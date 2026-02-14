Галина Иванкина: Главное клише советских фильмов о загранице
Советские фильмы о загранице всегда имели ряд особенностей, причём эти нюансы впоследствии сыграли с нами злую шутку. Нам-то казалось, что, если по нашему телевидению показывают – значит, всё именно так и обстоит. Одно из популярнейших клише – это неимоверная красота буржуйских дам и девиц.
Их всегда играли привлекательные актрисы. Началось это как-то сразу – в немых комедиях 1920-х годов женщины с пометкой ‘made in…’ поражали своей эффектностью, а в комедии Григория Александрова «Цирк» (1936) американку Мэрион Диксон играла суперзвезда нашего кинематографа – Любовь Орлова.
В последующие годы эта линия продолжилась. Западные мадам и мадемуазели бывали непременно стройны и ухожены. Они могли быть отрицательными, а бывали и вполне положительными – допустим, сеньориты, страдающие от тенет «чистогана и наживы», как это называлось в прессе или, например, антифашистки.
Однако, до начала 1970-х в СССР было не так уж много фильмов «про заграницу» и «наши играли французскую жизнь…» не слишком часто. А вот в познесоветскую эпоху – понеслось! Если иностранка – то модельной внешности. Поэтому в «Чисто английском убийстве» (1974) роль британской леди сыграла манекенщица Файме Юрно (на фото).
К слову, вся её фильмография – сплошные мадемуазель де Терме и фройляйн Инга. Кроме того, западные женщины бывали всегда одеты по моде или же щеголяли в вечерних платьях – причём, не на празднике, а в домашней обстановке. Причёски – уложены. Маникюр – обязателен. Меха – непременны.
В «Опасном повороте» (1972) или, скажем, в социальной драме с элементами триллера «Инспектор Гулл» (1979) все при полном параде. Да, если изображали даму в летах, то она бывала рафинированной и тоже стройной – как Эльза Радзиня. Ну, вот нет в Англиях толстых женщин! И во Франциях – тоже!
Даже отвратительных фашисток – и тех всегда играли симпатичные или красивые актрисы, хотя реальные тётки-наци …они более, чем на любителя. А тут выплывает очаровательная Алла Демидова и начинает нести геббельсовскую ересь. А уж как мила (внешне!) Ольга Сошникова в «Семнадцати мгновениях весны» (1973)…
Больше того – в нашем кино про «загнивающее Буржуинство» даже безработные девицы отдеты с иголочки. Например, Джинни из «Миража» (1983) рассекает в прекрасном белом костюме, да и в остальных сценах она – упакована и причёсана. Даже в сцене прыжка на Джинни – крутые белые джинсы. «Одета как иностранка», — это высочайший комплимент.
То есть возникал закономерный вопрос: «Если у них так одеваются люди, готовые от нищеты на преступление, то как же там шикует врач, инженер, адвокат? А что же там у миллионеров тогда?!» Когда грянула (или хлынула?) Перестройка все дружно захотели всё, как за рубежом. И выглядеть, как там. И одеваться в самое-самое.
Но поездки за рубеж значительно отрезвили – оказалось, что в Париже полным-полно толстух, а ещё больше неухоженных француженок. В Англии с красавицами – напряжёнка. В Германии есть… Клаудиа Шиффер. Все же иные выглядят …обыкновенно, а дома уж точно не ходят в дивных, летяще-крепдешиновых платьях. Да и красятся неохотно.
1. Советские фильмы о загранице часто использовали устойчивые клише, особенно в изображениях западных женщин, представляемых исключительно красивыми, ухоженными, стройными и модно одетыми.
2. Начало этого клише восходит к немым комедиям 1920-х годов и фильмам наподобие «Цирка» (1936), где иностранок играли звезды советского экрана.
3. Стереотип стал еще сильнее во времена позднего СССР — всех «западных дам» (британок, француженок, немок) играли актеры модельной внешности, подчеркивалась их безупречность: прически, маникюр, модная одежда даже в бытовых ситуациях.
4. Даже отрицательные персонажи (например, «фашистки») изображались как красивые — что явно не соответствовало реальному историческому прототипу.
5. Фильмы создавали иллюзию, что на Западе все женщины красивы, модны и ухожены, независимо от их положения: даже безработные в кадре всегда выглядели на высоте.
6. Советский зритель воспринимал показанное за чистую монету, что привело к ложным ожиданиям: если безработные выглядят так, то как же выглядят успешные?
7. С началом перестройки советские люди бросились имитировать западные стандарты внешности и быта, под влиянием киношных образов.
8. Однако реальный опыт поездок за границу быстро показал: на Западе полно обычных, не всегда ухоженных и вовсе не модельных женщин, а идеал, показанный в советских фильмах, не существует в действительности.
Ключевая мысль статьи — советское кино, изображая Запад чрезмерно привлекательным и «отфильтрованным» через клише, формировало у зрителей иллюзорные представления о реальности. Эти идеализированные образы порождали неверные ожидания не только от чужого мира, но и от самих себя, порождая чувство несоответствия и неудовлетворенности.
Применяя более широкий, междисциплинарный взгляд, можно сказать, что этот феномен иллюзий — не только советское наследие. Человек стремится к идеализации: мы приукрашиваем не только чужие страны, но и собственное прошлое, отношения, любую недостижимую цель. Это работает как на уровне масс-медиа, так и на уровне личных отношений.
С точки зрения психологии — идеализация облегчает восприятие сложной и не всегда приятной реальности, но со временем приводит к разочарованию. Кино как форма массовой культуры стало инструментом коллективного «сна» о другой, более глянцевой жизни, недостижимой, как большинство идеалов.
Уместна аналогия с работой нейросетей: они обучаются на выборках, вычленяют закономерности, воспроизводят их, но не передают всю полноту реальности. Точно так же и советский кинематограф работал с набором штампов, игнорируя сложные, неоднозначные стороны жизни «за границей». Выпуклые образы западных женщин в кино — алгоритмический продукт, а не отражение многообразия жизни.
С философской точки зрения, правда о мире всегда частична и фрагментарна, как бы мы ни искали цельный образ. Наши представления — это компромисс между желаемым и возможным, между коллективным бессознательным (архетипы красоты, успеха) и сугубо личным опытом.
Статья побуждает к осознанному отношению к навязываемым образам и призывает отличать истину быта от красивой картинки. Возможно, настоящее принятие себя и мира начинается не с поиска или имитации идеала, а с любви к обычному и несовершенному.
А можем ли мы — в мире, где медиа постоянно создают новые идеалы — научиться замечать и ценить обыденную, "неотретушированную" реальность, без страха отстать от чужого, воображаемого совершенства? И что для нас важнее — образ мечты или осознанное принятие действительности?