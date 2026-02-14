Советские фильмы о загранице всегда имели ряд особенностей, причём эти нюансы впоследствии сыграли с нами злую шутку. Нам-то казалось, что, если по нашему телевидению показывают – значит, всё именно так и обстоит. Одно из популярнейших клише – это неимоверная красота буржуйских дам и девиц.

Их всегда играли привлекательные актрисы. Началось это как-то сразу – в немых комедиях 1920-х годов женщины с пометкой ‘made in…’ поражали своей эффектностью, а в комедии Григория Александрова «Цирк» (1936) американку Мэрион Диксон играла суперзвезда нашего кинематографа – Любовь Орлова.

В последующие годы эта линия продолжилась. Западные мадам и мадемуазели бывали непременно стройны и ухожены. Они могли быть отрицательными, а бывали и вполне положительными – допустим, сеньориты, страдающие от тенет «чистогана и наживы», как это называлось в прессе или, например, антифашистки.

Однако, до начала 1970-х в СССР было не так уж много фильмов «про заграницу» и «наши играли французскую жизнь…» не слишком часто. А вот в познесоветскую эпоху – понеслось! Если иностранка – то модельной внешности. Поэтому в «Чисто английском убийстве» (1974) роль британской леди сыграла манекенщица Файме Юрно (на фото).

К слову, вся её фильмография – сплошные мадемуазель де Терме и фройляйн Инга. Кроме того, западные женщины бывали всегда одеты по моде или же щеголяли в вечерних платьях – причём, не на празднике, а в домашней обстановке. Причёски – уложены. Маникюр – обязателен. Меха – непременны.

В «Опасном повороте» (1972) или, скажем, в социальной драме с элементами триллера «Инспектор Гулл» (1979) все при полном параде. Да, если изображали даму в летах, то она бывала рафинированной и тоже стройной – как Эльза Радзиня. Ну, вот нет в Англиях толстых женщин! И во Франциях – тоже!

Даже отвратительных фашисток – и тех всегда играли симпатичные или красивые актрисы, хотя реальные тётки-наци …они более, чем на любителя. А тут выплывает очаровательная Алла Демидова и начинает нести геббельсовскую ересь. А уж как мила (внешне!) Ольга Сошникова в «Семнадцати мгновениях весны» (1973)…

Больше того – в нашем кино про «загнивающее Буржуинство» даже безработные девицы отдеты с иголочки. Например, Джинни из «Миража» (1983) рассекает в прекрасном белом костюме, да и в остальных сценах она – упакована и причёсана. Даже в сцене прыжка на Джинни – крутые белые джинсы. «Одета как иностранка», — это высочайший комплимент.

То есть возникал закономерный вопрос: «Если у них так одеваются люди, готовые от нищеты на преступление, то как же там шикует врач, инженер, адвокат? А что же там у миллионеров тогда?!» Когда грянула (или хлынула?) Перестройка все дружно захотели всё, как за рубежом. И выглядеть, как там. И одеваться в самое-самое.

Но поездки за рубеж значительно отрезвили – оказалось, что в Париже полным-полно толстух, а ещё больше неухоженных француженок. В Англии с красавицами – напряжёнка. В Германии есть… Клаудиа Шиффер. Все же иные выглядят …обыкновенно, а дома уж точно не ходят в дивных, летяще-крепдешиновых платьях. Да и красятся неохотно.