Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии, Политика

Новороссия, часть 9. “Украинство (3/3)”

16 0
Переслано от: Семён Уралов

Обстоятельный разбор темы об истоках современной ситуации на территории бывшей/будущей? Новороссии.

Давайте знакомиться! Заходи: https://Мая4ок.рф

Писатель, политолог Семён Уралов: https://t.me/su2050
Капитан парусника, журналист, путешественник Алексей Холодов: https://лучшенаяхте.рф

Все серии:
https://rutube.ru/plst/849023

Мая4ок.рф – разобрались – освещаем!

При поддержке OPER.RU

Комментарий редакции

Ключевые идеи лекции


1. Манипуляция идентичностью и роль элит

- В истории формирования украинства главную роль играли не только внутренние факторы, но и активные культурные, политические и финансовые воздействия извне, преимущественно со стороны Австро-Венгрии и католического Ватикана.
- Элитные и олигархические круги (семьи Алчевских, Симиренко и др.) играли ключевую роль в формировании украинской интеллигенции, финансировании просветительских и образовательных обществ, распространении литературного украинского языка.
- Возникает интересная аналогия: XIX–XX век — как лаборатория политтехнологий, где идеи, деньги и локальные интересы смешивались в попытках преобразовать идентичность большого круга населения. Это напоминает современные алгоритмы в социальных сетях: меняя параметры, можно направлять развитие целых сообществ.

2. Иезуитские технологии и границы идентичности

- Подчеркивается концептуальная разница между восточно-православной и западно-католической моделями власти: единство царя и церкви против раздробленности светской и духовной власти, характерной для Запада.
- Иезуиты рассматривались как «отцы политтехнологии»: создание униатской церкви и технологическое проникновение новых смыслов в общество — примеры изощренного управления массовым сознанием.
- Развитие просветительских обществ (например, "Просвита"), внедрение театра, лектория, печатных изданий — практически инструменты «переформатирования» самоидентификации народа.

3. Язык — инструмент политики

- Создание и институционализация отдельного украинского литературного языка, несмотря на его искусственность и оторванность от живой народной речи, имело огромное политическое значение. Первый полноценный словарь — индикатор становления языка как отдельной системы.
- Конструирование языка как осознанный проект — неотъемлемая часть формирования национального государства. Аналогии напрашиваются с созданием языков программирования: стоит ли считать язык живым, если им пользуется только узкая группа профессионалов?

4. Противостояние идентичностей: социальная, этническая, религиозная

- Идентичность всегда многоуровневая и подвижная: человек может быть одновременно русским, малороссом, крестьянином, православным, горожанином.
- В ключевые периоды (революция, гражданская война, массовые потрясения) борьба идей переходит в публичную плоскость: возникает давление — "выбирай, кто ты", либо "ты с нами, либо против". Отсюда — раскол, который далее углубляется государственными или надгосударственными стратегиями.
- Технология "выделения себя через язык", историю, театр, печать становится инструментом формирования политизированного меньшинства, и, как следствие, массовой мобилизации.

5. Ошибки и упущения: реакция имперской администрации

- Российская империя практически никак не ответила на вызовы "конструирования" украинской идентичности; была занята запрещениями, но не формированием собственной позитивной версии украинства.
- Это дало оппонентам монополию на определение значений, и к началу XX века посеянные элитой и иностранными игроками семена проросли в массовое движение, которому империя была не готова противопоставить симметричный проект.
- Здесь уместна аналогия с ИТ-безопасностью: игнорируя уязвимости в собственной системе, ты дозволяешь внешним игрокам внедряться в критические узлы.

6. История и современность: повторяющиеся сюжеты

- Многие методы и схемы, возникшие сто лет назад, воспроизводятся сейчас — как в старом будильнике, где таракан живёт внутри механизма, но не понимает, для чего он в целом существует.
- Автор предупреждает: если не знать собственную историю — в том числе глазами оппонентов — то легко стать объектом внешних манипуляций и наступить на уже известные грабли.

7. Гуманитарная перспектива, личная идентичность, открытые вопросы

- Поиск "основной" идентичности всегда связан с внутренним конфликтом и внешним давлением. В мирные времена множественность идентичностей допустима, но в кризисе общество вынуждает определяться.
- Философский итог: История, идентичность и язык — это не статические феномены, а постоянно меняющиеся конструкции, в которых отражается и воля элит, и сопротивление масс, и незавершённая диалектика между индивидуальным выбором и социальным принуждением.

---

Практические выводы и размышления


- История украинства — образец того, как тщательно спроектированные культурные и политические технологии формируют национальную идентичность, зачастую вопреки реальной историко-культурной подвижности населения.
- Судьба отдельных слов, театров, кружков, словарей оказывается не менее значимым, чем судьба политических границ или армий: "информационная война" — не изобретение XXI века.
- Рецепт здравого действия — изучать собственную историю с разных сторон, смотреть как своими глазами, так и глазами "оппонента"; формировать собственные смыслы, а не только сопротивляться чужим; осознавать множественность идентичностей, не сводя себя к одной упрощённой формуле.
- Прагматический совет: любое отстранённое, сытое отношение к борьбе смыслов — путь к поражению на поле игры, о правилах которой ты не удосужился узнать.

---

Открытый вопрос для размышления:


Если идентичность и язык — всегда результат сложного взаимодействия чужих влияний, собственной истории, культурных технологий и личного выбора, возможно ли вообще найти "настоящую", аутентичную национальную или личную идентичность? Или подлинность всегда только в процессе поиска, в порыве к самостоятельному определению себя — даже если этот поиск во многом управляется незримыми руками прошлого и настоящего? Как мы можем согласовать уважение к собственной истории с живой динамикой её постоянного пересоздания?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VC_GdMM-X9M
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новороссия, часть 8. "Украинство" (2/3)
Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2017
«Русская поправка»: таблетка от украинства
Сводки от Ополчения Новороссии на 18 февраля 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 26 ноября 2014
Сводки от Ополчения Новороссии на 8 февраля 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 19 марта 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 29 марта 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru