, но и идеологический характер: защита человека от человека-ненавистничества.
- СССР противопоставлял расистской ненависти — принцип человека-любия, что находило эмоциональный отклик у народа.
7. Международный масштаб борьбы:
- Победа СССР обеспечивалась не только внутренними ресурсами, но и помощью международного коммунистического движения — разведчики, агенты, такие как Рихард Зорге, Кембриджская пятерка, Красная капелла, существенно помогли советской стороне.
Практические и философские выводы
1. Политика нацистской Германии демонстрировала, до какого предела может дойти идеологически мотивированное насилие, если оно "оправдано" теорией расовой и идеологической неполноценности других групп. Геноцид становится технологией подавления не только народа как этноса, но и мировоззрения — попыткой истребить саму возможность иной идентичности.
2. Роль "идейных" людей (комиссаров, коммунистов, ядра сопротивления) в войне была не формальной, а глубоко экзистенциальной: готовность умирать за убеждения и способность вдохновлять других становится реальной силой, и, в конечном счете, одним из факторов исторической устойчивости всего общества.
3. Советское противостояние идее расового неравенства — пример того, как гуманистическая идеология может стать не только риторикой, но и практическим фактором выживания и мобилизации. Именно потому, что для многих людей идеи были не пустым звуком, а внутренним моральным компасом, они оказались способны противостоять механизму зла.
4. История подчеркивает опасность догматизма, когда идеология (как у нацистов) превращается в инструмент тотальной де-индивидуализации и уничтожения "инакого". В то же время отмечается, что любые большие идеалы не свободны от риска быть искажёнными, подменяться формами и карьеризмом — но в периоды кризиса именно глубинная убеждённость может оказывать решающее значение.
5. Недостаток исторических исследований по ряду вопросов — как, например, массовое уничтожение коммунистов комиссаров, — подчеркивает, что историческая истина всегда фрагментарна и нуждается в постоянном поиске, учёте новых свидетельств. Это напоминает о хрупкости памяти и необходимости её восстановления ради осознанности и предотвращения повторения трагедий.
Заключительный вопрос для размышления:
Если идеологии столь способны формировать как человеконенавистнические, так и человека-любивые программы, где пролегает грань между осознанной внутренней верой и фанатичной жестокостью, и возможно ли создать общество, где сила убеждения будет направлена исключительно во благо, а не во зло?
И стоит ли нам помнить, что коллективная память и поиск истины — всегда незавершённый процесс, требующий не только трезвости, но и сострадания?