“Правда о Шуйском деле, или Как делили силовой блок СССР”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Вопрос-ответ
Эфир на Радио АВРОРА от 9 февраля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России, тг-канал: t.me/fedorbiryukov.
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
1. Шуйское дело и его мифологизация
– Шуйское дело связано с инцидентом вокруг изъятия церковных ценностей для помощи голодающим в 1921 году, что вызвало резкое сопротивление среди части духовенства и мирян, особенно во Владимирской и Иваново-Вознесенской губерниях.
– Вопреки домыслам, речь не шла о массовых расстрелах: четырёх человек приговорили к расстрелу, ещё часть получили тюремные сроки, были оправданные и условно осуждённые.
– Мифы о "тысячах расстрелянных" – пример исторической фальсификации, часто используемый для демонизации советской власти.
2. Контекст событий и роль власти
– Решение об изъятии церковных ценностей было связано с реальной трагедией – массовым голодом, и советская власть рассматривала сопротивление как саботаж, что укладывается в функцию государства как обладателя легального права на насилие.
– Сопротивление, исходившее иногда от духовенства, имело реальные последствия – насильственные столкновения, в ходе которых были жертвы и со стороны военнослужащих, и со стороны восставших.
3. Разные точки зрения и дихотомия "своя правда"
– Ведущие отмечают, что и сторона советской власти, и сторона восставших имели свою мотивацию и "правду", что подчёркивает сложность моральных суждений о подобных исторических событиях.
– Акцентируется важность честности и уважения к реальным жертвам, а мнимые преувеличения вредят общей памяти и служат лишь идеологическим целям.
4. Вопрос о разделении МВД в конце СССР
– Административные изменения с МВД объясняются бюрократической логикой и инициативой отдельных руководителей (например, Бакатина), а не какими-то закулисными решениями по выделению МВД РСФСР из МВД СССР.
– Сложная структура МВД менялась в течение всей советской истории, последовательно сохраняя республиканские и союзные уровни.
5. Пример с КГБ и роль отдельных лиц
– Освещается роль Вадима Бакатина в ликвидации КГБ и передачи секретных сведений. Обсуждается, что у любого исполнителя был определённый выбор – подчиниться, отказаться или сделать ситуацию достоянием общественности.
6. Контролируемость исторического нарратива
– Политика по отношению к спорным или "невыгодным" произведениям (пример с романом Кочетова) часто была индивидуализирована решениями отдельных идеологических чиновников, но автор отвергает упрощённые версии ("козёл отпущения" в лице Суслова).
---
Выводы и рефлексия:
Рассматриваемые эпизоды иллюстрируют, насколько истина о прошлом подвержена деформациям под влиянием идеологических интересов, человеческих страхов и стремления к самооправданию. Сакрализация или демонизация любого исторического периода – будь то советский, царский или постсоветский – чаще служит нуждам текущего момента, чем объективному разбору прошлого. Как и в работе системы государственной власти, где неизбежны элементы насилия и принуждения, так и в исторической памяти, оказывается важным отделять факты от интерпретаций и удерживать уважение к действительным жертвам, не подменяя их ритуальными цифрами из мифов.
Интересны параллели между бюрократическими реформами (например, с МВД) и процессами современного управления и даже программирования: как информация структурируется, какие узлы решают судьбу системы, кто обладает последним словом? Роль личности в истории оказывается двумя вещами одновременно: и условием исторических перемен, и оправданием самого аппарата, институционального подхода.
Вновь напрашивается аналогия с религиозными и идеологическими конфликтами: и церковь, и власть защищают свои "ценности" – материальные, духовные, символические, – и редко готовы услышать друг друга. Но когда история становится заложницей мифов (будь то устоевшие образы "кровавых большевиков" или "безвинных мучеников"), истина ускользает на пользу кому-то третьему — будь то капитал, ностальгирующая элита, фанатики любых флагов.
И здесь рождается прагматический вопрос: если истина относительна, зависит от контекста и пересмотра источников, как нам самим в повседневности отличать подлинное знание от навязанной версии? И возможно ли достигнуть такой честности в нашем отношении к прошлому, чтобы не только судить, но и — по-настоящему понимать? Может, путь к истине — в признании её ситуативности и в постоянной готовности пересматривать свои убеждения, не теряя уважения ни к себе, ни к иной точке зрения? А что для вас значит "правдивое" знание сегодня — и как вы определяете границу между историей и мифом?