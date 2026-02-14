П. Пяткову

Молний блеск и раскаты грома,

И вода, теряя весомость,

Вечность пробует на разрыв.

И трещит колесо фортуны,

И летят рыбацкие шхуны,

Обгоняя летучих рыб.

Так грифон, закогтив тигрицу,

Сам не в силах освободиться

Взмахом сломанного крыла.

Свет мгновенный, неровный, слепый.

Обнажённые нервы неба,

Раскалённые добела.

Две стихии – вода и ветер,

Позабыв обо всём на свете,

Виноватые без вины,

Плоть во плоти себя находят,

С ума сходят и колобродят

По периметру тишины…

Взмах ресниц, и всплывает око –

Око гнева слепого Бога.

И вмещает безумный зрак:

Пальмы, водоросли, кокосы,

Отплясавшие джигу матросы,

Рухлядь шхун и залётный барк.

Над оазисом передышки,

Где чуть слышно, как еле слышно

Чешет бороду океан.

На ветру, не моргнув ни разу,

Смотрит месяц заплывшим глазом

На зеленый телеэкран.

Я с вершины десятилетий,

Лихо прожитых лихолетий

Наблюдаю, как мы с тобой –

Две намеченные тропинки,

Добежавшие до развилки,

Ставим крест над своей судьбой.

Мы какие-то планы строим,

Но уже развела ладони

Тяжесть солнечного луча.

И судьба по-старушечьи охнет,

Лет на десять вперёд усохнет

И пойдёт, батогом стуча.

Я, на прошлое обречённый,

На себя гляжу отрешённо,

Не пытаясь даже понять,

Кто сегодня, отныне и присно,

Глаз прищурив, без укоризны,

Смотрит пристально на меня.

Кималь Маликов

Есть различные способы измерения гравитации, один из распространённых опыт с крутильными весами, которыми Кавендиш измерил среднюю плотность земли. В дальнейшем похожими устройствами измеряли гравитационную постоянную. Она оказалась одинаковой для всех массивных космических тел. Т.е. если мы сделаем макет солнца и земли, земли и луны в удобном масштабе, то получим песчинку, которая, вроде как, должна вращаться вокруг горошины на расстоянии метра, полтора под действием сил гравитации. Понятно, что такого взаимодействия и гр. сил мы на этом макете не увидим. А, значит, и другие природные тела и объекты будут являть нам парадоксы гравитации.

Не так давно общей гипотезой устройства галактик была идея вращения звёзд вокруг чёрной дыры, теперь на первый план выходит идея вращения звёзд вокруг скопления чёрной материи. Чёрная материя предположительно состоит из фермионов, лёгких субатомных частиц. Если мы заменим слово Чёрная на слово Непонятная, то получим то, что имеем в сухом остатке от обеих гипотез устройства галактики.

Между тем, у галактики есть не только спирали вращения звёзд, есть рукава и вот что пишут о рукавах. Спиральные рукава выглядят как области повышения яркости в форме спирали на диске галактики. Обычно на диске два или больше спиральных рукавов. Рукава галактик возникают из-за гравитационных волн плотности в диске, которые замедляют движение газа и звёзд, вызывая сжатие материи и активное звёздообразование. Подобное явление мы видим при истечении воды в отверстие ёмкости. Образующаяся воронка замедляет истечение воды, в слоях которой можно наблюдать струи, рукава. Пишут также, что рукава, как и струи воды, имеют свой собственный момент внутреннего вращения.

Вода, истекая из нашей ванны, ускоряется радиально силой Кориолиса и замедляется в направлении истечения. Это проявленное свойство изменения материи всех уровней, при изменении массы или скорости тела появляются силы перпендикулярные основному движению, которые изменение замедляют. Это характерно для жидкости, газа и звёздно-пылевого тела облака галактики. Гравитационная постоянная это масштаб инерционных сил космических тел.

Что пишут о смерти галактики? Основная причина их гибели исчерпание межзвёздного газа, топлива галактики или его выброс активными черными (непонятными) дырами за пределы ванны (галактики). Т.е. обобщая, в центре галактики работает пульверизатор, где поток событий заставляет понятное вещество устремляться в непонятную (черную) дыру, вплоть до выброса. А всё вещество галактики, её газовое облако при этом вращаются вокруг оси галактики. Они вращаются так всегда, начиная с момента образования, когда и звёзд не было, не было даже межзвёздного газа. Тогда были вновь образованные частицы материи, кварки и кванты света, которые возникли в новом вихре галактики. Т.е. это вечное природное движение. Этот вывод очевиден, он также рассматривается гипотезами науки.

Нас или яблоко Ньютона толкает к земле сила инерции. Мы инерционно единое целое с космическим телом и никуда от инерционных сил оторваться не можем. Луна притягивается к солнцу сильнее чем к Земле, но удерживает её на орбите Земли уже очевидная инерционная сила.

Таким образом, можно предположить, что в сердце галактики не только черная (непонятная) массивная дыра, но и поток событий преобразования материи в то, что прежней массы уже не имеет и прямой поток выброса вещества за пределы галактики.

Уже многие опыты показали, что при сильных столкновениях частиц вакуум способен делится на пару кварк и антикварк, и все дальнейшие событии за этим рождением предопределены. Появилось научное понятие, что симметрия т.е. системная информация существует в вакууме сама по себе, осталось науке сделать последний шаг чтоб понять, что симметрия существует и без вакуума как данность. А теория Берковича описывает и сам механизм превращения информации в вещество. Возможен процесс обратный, когда вещество превращается в информацию. У нас есть естественная модель такого события. Фотоны света попадают на роговицу, потом в хрусталик и, наконец, в макулу сетчатки глаза. Где тоже, кстати, жёлтое пятно. После него мы имеем в мозгу информацию. Можно заметить, что галактика, как раз, на глаз похожа. Это преобразование симметрий материи в симметрии информации, создаёт поток оси галактики. В нём материя частично исчезает, преобразуясь обратно в информацию, в свой изначальный источник.

Кода мы обсуждаем гипотезу эфира, то эфир в ней неотделим от понятия пространства, пространство, как и эфир, это свойство события. Пространство его относительный масштаб, а эфир мера инертности. Эфир тире инертность толкает вещество к центрам, линиям инертности, которые образуют планеты, вихри галактик, вихри атомов и электромагнитные волны. Инертность присуща даже числовому ряду и симметриям в целом. Инертность симметрий изначальная причина возникновения материи и инерционных сил.