ПАРАДОКС ПРОГРЕССА: Чем умнее технологии, тем больше мы платим | Фёдор Лисицын
Историк и аналитик Фёдор Лисицын разбирает книгу Даниэлы Фрейзер «Будущее без розовых очков». Почему футуризм из смелой научной мечты превратился в банальный инструмент маркетинга?
В выпуске: как нас заставили поверить в автономные автомобили и «зеленую» энергетику, почему культ автомагистралей на выставке Futurama 1939 года перекроил города, и как Уолт Дисней пытался (и не смог) построить идеальный город-утопию EPCOT.Честный разговор о «парадоксе эффективности»: почему технологический скачок не делает нашу жизнь дешевле, а лишь заставляет потреблять еще больше.
00:00 — О чем книга «Будущее без розовых очков»
02:40 — Футуризм: предсказание науки или отдел продаж?
05:45 — Транспорт будущего: где ошиблись фантасты
14:13 — Выставка Futurama (1939) и диктатура автомагистралей
17:23 — Проект EPCOT: крах идеального города Уолта Диснея
21:03 — Коммерческий футуризм: как нам продают надежду
25:21 — Парадокс эффективности: почему мы потребляем всё больше
27:26 — «Зеленая» энергетика и скрытые проблемы роста
29:11 — Роботы-хирурги: где прогресс работает по-настоящему
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Невозможность полной свободы от клише:
Автор (Фрейзер) утверждает, что человек неизбежно верит осмысленным и простым шаблонам (клише). Если опровергнуть одно, его место занимает другое, так как наша психика требует структурированных моделей реальности. Получается, сняв «розовые очки», мы обретаем новые, только другого цвета.
2. Футурология как отражение массового воображения:
Традиция предсказывать будущее начинает развиваться не только как фантастика, но и как индустрия (реклама, исследования). Однако большинство прогнозов проецируют на технологии современные идеалы, будь то комфорт, доступность или радикальное различие с текущими реалиями.
3. Исторические ошибки прогнозирования:
Примеры приводятся с лошадьми и Нью-Йорком XIX века, где, рассчитав пределы роста числа лошадей, ошиблись в предпосылках. Новые технологии часто решают старые проблемы, создавая новые неожиданные сложности.
4. Влияние национальных и культурных представлений:
Фрейзер как представитель британской (а не американской) школы подчеркивает: в Англии—ценность удобства, в США—акцент на продаваемости. И даже в массовом дизайне сказываются традиции—например, влияние итальянской школы или Баухауза в визуальном облике повседневных объектов.
5. Разрыв между футуристическими мечтами и реальностью:
Описываются многочисленные примеры: города будущего, «города-сад», проекты Диснея—концепции, которые в реальности оборачиваются коммерциализацией, провалами либо превращаются в пародии на исходную мечту. Успех или неуспех часто определяется не технической возможностью, а человеческим фактором—жадностью, непредвиденными социальными особенностями.
6. Парадокс Джевонса:
Повышение эффективности или внедрение новых технологий часто приводит не к снижению общей нагрузки, а к росту потребления: экономичные лампочки—больше использований, безбумажные технологии—увеличение бумажного оборота, альтернативная энергия—рост спроса на традиционные ресурсы и т.д. Это один из центральных парадоксов прогресса.
7. Пределы и неожиданности технологического внедрения:
Превосходные прогнозы об автономных автомобилях или виртуальной реальности сбываются лишь частично, а иногда—совсем не так, как ожидалось. Технологии меняют мир, но часто не так радикально и обязательно, как казалось на пике их ожиданий.
8. Ценность частных успехов посреди провалов:
Несмотря на общее разочарование в утверждениях о «будущем здесь и сейчас», прогресс существует: пример автора книги—операция на сердце, выполненная роботом, спасла ей жизнь. Даже если ожидания не оправдываются полностью, локальный, персональный успех технологий остаётся реальным и весомым.
Выводы:
- Современное общество стремится предсказывать и формировать будущее, но сталкивается с тем, что картины будущего почти всегда идеализированы, а сами технологии оказываются не столько освобождающими, сколько вовлекающими в новые зависимости и новые издержки.
- Прогресс не делает нас проще или свободнее: чем совершеннее становятся технологии, тем больше мы платим—не только деньгами, но и временем, вниманием, порой—собственной автономией. Повышение эффективности неожиданно может оборачиваться ростом спроса и потребления.
- Иллюзии (в том числе относительно будущего) трудно преодолеть: они не убираются, а лишь меняют форму. Любая новая парадигма, будь то техническая или гуманитарная, быстро окружает себя клише и шаблонами.
- Тем не менее, отмечая неудачи глобальных утопий, авторы и рецензент обращают внимание на значимые, пусть и «маленькие», победы прогресса—технологии спасают, улучшают и облегчают реальную жизнь отдельных людей.
Открытый вопрос:
Можем ли мы вообще когда-нибудь выйти за пределы своих ожиданий и клише, чтобы по-настоящему увидеть и понять настоящее—или наше восприятие прогресса всегда будет заключено в новые и новые «очки»? Как сохранить осознанность и трезвость между технологическим скепсисом и азартом новаторства, чтобы не угодить в ловушку либо пессимизма, либо наивного идеализма?