Беседуем о славном прошлом, сегодняшнем дне и перспективах активного развития Сибири с человеком, который отдал этой суровой земле многие годы работы и жизни.

Владимир Павлович Полеванов — геолог, доктор геолого-минералогических наук, советник министра природных ресурсов Российской Федерации, глава Администрации Амурской области (1993–1994 гг.) — о том, какое будущее ждёт сибирские просторы, площадь которых составляет почти 4,5 миллиона квадратных километров, а плотность населения по-прежнему не дотягивает до 4 человек на 1 такой километр и, увы, продолжает сокращаться.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

