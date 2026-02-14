“Какой вышел знаменательный день этого воскресения”
Екатеринбург на линии! Местные молодцы-историки подняли кипиш: на здании Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) навесили мемориальную доску. Кому? Антону Владимировичу Карташёву.
Возникает резонный вопрос: а это вообще кто? А то митрополит местный Евгений (в миру Кульберг) , который эту доску освящал, вещал, что сие суть был «хороший человек», «замечательный преподаватель» и прославил наш город . Ну, раз владыка благословил, значит, всё чинно-благородно, правда?
А теперь давайте разбираться, кого именно причислили к лику «прославителей Урала».
Карташёв этот — личность известная в узких кругах. Последний обер-прокурор Святейшего Синода при Временном правительстве . После Октябрьской революции, которую он, естественно, люто возненавидел, дядька сбежал на Запад. Дальше — веселее. Он был из тех белоэмигрантов, которые отличались особой, ядерной непримиримостью. Считал, что Советы можно свергнуть только «хирургическим» путём, то есть внешним вторжением. Никого не напоминает? Правильно, классический либерал-русофоб начала XX века, готовый позвать иноземцев, чтобы «спасти Россию» от собственного народа.
Но главное даже не это. Главное случилось 22 июня 1941 года.
Пока наши деды вставали под пули, пока Красная Армия вписывалась в драку с главным злом XX века, этот «светоч» и «замечательный историк» сидел в Париже и писал письма своему корешу, писаке Шмелёву. Прочитайте медленно, вдумайтесь:
«Какой вышел знаменательный день этого воскресения. Это ведь был "день всех святых, в русской земле просиявших". Бессознательно "язычник" Гитлер в этот день пошел на освобождение святой Руси… Свершилось великое и почти невероятное! Наконец-то пришел капут Совдепии… Но другого пути, кроме хирургического, не осталось».
Вы прониклись? Мужик, чей портрет повесили на стену университета назвал нападение нацистов на Родину «великим и почти невероятным» событием. Он назвал Гитлера освободителем. Он ждал, когда вермахт разбомбит наши города, чтобы вернуться и «чемоданы домой пригодятся» .
Но мало того. Этот «борец за святую Русь» был настолько незамутненным русофобом, что ненавидел не только большевиков. Он ненавидел Россию как таковую. Уже после Победы, в 1948 году, когда страна лежала в руинах, но выстояла, он мечтал о новом, атомном ударе по СССР. Писал, как надеется, что«атомные бомбы посыплются не на Париж, а на российские комбинаты» . Он с придыханием ждал, когда «сокрушающая техника молниеносно раздавит Кремль» .
И отдельный привет иерархам РПЦ, которые присутствовали на открытии. Этот тип называл Советскую Армию «армией рабов и предателей» . Он писал, что патриарха Алексия I (того самого, который при Сталине собирал деньги для фронта и поддерживал народ в войну) надо будет судить в «будущем Нюрнберге» и повесить . Просто за то, что тот молился за Победу и помогал своей стране. Каково? Вы пришли чествовать человека, который хотел вздёрнуть вашего предшественника на виселицу.
И это не единичный случай. Это система.
Мало было Ельцин-центра? Открыли в Питере музей-квартиру Алисы Розенбаум — той самой, которая тоже ненавидела всё русское и сочиняла макулатуру для олигархов? Открыли. При РГГУ шарагу имени Ильина организовали (а Ильин тоже, кстати, Гитлера за «освободителя» держал)? Открыли. Доску Маннергейму вешали — союзнику Гитлера? Солженицыну, лагерному стукачу и русофобу, памятники лепят? Колчака, Деникина, Краснова, Шкуро — кровавых палачей Гражданской войны, которые жгли деревни и вешали крестьян в учебниках героями выставляем?
Получается: пока мы ищем «скрепы», кое кто продолжает увековечивать тех, кто проклинал страну, радовался, когда Вермахт топтал нашу землю и кто мечтал сжечь нас атомным огнём.
Вопрос к ректору УрГЭУ Силину, который вещал про «восстановление исторической памяти» : зачем? Какую память вы восстанавливаете? Память предателей?
Вопрос митрополиту Евгению: кого вы называете «хорошим человеком»? Того, кто проклинал Русскую Церковь тк. она пошла с народом, а не с Гитлером? Того, кто хотел видеть патриарха на виселице?
Как говорится, комментарии излишни!
Комментарий редакции
1. Событие — на здании УрГЭУ в Екатеринбурге установили мемориальную доску Антону Карташёву; доску освятил митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг), который назвал его «хорошим человеком», «замечательным преподавателем» и «прославителем города».
2. Кто такой Карташёв — последний обер-прокурор Святейшего Синода при Временном правительстве, церковный историк, после Октябрьской революции — белоэмигрант в Париже.
3. Позиция в эмиграции — крайне антисоветская, считал возможным свержение советской власти только путём внешнего («хирургического») вторжения.
