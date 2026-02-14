Новороссия, часть 9. “Украинство (3/3)”
Комментарий редакции
Ключевые идеи лекции
1. Манипуляция идентичностью и роль элит- В истории формирования украинства главную роль играли не только внутренние факторы, но и активные культурные, политические и финансовые воздействия извне, преимущественно со стороны Австро-Венгрии и католического Ватикана.
- Элитные и олигархические круги (семьи Алчевских, Симиренко и др.) играли ключевую роль в формировании украинской интеллигенции, финансировании просветительских и образовательных обществ, распространении литературного украинского языка.
- Возникает интересная аналогия: XIX–XX век — как лаборатория политтехнологий, где идеи, деньги и локальные интересы смешивались в попытках преобразовать идентичность большого круга населения. Это напоминает современные алгоритмы в социальных сетях: меняя параметры, можно направлять развитие целых сообществ.
2. Иезуитские технологии и границы идентичности- Подчеркивается концептуальная разница между восточно-православной и западно-католической моделями власти: единство царя и церкви против раздробленности светской и духовной власти, характерной для Запада.
- Иезуиты рассматривались как «отцы политтехнологии»: создание униатской церкви и технологическое проникновение новых смыслов в общество — примеры изощренного управления массовым сознанием.
- Развитие просветительских обществ (например, "Просвита"), внедрение театра, лектория, печатных изданий — практически инструменты «переформатирования» самоидентификации народа.
3. Язык — инструмент политики- Создание и институционализация отдельного украинского литературного языка, несмотря на его искусственность и оторванность от живой народной речи, имело огромное политическое значение. Первый полноценный словарь — индикатор становления языка как отдельной системы.
- Конструирование языка как осознанный проект — неотъемлемая часть формирования национального государства. Аналогии напрашиваются с созданием языков программирования: стоит ли считать язык живым, если им пользуется только узкая группа профессионалов?
4. Противостояние идентичностей: социальная, этническая, религиозная- Идентичность всегда многоуровневая и подвижная: человек может быть одновременно русским, малороссом, крестьянином, православным, горожанином.
- В ключевые периоды (революция, гражданская война, массовые потрясения) борьба идей переходит в публичную плоскость: возникает давление — "выбирай, кто ты", либо "ты с нами, либо против". Отсюда — раскол, который далее углубляется государственными или надгосударственными стратегиями.
- Технология "выделения себя через язык", историю, театр, печать становится инструментом формирования политизированного меньшинства, и, как следствие, массовой мобилизации.
5. Ошибки и упущения: реакция имперской администрации- Российская империя практически никак не ответила на вызовы "конструирования" украинской идентичности; была занята запрещениями, но не формированием собственной позитивной версии украинства.
- Это дало оппонентам монополию на определение значений, и к началу XX века посеянные элитой и иностранными игроками семена проросли в массовое движение, которому империя была не готова противопоставить симметричный проект.
- Здесь уместна аналогия с ИТ-безопасностью: игнорируя уязвимости в собственной системе, ты дозволяешь внешним игрокам внедряться в критические узлы.
6. История и современность: повторяющиеся сюжеты- Многие методы и схемы, возникшие сто лет назад, воспроизводятся сейчас — как в старом будильнике, где таракан живёт внутри механизма, но не понимает, для чего он в целом существует.
- Автор предупреждает: если не знать собственную историю — в том числе глазами оппонентов — то легко стать объектом внешних манипуляций и наступить на уже известные грабли.
7. Гуманитарная перспектива, личная идентичность, открытые вопросы- Поиск "основной" идентичности всегда связан с внутренним конфликтом и внешним давлением. В мирные времена множественность идентичностей допустима, но в кризисе общество вынуждает определяться.
- Философский итог: История, идентичность и язык — это не статические феномены, а постоянно меняющиеся конструкции, в которых отражается и воля элит, и сопротивление масс, и незавершённая диалектика между индивидуальным выбором и социальным принуждением.
---
Практические выводы и размышления
- История украинства — образец того, как тщательно спроектированные культурные и политические технологии формируют национальную идентичность, зачастую вопреки реальной историко-культурной подвижности населения.
- Судьба отдельных слов, театров, кружков, словарей оказывается не менее значимым, чем судьба политических границ или армий: "информационная война" — не изобретение XXI века.
- Рецепт здравого действия — изучать собственную историю с разных сторон, смотреть как своими глазами, так и глазами "оппонента"; формировать собственные смыслы, а не только сопротивляться чужим; осознавать множественность идентичностей, не сводя себя к одной упрощённой формуле.
- Прагматический совет: любое отстранённое, сытое отношение к борьбе смыслов — путь к поражению на поле игры, о правилах которой ты не удосужился узнать.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если идентичность и язык — всегда результат сложного взаимодействия чужих влияний, собственной истории, культурных технологий и личного выбора, возможно ли вообще найти "настоящую", аутентичную национальную или личную идентичность? Или подлинность всегда только в процессе поиска, в порыве к самостоятельному определению себя — даже если этот поиск во многом управляется незримыми руками прошлого и настоящего? Как мы можем согласовать уважение к собственной истории с живой динамикой её постоянного пересоздания?