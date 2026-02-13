ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ. Секретные материалы «Карточного домика». Дмитрий Перетолчин
Комментарий редакции
1. О названии книги "Карточный домик":
- Название оказалось неудачным, неудачно сработала стратегия ассоциации с известным сериалом — книгу трудно искать, таких названий несколько.
- Книга не посвящена какому-то конкретному человеку или аудитории: "Тому, кому интересно".
2. Предсказания и анализ глобальных процессов:
- Автор дистанцируется от мистицизма, провидцев и пророков, признаёт популярность подобных явлений, но предпочитает делать прогнозы на основе анализа и аргументации.
- Пример: попытка прогнозировать приход Трампа к власти объясняется не мистикой, а анализом геополитических интересов США (важность Ближнего Востока, кризис в отношениях с Саудовской Аравией, вопросы контроля над нефтью и газом).
3. Глобальная политика, войны и элиты:
- Гибридные войны — "война без объявления", способы достижения влияния без прямой конфронтации, навязывание своей воли через экономические, информационные и иные нетрадиционные методы.
- Мировая политика определяется борьбой элит и кланов, а не государствами как цельными субъектами. Социология, по мнению спикера, игнорирует изучение кланов, и это искажает восприятие настоящих механизмов власти.
- История финансовой гегемонии — переезд центра из Лондона в Нью-Йорк, процессы передачи контроля через золото, создание долларовой системы, переходы между стандартами управления.
4. Суверенитет, геополитика и ресурсная база:
- Суверенитет становится размытым понятием. В современном мире он дробится и может "выедаться" по кусочкам — не только через прямую власть, но и через институты, технологические цепочки, контроль над знаниями и информационным пространством.
- Технологии и информация важнее территории. На примере Израиля показано: небольшое государство без значительной земли преуспевает за счёт технологического и информационного превосходства.
5. Влияние Запада, роль США и Британии:
- Длительная конкуренция между англосаксонскими центрами силы — Британией и США — оказала ключевое влияние на современную мировую экономику и политику.
- БРИКС становится площадкой для манёвров, но не вполне понятно, кому выгодна интеграция, есть подозрение на скрытое влияние западных элит.
6. Внутренняя политика США, Украина и Трамп:
- Победа Трампа видится как необходимость стратегических изменений для США.
- Украинское руководство, по мнению автора, поддерживало антиреспубликанскую повестку, что приведёт к осложнениям в отношениях при возможном возвращении Трампа к власти. Ожидается смена ориентиров и, возможно, политических фигур.
- Электронные выборные системы, как отмечено, могут быть инструментом манипуляции; реальное распределение власти и поддержка всегда следует анализировать глубже, чем внешние атрибуты.
7. Мягкая сила и гибридные технологии контроля:
- Наступила эпоха, когда воздействие на массовое сознание — куда более эффективный инструмент, чем прямая сила. Через "софт-пауэр", цифровые технологии, формируются новые способы "выедать" суверенитет, управлять ожиданиями и желаниями масс.
- Поднимается вопрос передачи контроля над медициной, данными, релевантности международных организаций (ВОЗ, например) как инструментов внешнего влияния.
8. Реальные процессы и иллюзии:
- Повторяется тезис: всё, что мы видим на уровне стран, идеологий и даже общественных институций — чаще фасад, за которым действуют реальные управляющие центры/кланы/элиты. Говорить "британцы сделали" или "американцы решили" — искажение сути, за этим скрываются гораздо более сложные и размытые конфигурации интересов.
9. Исторические и современные аномалии:
- Пример роли Китая и Тайваня в ООН показывает: часто решения принимаются на недоступном для большинства уровне, причины изменений остаются непрозрачными для "широкой публики", и только ретроспективный анализ событий позволяет делать выводы.
10. Прогнозирование будущего:
- Будущие процессы, по мнению автора, будут определяться не новыми глобальными войнами, а сложными системами влияния, играми элит, манипуляциями "картиной мира" каждого индивида через новые технологии.
- Многое зависит от договороспособности элит; широкие массы чаще являются объектом воздействия, а не субъектом.
---
Вывод:
Автор предлагает рассматривать мировые процессы как результат столкновения и игр не столько традиционных государств, сколько сетей элит, кланов и скрытых интересов, выстраивающих сложные системы влияния. Суверенитет становится относительным — как на уровне стран, так и на уровне личности. Манипуляция ожиданиями, информацией, смыслами выходит на первый план, а исторические и современные события зачастую лишь отражают глубинные процессы, происходящие "под ковром" официальной политики.
Именно гибридные войны, мягкая сила, контроль над технологиями и данными формируют новую реальность, где понятия независимости, демократии или "государственных интересов" всё больше растворяются во взаимозависимой игре скрытых акторов. Анализ должен опираться не на фасады, а на умение видеть структуру отношений, интересов, потоков ресурсов, решений, смыслов.
В этой структуре остаётся открытым главный вопрос, который предельно актуален для каждого — как человеку и обществу научиться отличать реальное от иллюзорного, субъективное от навязанного, как не раствориться в "чужой" картине мира? Не является ли поиск этой внутренней независимости, осознания своих интересов и пределов свободы самой важной задачей в нашем сложном, постоянно меняющемся мире?