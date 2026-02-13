Росатом — империя тепла. Где корпорация берёт энергию, когда рядом нет атомной станции. Марцинкевич
В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#Росатом #Чубайс #ЭнергетикаРоссии #Энергетика #ЛЭП #Геоэнергетика #Марцинкевич #БорисМарцинкевич
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Росатом: не только атомная энергия.
- Росатом – это не только производитель атомной энергии, но и огромная государственная корпорация, действующая через сотни предприятий по всей России. Деятельность Росатома охватывает не только атомные станции, но и множество других объектов – заводы, конструкторские бюро, научные и промышленные комплексы, в том числе на территориях, где нет ни одной атомной станции.
2. Энергия для предприятий и городов Росатома – традиционная генерация.
- Большая часть объектов и городов, где работают предприятия Росатома, получают тепло и электричество из традиционных источников: уголь, газ, мазут, дизель – это основа обеспечения жизнедеятельности как производств, так и населения. Особенно это актуально в регионах с суровым климатом, где тепло – вопрос выживания, а не комфорта.
3. Распределённость и энергоёмкость: промышленность vs. инфраструктура.
- Предприятия Росатома часто территориально удалены друг от друга, что требует сложной логистики энергоснабжения. В ряде случаев они сами являются крупными потребителями, а иногда – и производителями энергии (в том числе тепловой). Тем не менее, даже гиганты вроде Атоммаша не могут напрямую пользоваться энергией соседних АЭС в силу действующей рыночной модели – энергия поступает в общий "котёл" и распределяется через сеть посредников.
4. Тепло как основной энергетический ресурс.
- В российском энергобалансе до двух третей всей первичной энергии тратится на производство тепла. Из-за того, какой климат в стране, обеспечение горячей воды и отопления выходит на первый план – без централизованных или индивидуальных систем отопления невозможна жизнь в большинстве территорий, особенно зимой.
5. Парадоксы энергетического рынка.
- Энергетическая инфраструктура и модель рынка копируют европейский опыт без учёта кардинальных различий: длина коммуникаций, плотность потребления, климат. В России физико-географические реалии требуют совсем других решений: значительно большей инфраструктурной избыточности, дублирования линий, автономной местной генерации – того, что в Европе не так актуально.
6. Реформы и эффективность: критика рыночных подходов.
- Автор последовательно критикует реформы электроэнергетики, внедрение моделей конкуренции и либерального рынка, указывая на рост тарифов и отсутствие ожидаемой конкуренции в результате реформ Чубайса. Разнообразные государственные компании в конечном итоге вынуждены подхватывать нерентабельные или системно важные объекты после ухода частных инвесторов.
7. Росатом сегодня – интегратор и "гарант".
- Росатом и его дивизионы стали интеграторами всего спектра энергетики – от урана и ядерных технологий до гидро- и тепловой энергетики, хранения энергии, добычи и переработки редких металлов. Это обеспечивает оборону, промышленность, жилищное и городское хозяйство энергией и теплом – иногда, отмечает автор, вопреки официальной "рыночной" логике.
8. Рынок vs. выживание общества.
- В условиях российского климата и строения экономики, энергоснабжение становится вопросом не просто экономической эффективности, а элементарного выживания: когда при —40°C отключить тепло или свет – значит поставить под угрозу жизнь и основную инфраструктуру. Здесь "рыночные механизмы" оказываются не только неэффективными, но и потенциально губительными.
9. Исторические и геополитические параллели.
- Решения, принятые ещё в советские времена (единство энергосистемы, ставка на автономную генерацию и резервные мощности), оказываются логичнее и эффективнее, чем копирование европейских "сетевых оптимумов". При этом сохранение централизованной ответственности (Минсредмаш, а сегодня Росатом) выгодно отличает отрасль от других секторов, где доминирует рынок.
10. Плотность электросетей и уникальность российского пути.
- Плотность сетей в России в разы уступает западной – и копировать нормативы бессмысленно: инженерная логика, а не экономическая теория, предопределяет решения в отечественной электроэнергетике.
Выводы
Это видео — не просто технический разбор деятельности Росатома, а размышление о природе энергетики в России и её цивилизационном выборе. Прагматично, с инженерной суровостью, автор показывает, что:
- реальная устойчивость энергетики возможна только в условиях разумной избыточности, автономности и ответственности;
- упование на "рынок всё порешает" оборачивается тупиками, дефектами инфраструктуры и социальными рисками;
- такие корпорации, как Росатом, при всех недостатках бюрократии, формируют каркас национальной энергетической безопасности;
- требование государственной логики, ответственности и здравого смысла должно превалировать над формальной конкуренцией и узкими экономическими интересами.
Аналогии с работой сложных систем напрашиваются сами собой: как в биологии избыточность органов, нерервивание и баланс между различными средами обеспечивают выживание организма, так и в энергетике – только сочетание автономных и кооперативных решений, непрерывное резервирование и реальная интеграция могут гарантировать устойчивость и развитие.
Эта история Росатома — про интеграцию знаний, про инженерную логику выше рыночной демагогии, про то, что социальная и инженерная ответственность неотделимы от самого права на жизнь в таком климате и на такой территории. В конечном счёте, Росатом здесь выступает как хранитель не только науки, но и базовой социальной солидарности.
Возникает вопрос: где проходит граница между экономической эффективностью и социальной ответственностью в инфраструктуре, от которой зависит выживание миллионов? Можно ли, глядя на историю Росатома, переосмыслить понятие "эффективности" и "рынка" в контексте национального бытия, климата и исторической уникальности России? Способны ли мы вообще, как общество и система управления, различать, где заканчивается механика бизнеса и начинается техника жизни?