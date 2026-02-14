“История как инструмент политики”. Е.Ю.Спицын на канале Pravda.ru в программе “Клуб гл. редактора
Эфир на канале Правда.ру от 5 февраля 2026 г.
Комментарий редакции
1. История как инструмент политики: В беседе подчёркивается, что история всегда была и объектом, и инструментом большой политики. Её часто "переписывают" для обслуживания текущих политических интересов, а факты и оценки используют для формирования общественного сознания. Западные элиты тоже регулярно прибегают к фальсификации исторических событий, и эта тенденция отнюдь не нова: примеры политизированных трактовок истории Второй мировой войны, роли СССР, "денацификации" значения пакта Молотова-Риббентропа.
2. Критика современной элиты и инфополитики: Спицын остро критикует современные западные и постсоветские элиты за неграмотность и безответственное манипулирование историей, контрастируя их с более компетентными лидерами прошлых эпох. Он убеждён, что информационная политика России невыгодна — в основном реактивна и вынуждена оправдываться на выпады извне, играя по чужим правилам вместо создания собственных "информационных повесток".
3. Учебники и преподавание истории: Значительная часть разговора посвящена проблемам отечественного исторического образования. Рассматривается история создания единого учебника по истории России и попытки избавиться от плюрализма учебных пособий, а также инициативы по повышению качества исторического образования (в том числе путём увеличения числа часов, введения новых стандартов, подготовки учителей).
4. Историк — исследователь vs. "конъюнктурщик": Спицын проводит различие между настоящим ученым, который способен пересматривать взгляды под влиянием новых фактов, и историком-конъюнктурщиком, идущим на поводу политического заказа. Пересмотр истории оправдан лишь наличием новых серьезных аргументов, а не сменой политической моды.
5. Воспитание национального самосознания: Важнейшим элементом преподавания истории Спицын считает формирование ценностного менталитета у подрастающего поколения через чёткое обозначение «реперных точек» истории, героев и предателей, а также построение нарратива, интегрирующего все этапы отечественной истории как единого исторического полотна.
6. Роль пропаганды и информационной войны: Подчеркивается, что украинское и западное общество демонстрируют успешный пример массированной пропаганды, и население легко поддается смене нарратива при соответствующей обработке. России, по мнению гостя, стоит меньше реагировать на внешние провокации и больше работать "проактивно", формируя собственную информационную реальность для своего общества и зарубежных аудитории (Латинская Америка, Азия, Африка).
7. Проблема утраты исторической памяти и кадры: Кризис с преподавателями-историками, их уровнем, а также отсутствие системной работы с кадрами мешают эффективному формированию исторического сознания. Информационная политика, СМИ, культура и даже кинематограф также играют огромную роль в формировании исторического представления — и в них часто транслируется деструктивный нарратив.
8. Цензура как иммунитет общества: Спицын выступает за введение здравой цензуры, чтобы ограничить распространение заведомо ложной, фальсифицированной информации, опасной для национального самосознания и целостности общества.
---
Выводы:
В этом видео Евгений Спицын проводит сквозную мысль о том, что история — это живой инструмент создания общества, а не просто хранилище фактов. Она так же подвержена «информационным войнам», как экономика или идеология, и потому конъюнктурные трактовки прошлого становятся частью политических битв. Общество часто не защищено от манипуляций, и большая часть граждан внутренне пассивна и не склонна к критическому осмыслению истории, получая нарратив "в пережёванном виде" из учебников, сериалов и СМИ.
Спицын считает, что вместо вечного реагирования на внешние обвинения и переписи событий, Россия должна начать задавать повестку сама — последовательно, целенаправленно и системно воспитывая собственную историческую идентичность, укрепляя профессиональные кадры, вводя разумную цензуру против заведомых фальсификаций и формируя ценностное ядро нации через чётко обозначенные реперные точки, героев и трагедии. Однако для этого необходимы не только единые учебники, но и вдумчивая работа учителей, культурных деятелей, журналистов и всей системы образования.
Столкновение различных «версий правды» — неотъемлемая часть человеческой истории, и здесь Спицын — рьяный сторонник разумного пересмотра исторических оценок лишь под нажимом новых фактов (а не политической конъюнктуры); при этом он не отрицает, что исторический нарратив никогда не бывает совершенно объективным — всегда остаётся пространство для споров, манипуляций и смены акцентов.
Философский взгляд здесь заключается в принятии истории как пластичной материи: она с одной стороны возникает из подлинного опыта народа, с другой — всегда переплавляется через призму современных задач и идеалов. Многоголосие исторических нарративов — неотъемлемый элемент любого общества; вопрос лишь в том, чьи голоса звучат громче, и на чём основывается коллективная память.
Сам Спицын, несмотря на риторику защиты, акцентирует значение правды, ищущейся «не ради самой себя, а ради будущего общества и его зрелости». Подлинный историк, по его мнению, постоянно находится в процессе сомнения и поиска, а истина всегда остаётся временным приближением.
Возможно, центральный вопрос для размышлений:
Можно ли когда-либо освободить историю от политического заказа, или коллективная память всегда будет зоной идеологического конфликта и преобразования на службе текущих целей? А, если так, как нам сохранять баланс между правдой, памятью и необходимостью самоидентификации общества?