Главная » Видео, История

“История как инструмент политики”. Е.Ю.Спицын на канале Pravda.ru в программе “Клуб гл. редактора

9 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале Правда.ру от 5 февраля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225

#Спицын #СМИ #Интервью

Комментарий редакции

Ключевые идеи:

1. История как инструмент политики: В беседе подчёркивается, что история всегда была и объектом, и инструментом большой политики. Её часто "переписывают" для обслуживания текущих политических интересов, а факты и оценки используют для формирования общественного сознания. Западные элиты тоже регулярно прибегают к фальсификации исторических событий, и эта тенденция отнюдь не нова: примеры политизированных трактовок истории Второй мировой войны, роли СССР, "денацификации" значения пакта Молотова-Риббентропа.

2. Критика современной элиты и инфополитики: Спицын остро критикует современные западные и постсоветские элиты за неграмотность и безответственное манипулирование историей, контрастируя их с более компетентными лидерами прошлых эпох. Он убеждён, что информационная политика России невыгодна — в основном реактивна и вынуждена оправдываться на выпады извне, играя по чужим правилам вместо создания собственных "информационных повесток".

3. Учебники и преподавание истории: Значительная часть разговора посвящена проблемам отечественного исторического образования. Рассматривается история создания единого учебника по истории России и попытки избавиться от плюрализма учебных пособий, а также инициативы по повышению качества исторического образования (в том числе путём увеличения числа часов, введения новых стандартов, подготовки учителей).

4. Историк — исследователь vs. "конъюнктурщик": Спицын проводит различие между настоящим ученым, который способен пересматривать взгляды под влиянием новых фактов, и историком-конъюнктурщиком, идущим на поводу политического заказа. Пересмотр истории оправдан лишь наличием новых серьезных аргументов, а не сменой политической моды.

5. Воспитание национального самосознания: Важнейшим элементом преподавания истории Спицын считает формирование ценностного менталитета у подрастающего поколения через чёткое обозначение «реперных точек» истории, героев и предателей, а также построение нарратива, интегрирующего все этапы отечественной истории как единого исторического полотна.

6. Роль пропаганды и информационной войны: Подчеркивается, что украинское и западное общество демонстрируют успешный пример массированной пропаганды, и население легко поддается смене нарратива при соответствующей обработке. России, по мнению гостя, стоит меньше реагировать на внешние провокации и больше работать "проактивно", формируя собственную информационную реальность для своего общества и зарубежных аудитории (Латинская Америка, Азия, Африка).

7. Проблема утраты исторической памяти и кадры: Кризис с преподавателями-историками, их уровнем, а также отсутствие системной работы с кадрами мешают эффективному формированию исторического сознания. Информационная политика, СМИ, культура и даже кинематограф также играют огромную роль в формировании исторического представления — и в них часто транслируется деструктивный нарратив.

8. Цензура как иммунитет общества: Спицын выступает за введение здравой цензуры, чтобы ограничить распространение заведомо ложной, фальсифицированной информации, опасной для национального самосознания и целостности общества.

---

Выводы:

В этом видео Евгений Спицын проводит сквозную мысль о том, что история — это живой инструмент создания общества, а не просто хранилище фактов. Она так же подвержена «информационным войнам», как экономика или идеология, и потому конъюнктурные трактовки прошлого становятся частью политических битв. Общество часто не защищено от манипуляций, и большая часть граждан внутренне пассивна и не склонна к критическому осмыслению истории, получая нарратив "в пережёванном виде" из учебников, сериалов и СМИ.

Спицын считает, что вместо вечного реагирования на внешние обвинения и переписи событий, Россия должна начать задавать повестку сама — последовательно, целенаправленно и системно воспитывая собственную историческую идентичность, укрепляя профессиональные кадры, вводя разумную цензуру против заведомых фальсификаций и формируя ценностное ядро нации через чётко обозначенные реперные точки, героев и трагедии. Однако для этого необходимы не только единые учебники, но и вдумчивая работа учителей, культурных деятелей, журналистов и всей системы образования.

Столкновение различных «версий правды» — неотъемлемая часть человеческой истории, и здесь Спицын — рьяный сторонник разумного пересмотра исторических оценок лишь под нажимом новых фактов (а не политической конъюнктуры); при этом он не отрицает, что исторический нарратив никогда не бывает совершенно объективным — всегда остаётся пространство для споров, манипуляций и смены акцентов.

Философский взгляд здесь заключается в принятии истории как пластичной материи: она с одной стороны возникает из подлинного опыта народа, с другой — всегда переплавляется через призму современных задач и идеалов. Многоголосие исторических нарративов — неотъемлемый элемент любого общества; вопрос лишь в том, чьи голоса звучат громче, и на чём основывается коллективная память.

Сам Спицын, несмотря на риторику защиты, акцентирует значение правды, ищущейся «не ради самой себя, а ради будущего общества и его зрелости». Подлинный историк, по его мнению, постоянно находится в процессе сомнения и поиска, а истина всегда остаётся временным приближением.

Возможно, центральный вопрос для размышлений:
Можно ли когда-либо освободить историю от политического заказа, или коллективная память всегда будет зоной идеологического конфликта и преобразования на службе текущих целей? А, если так, как нам сохранять баланс между правдой, памятью и необходимостью самоидентификации общества?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/3e3798e17d577d35c2780557c0a67f1f/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Балаболы-власовцы лгут как дышат". Е.Ю.Спицын на канале Красная история "Нет фальшивкам истории
"Как воевали наши союзники в годы войны". Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече в программе "Послесловие
"Мы наступаем на одни и те же грабли". Е.Ю.Спицын Красная история "Прямой эфир: вопросы и ответы
"Склоки на пустом месте ...". Е.Ю.Спицын Красная история в программе "Прямой эфир: вопросы и ответы
"Сталин и будущее России" Е.Ю.Спицын, С.П.Обухов и Г.В.Фёдоров на канале Красная линия "Точка зрения
"Как подельники Хрущёва переписывали историю". Е.Ю.Спицын на радио Аврора "Прямой эфир
"Внутрипартийные диссиденты и другие предатели Родины". Е.Ю.Спицын на радио Аврора "Прямой эфир
"К дню рождения маршала Победы Г.К.Жукова". Е.Ю.Спицын на радио Маяк "Стиллавин Today

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru