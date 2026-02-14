Екатеринбург на линии! Местные молодцы-историки подняли кипиш: на здании Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) навесили мемориальную доску. Кому? Антону Владимировичу Карташёву.

Возникает резонный вопрос: а это вообще кто? А то митрополит местный Евгений (в миру Кульберг) , который эту доску освящал, вещал, что сие суть был «хороший человек», «замечательный преподаватель» и прославил наш город . Ну, раз владыка благословил, значит, всё чинно-благородно, правда?

А теперь давайте разбираться, кого именно причислили к лику «прославителей Урала».

Карташёв этот — личность известная в узких кругах. Последний обер-прокурор Святейшего Синода при Временном правительстве . После Октябрьской революции, которую он, естественно, люто возненавидел, дядька сбежал на Запад. Дальше — веселее. Он был из тех белоэмигрантов, которые отличались особой, ядерной непримиримостью. Считал, что Советы можно свергнуть только «хирургическим» путём, то есть внешним вторжением. Никого не напоминает? Правильно, классический либерал-русофоб начала XX века, готовый позвать иноземцев, чтобы «спасти Россию» от собственного народа.

Но главное даже не это. Главное случилось 22 июня 1941 года.

Пока наши деды вставали под пули, пока Красная Армия вписывалась в драку с главным злом XX века, этот «светоч» и «замечательный историк» сидел в Париже и писал письма своему корешу, писаке Шмелёву. Прочитайте медленно, вдумайтесь:

«Какой вышел знаменательный день этого воскресения. Это ведь был "день всех святых, в русской земле просиявших". Бессознательно "язычник" Гитлер в этот день пошел на освобождение святой Руси… Свершилось великое и почти невероятное! Наконец-то пришел капут Совдепии… Но другого пути, кроме хирургического, не осталось».

Вы прониклись? Мужик, чей портрет повесили на стену университета назвал нападение нацистов на Родину «великим и почти невероятным» событием. Он назвал Гитлера освободителем. Он ждал, когда вермахт разбомбит наши города, чтобы вернуться и «чемоданы домой пригодятся» .

Но мало того. Этот «борец за святую Русь» был настолько незамутненным русофобом, что ненавидел не только большевиков. Он ненавидел Россию как таковую. Уже после Победы, в 1948 году, когда страна лежала в руинах, но выстояла, он мечтал о новом, атомном ударе по СССР. Писал, как надеется, что«атомные бомбы посыплются не на Париж, а на российские комбинаты» . Он с придыханием ждал, когда «сокрушающая техника молниеносно раздавит Кремль» .

И отдельный привет иерархам РПЦ, которые присутствовали на открытии. Этот тип называл Советскую Армию «армией рабов и предателей» . Он писал, что патриарха Алексия I (того самого, который при Сталине собирал деньги для фронта и поддерживал народ в войну) надо будет судить в «будущем Нюрнберге» и повесить . Просто за то, что тот молился за Победу и помогал своей стране. Каково? Вы пришли чествовать человека, который хотел вздёрнуть вашего предшественника на виселицу.

И это не единичный случай. Это система.

Мало было Ельцин-центра? Открыли в Питере музей-квартиру Алисы Розенбаум — той самой, которая тоже ненавидела всё русское и сочиняла макулатуру для олигархов? Открыли. При РГГУ шарагу имени Ильина организовали (а Ильин тоже, кстати, Гитлера за «освободителя» держал)? Открыли. Доску Маннергейму вешали — союзнику Гитлера? Солженицыну, лагерному стукачу и русофобу, памятники лепят? Колчака, Деникина, Краснова, Шкуро — кровавых палачей Гражданской войны, которые жгли деревни и вешали крестьян в учебниках героями выставляем?

Получается: пока мы ищем «скрепы», кое кто продолжает увековечивать тех, кто проклинал страну, радовался, когда Вермахт топтал нашу землю и кто мечтал сжечь нас атомным огнём.

Вопрос к ректору УрГЭУ Силину, который вещал про «восстановление исторической памяти» : зачем? Какую память вы восстанавливаете? Память предателей?

Вопрос митрополиту Евгению: кого вы называете «хорошим человеком»? Того, кто проклинал Русскую Церковь тк. она пошла с народом, а не с Гитлером? Того, кто хотел видеть патриарха на виселице?

Как говорится, комментарии излишни!