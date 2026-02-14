В качестве то ли эпиграфа, то ли опорного тезиса нового выпуска Бесогона (премьера состоялась 13.02.26), герой труда РФ Н. Михалков употребил фразу:

«"Мы русские – какой восторг!". – А.В. Суворов» ...

Сразу заметим, что никаких достоверных свидетельств того, что Александр Васильевич когда-либо говорил эту фразу, нет. Близкими по набору слов были две другие:

– «Мы – русские, мы всё одолеем!»;

– «Господа офицеры – какой восторг!»

Впервые фраза: «Помилуй бог! Мы русские, какой восторг!», –появилась на свет в 1948 г. Взята она из статьи Л. Катукова (1887–1983) «Навстречу чудо-богатырям», опубликованной в Аргентине эмигрантским изданием «Наша страна», и зародилась в голове автора из смеси двух приведённых выше.

А если бы сказал полководец … Он не Бог… Чего с языка не сорвётся? В общем, к графу Суворову вопросов нет. Он человек земнородный, природный русак, и родился, и умер ещё до исторического материализма...

Как говорят любители рыбной ловли здесь имеет место игра приманкой. По-русски звучит нецензурно, а по-английски – [твичинг] (от английского слова twitch, – «дергать»). Но, как не называй – дурилка.

В этом и есть изощрённость коварства, – делать ныне вид лица, будто с тех давних пор ничего не изменилось, и не было никогда, и нет такого, – наднационального, не писькой деланного, но Логосородного (– Сына Бога, кстати; ведь "Бог есть Слово", и, если кто не знает, оно Судья) Самовозникшего, Советского человека, в Царстве которого «ни Еллина, ни Иудея». То есть нет земнородных…

«Сказал же Иисус: "Когда вы увидите Того, Кто не был рожден женщиной, падите на свое лицо и почитайте Его. Это ваш Отец"». «Я и Отец, Одно мы есть».

А вот это: "Мы русские ...", т. е. земнородные, в наши дни, ни что иное, как пошлый национальный шовинизм и сладенькая приманка для дурачка, насаженная на стальной крючок русского православного фашизма. Есть такая идеология, одним из, ныне особо починаемых, творцов которого был И. Ильин. Ну, а, знакомые всем лица его последователей никогда не сходят с экранов TV.

Поэтому нет никакого «мы», есть добрые из злые. Два полюса. А многополярность, т. е. хаос мысли, он внутри злых, – в их головах.

Несогласных с такой оценкой, как мелкую рыбёшку, уже клюнувшую на эту наживку, можно поделить на две категории:

– пойманные за губу; это рыбка ещё живая, и может освободиться;

– и мертвецов, тех, кому крючок уже проткнул мозг...

Для тематического чтения и анализа порекомендую нижеследующий отрывок, из раннехристианского (дорелигиозного, допоповского) текста:

«Точно также и мы пребываем в этом мире как рыбы. А противник бодрствует, замышляя против нас, ища нас, как рыбак, желая поймать нас и радуясь, что может нас проглотить. Ибо он проносит перед нашими глазами множество пищи, принадлежащей этому миру, и хочет, чтобы мы возжелали одну из них, и попробовали только немного, чтобы он схватил нас при помощи своего скрытого зелья и вырвал нас из свободы и забрал нас в рабство. Ведь если он уловит нас одной пищей, неизбежно, чтобы мы захотели и остального. Таким образом, наконец, это становится пищей смерти. Но это – приманки, на которые дьявол ловит нас. Сначала он роняет печаль в твое сердце до тех пор, пока ты не начнешь мучиться какой-нибудь мелочью этой жизни и пока он не схватит нас своим зельем, а после этого внушит страстное стремление к одежде, чтобы ты гордился собой в ней, и любовь к деньгам, гордость, высокомерие, зависть, которая завидует другой зависти, красоту тела, мошенничество, а более всего этого - незнание и беспечность. Эти все приманки противник таким образом искусно подготавливает и раскладывает перед телом, желая, чтобы сердце души обратилось к одной из них, и наконец топит ее. Как крючком, он насильно тянет ее в незнание, обманывая ее до тех пор, пока она не забеременеет злом и не породит плоды материи и не будет жить в скверне, устремляясь за многими желаниями и корыстями, причем плотская сладость влечет ее в незнание. А душа, которая попробовала это, поняла, что сладкие страсти – скоротечны. Она получила знание о зле. Она удалилась от них и стала жить по-новому. После этого она презирает эту жизнь, поскольку она преходяща, и взыскует Пищи, которая возьмет ее в Жизнь, …».

Эта Пища, Пища человека – Логос (Слово) Истины, который был в Начале. А Жизнь, вы, да и то не все видели только её Советский образ. Но так и не постигли его Тайны.