Сибирь вчера, сегодня, завтра, или Стоит ли сейчас бросать все силы на переосвоение
Беседуем о славном прошлом, сегодняшнем дне и перспективах активного развития Сибири с человеком, который отдал этой суровой земле многие годы работы и жизни.
Владимир Павлович Полеванов — геолог, доктор геолого-минералогических наук, советник министра природных ресурсов Российской Федерации, глава Администрации Амурской области (1993–1994 гг.) — о том, какое будущее ждёт сибирские просторы, площадь которых составляет почти 4,5 миллиона квадратных километров, а плотность населения по-прежнему не дотягивает до 4 человек на 1 такой километр и, увы, продолжает сокращаться.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#ВладимирПолеванов #ЕленаАверченко #ТочкаСборки
Комментарий редакции
1. Сибирь как ресурсная база и миф о "несметных богатствах"
В ходе беседы Владимир Поливанов последовательно разбирает распространённые представления о Сибири как неисчерпаемой кладовой ресурсов. Он скептически относится к образам "вся таблица Менделеева", подчёркивая, что множество часто упоминаемых богатств на деле специфичны или проблемны в разработке. Например, газ — да, его много, а нефти и редкоземельных металлов не так уж и много или их добыча сопряжена с большими логистическими и технологическими трудностями. Важно и то, что наличие ресурсов — ещё не основание для их мгновенного освоения: нужны промышленные цепочки, спрос, доступная логистика.
2. Исторические уроки освоения территории
Поливанов приводит примеры "великих строек" (каналы, БАМ), чтобы показать: даже в условиях максимальной мобилизации ресурсов советской эпохи многого достичь не удалось. По его мнению, современные лозунги о новом "переосвоении" напоминают декларативное повторение старых шаблонов без учёта реальных уроков и ограничений.
3. Логистика и инфраструктура — ключевые барьеры
Огромные расстояния, неразвитая инфраструктура, сложная логистика, экстремальные климатические условия и отсутствие транспортных узлов делают освоение и переработку сырья в Сибири дорогой и зачастую неэффективной задачей. Например, редкоземельные элементы выигрывают по добыче на Кольском полуострове, а не в Сибири из-за логистики.
4. Текущий промышленный и демографический спад региона
Беседа подчёркивает тревожную тенденцию депопуляции и оттока молодежи: население пустеет, города теряют привлекательность, уезжают специалисты. В советское время регион держался на экономических и социальных стимулах, которых сейчас почти не существует. Молодёжь не желает оставаться — значит, любые "мегапроекты" бессмысленны без людей.
5. Реализм против идеалистических призывов
Поливанов и ведущая сходятся во мнении: осваивать регион просто ради самого освоения — пустая трата сил и средств. Необходимость освоения должна быть оправдана стратегически и практически, а не только мифами или устаревшими советскими программами. Бессмысленно "бросать все силы", если нет четкой, экономически и демографически мотивированной цели.
6. Будущее Сибири — в продуманной стратегии, а не в лозунгах
Главный вывод: перед принятием масштабных решений нужно ответить на вопросы: "зачем?", "для кого?", "что даст результат?". Без демографической поддержки, ясной промышленной стратегии и реального спроса на продукцию освоение Сибири рискует остаться очередным "кластером на бумаге" или повторением неудач прошлого.
7. Прагматический подход как высшая форма заботы о регионе
Лучше "ничего не делать", чем действовать поспешно во вред — иногда недеяние, по принципу "не навреди", оказывается наилучшей стратегией до появления необходимых предпосылок.
---
Вывод
Современная дискуссия об освоении и переосвоении Сибири требует пересмотра не только экономических расчётов, но и культурных, демографических, логистических и исторических предпосылок. Реальность такова, что территория с одной стороны изобилует ресурсами, а с другой — чревата испытаниями, несоразмерными возможностям даже мощных государств.
Оптимальное развитие возможно не столько за счёт массовых и поспешных вложений, сколько за счёт выработки долгосрочной, прагматичной, адресной стратегии: для кого развивается регион, какими силами, какие продукты и смыслы мы хотим воплотить там? Философски говоря, здесь проявляется главный парадокс бытия Сибири: её пространство — это не только физическое богатство, но и постоянный вызов к поиску смысла, цели, а главное — субъекта, готового этим освоением заняться.
Следовательно, можно ли считать "неосвоенность" Сибири недостатком, или за этой неосвоенностью скрыто пространство возможностей для будущего поколения — которое, возможно, сможет ответить на вопрос: ради чего и для кого стоит бросать силы на освоение новых земель?
До какой степени мы должны торопиться осваивать "кладовые" природы, если не понимаем, кем, для чего и во имя каких ценностей это делается? Этот открытый вопрос остаётся в каждом размышлении — как приглашение искать не только выгоду, но и внутренний смысл развития.