4. Реакция на 22 июня 1941 года — в письме Ивану Шмелёву назвал нападение Германии «великим и почти невероятным» событием; писал, что «бессознательно „язычник“ Гитлер пошёл на освобождение святой Руси»; день 22 июня связал с праздником «Всех святых, в русской земле просиявших»; называл Красную Армию «армией рабов и предателей»; надеялся на скорое возвращение в Россию («чемоданы домой пригодятся»).
5. Послевоенная позиция — в 1948 году (в письме тому же Шмелёву) выражал надежду на новую войну и на то, что «атомные бомбы посыплются не на Париж, а на российские комбинаты»; мечтал, чтобы «сокрушающая техника молниеносно раздавила Кремль».
6. Отношение к РПЦ в СССР — называл Советскую Армию «армией рабов и предателей»; предлагал судить и повесить патриарха Алексия I (за поддержку народа и сбор средств на фронт) на «будущем Нюрнберге».
7. Авторская оценка — это не единичный случай, а система: аналогично увековечивают память Ильина, Маннергейма, Солженицына, Розенбаум (Айн Рэнд), Колчака, Деникина, Краснова, Шкуро и др., которые либо поддерживали нацистов, либо были русофобами, либо участвовали в карательных акциях Гражданской войны.
8. Прямые вопросы — к ректору УрГЭУ Силину («какую память вы восстанавливаете — предателей?») и к митрополиту Евгению («кого вы называете хорошим человеком — того, кто хотел видеть патриарха на виселице?»).
Вывод
Статья представляет собой резкую публицистическую критику героизации Антона Карташёва в современном российском контексте. Автор считает установку доски актом антипатриотизма и реабилитации людей, которые:
- открыто радовались вторжению нацистской Германии на территорию СССР в 1941 году;
- рассматривали Гитлера как (пусть и бессознательного) «освободителя»;
- после войны желали СССР ядерного уничтожения;
- ненавидели не только большевиков, но и русский народ, Советскую армию и даже часть церковной иерархии, вставшей на сторону своей страны в войне.
По мнению автора, это часть более широкой тенденции к селективной исторической памяти, когда в публичном пространстве прославляют противников советской власти и участников Белого движения / эмиграции даже при наличии у них коллаборационистских, русофобских или прямо прогитлеровских высказываний — в ущерб памяти о Победе 1945 года и жертвах Великой Отечественной войны.
Фактическая база обвинений (письма Шмелёву 1941 и 1948 годов) в целом подтверждается многочисленными источниками и публикациями 2026 года, вызвавшими скандал в Екатеринбурге.
Дополнительный вывод
История с мемориальной доской Антону Карташёву в Екатеринбурге раскрывает глубокий клубок противоречий, пронизывающий современную российскую идентичность на стыке государства, церкви и общества. С одной стороны, официальная политика подчёркивает священную память о Великой Отечественной войне, где советский народ, Красная Армия и даже часть церковной иерархии (как патриарх Алексий I) встали единым фронтом против нацистского нашествия, видя в нём абсолютное зло. Эта линия закреплена в законах, образовании и общественном сознании: любые симпатии к "освободителям" вроде Гитлера или мечты об их победе воспринимаются как предательство, оскорбляющее миллионы жертв и героев. С другой стороны, Русская православная церковь, стремясь восстановить преемственность с дореволюционным прошлым, активно интегрирует наследие белоэмигрантов, включая фигуры вроде Карташёва, Ильина или Шмелёва, которые видели в большевизме корень всех бед и готовы были приветствовать любое "хирургическое" вмешательство извне — даже если оно шло под свастикой.
Этот клубок не возник на пустом месте: он коренится в трагическом расколе церкви после 1917 года, когда часть иерархов и верующих эмигрировала, образовав Русскую православную церковь заграницей (РПЦЗ). Эти эмигранты позиционировали себя как хранителей "истинной" веры от советского атеизма, развивая антибольшевистские нарративы, которые в годы Второй мировой иногда перерастали в откровенные иллюзии о "освобождении" Руси силами вермахта. После распада СССР и особенно после объединения РПЦ с РПЦЗ в 2007 году эти нарративы хлынули обратно: канонизация Романовых, почитание эмигрантских мыслителей как "борцов за святую Русь", восстановление "исторической памяти" через музеи, памятники и доски. Но в процессе замалчиваются или отодвигаются на задний план токсичные аспекты — такие, как радость Карташёва по поводу 22 июня 1941-го или его послевоенные фантазии об атомных бомбах на советские города. Церковь оказывается в ловушке: чтить эмигрантов как подвижников значит рисковать отчуждением от народа, помнящего войну, а отвергнуть их — значит подорвать собственную легитимность как преемницы дореволюционной традиции.
Подводя итог, не всё из этого исторического багажа стоит выпячивать наружу в публичном пространстве — особенно в эпоху, когда общество и так балансирует на грани поляризации. Установка досок и памятников подобным фигурам не просто "восстанавливает память", а сеет напряжение в хрупкой системе, где нужно сохранять баланс между уважением к вере, уроками войны и национальным единством. Лучше оставить спорные личности академическим кругам и книгам, а не превращать их в символы, которые разделяют, а не объединяют. Иначе мы рискуем повторить ошибки прошлого, когда идеологические слепоты приводили к трагедиям.