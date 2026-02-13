Отключил рубильник в минус 50 – через два часа дал дуба раньше срока, вот и весь рынок.
Не могу пожаловаться на память, но не могу отыскать в ней хоть один случай снижения тарифов ни на генерацию, ни на передачу киловатт*часов за минувшие вот уже 17 лет.
Рынок в электроэнергетике, причем в электроэнергетике России – это реально вообще, он нам нужен, он дает какие-то положительные результаты или хотя бы продвижение к ним? Или это некий затянувшийся флэшмоб по старой поговорке «Нас невозможно сбить с пути – по барабану нам, куда идти»? Веерные отключения летом, ломающиеся 60-летние опоры ЛЭП зимой – мы точно идем туда, куда надо? Дважды в год растущие тарифы, причем рост сразу и на все – на генерацию, на передачу, на диспетчеризацию – это то, что помогает росту уровня жизни и экономики? В электроэнергетике есть универсальный показатель, о котором в последние годы не принято говорить вслух – плотность сетей, то есть километров погонных линий электропередач на квадратный километр территории. Чем выше плотность сетей – тем более рыночной становится ситуация. Если я потребитель, недовольный тарифом или качеством – у меня должна быть физическая возможность перейти в другую сеть, на которую работают другие производители. Если я производитель – у меня должна быть физическая возможность искать и находить для себя новых потребителей: тех, кто, к примеру, расположен к моей электростанции поближе – это снижает потери электроэнергии в сетях или, к примеру, вместо 100 маленьких потребителей двух огромных.
Передирая текст, положения ФЗ 35 из аналогичных по названию законов европейских стран, можно было приложить хоть толику умственных усилий? Ну, всего один показатель – плотность сетей. Достаточно один раз взглянуть на него и понять – какой такой, к чертям собачьим, рынок электроэнергетики в России? В самом грубом подходе – берем все сети разом, магистральные и распределительные и смотрим внимательно, стараясь не упасть со стула. Россия – около 150 км на 1000 кв км. США – 1000 км на 1000 кв км. Уже в 6-7 раз больше, но с Европой вообще сравнивать не получается – там плотность сетей 4 500 км на 1000 кв км территории. В 30 раз выше плотность сетей, чем в России, в тридцать!
У любого рыночного товара должна наличествовать эластичность: выше цены – ниже спрос, ниже цены – выше спрос. В Магадане, в Якутске в январе чему равна эластичность электроэнергии? Правильно – ноль. Получил неудовольствие от цифр в платежке – отключил рубильник в минус 50 – через два часа дал дуба раньше срока, вот и весь рынок.
В России, с наши климатом, с нашей плотностью населения и промышленных объектов – ну какой такой рынок электроэнергетики, о чем вы бредите, господа чиновники, помешавшиеся на либеральной доктрине экономики?
Автор указывает на иллюзорность «рыночных» реформ в российской электроэнергетике. Формальные шаги предприняты, а сути — нет: инфраструктура не обеспечивает возможность настоящей конкуренции, альтернатив у большинства потребителей не существует, тарифы растут независимо от качества или спроса, а копирование западных идей приводит только к набору полумер.
Здесь можно провести аналогию с идеализированным представлением о свободе выбора. Рыночная модель предполагает, что акт покупателя похож на выбор между разными товарами на полке: конкуренты борются за его внимание, а он голосует рублём. Но в электроэнергетике, как и во многих базовых аспектах жизни, этот выбор оказывается фантомным, иллюзорным — как и свобода в ситуации крайней зависимости от инфраструктуры. Мы имеем догму рынка, полностью отсечённую от реальности — парадоксально, но экономический «идеализм» здесь так же далёк от практики, как религиозная вера от быта.
С точки зрения прагматизма, важно не просто копировать институты, а глубоко осознавать собственную реальность: особенности климата, структуры расселения, промышленную логику, исторические традиции. Игнорирование этих факторов приводит к институциональной «шизофрении» — декларируется рыночность, но действует жесткая монополия. Здесь можно вспомнить идею о различии между формой и сутью, столь важную как в философии, так и в повседневной жизни.
Однако стоит задать себе вопрос: а возможен ли в принципе рыночный подход в такой жёстко-структурированной, инфра-зависимой сфере? Или же будущее энергетики — в поиске иных моделей управления и распределения, возможно — новых технологий, делающих конкуренцию реальнее?
Открытый вопрос для размышления:
Может ли истинная рыночная свобода существовать там, где жизненно необходимый ресурс подчинён инфраструктуре, неподъёмной для частного конкурента? А не пора ли нам, вместо копирования чужих моделей, задуматься над созданием системы, исходящей из наших реалий и открыто принимающей собственные ограничения?
Истина в том, что любой экспортированный «идеал» нуждается в честном, ситуационном переосмыслении — иначе он превратится в новый миф, подменяющий практику красивой иллюзией.