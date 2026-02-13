Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Книга "Психология. Учебник для средней школы | Теплов Борис Михайлович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/psihologiya-uchebnik-dlya-sredney-shkoly-teplov-boris-mihaylovich-381492802/?at=PjtJX5LL8cmvRJjvI0qDvQPTxPnjK3CzVGRJyCEGmV2y

Wildberries:https://www.wildberries.ru/catalog/47649399/detail.aspx?targetUrl=EX

Историк и аналитик Фёдор Лисицын разбирает книгу Даниэлы Фрейзер «Будущее без розовых очков». Почему футуризм из смелой научной мечты превратился в банальный инструмент маркетинга?

В выпуске: как нас заставили поверить в автономные автомобили и «зеленую» энергетику, почему культ автомагистралей на выставке Futurama 1939 года перекроил города, и как Уолт Дисней пытался (и не смог) построить идеальный город-утопию EPCOT.Честный разговор о «парадоксе эффективности»: почему технологический скачок не делает нашу жизнь дешевле, а лишь заставляет потреблять еще больше.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — О чем книга «Будущее без розовых очков»

02:40 — Футуризм: предсказание науки или отдел продаж?

05:45 — Транспорт будущего: где ошиблись фантасты

14:13 — Выставка Futurama (1939) и диктатура автомагистралей

17:23 — Проект EPCOT: крах идеального города Уолта Диснея

21:03 — Коммерческий футуризм: как нам продают надежду

25:21 — Парадокс эффективности: почему мы потребляем всё больше

27:26 — «Зеленая» энергетика и скрытые проблемы роста

29:11 — Роботы-хирурги: где прогресс работает по-настоящему

#Лисицын #Будущее #Футуризм #Технологии #История #Маркетинг #Книги #Прогресс