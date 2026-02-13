Не могу пожаловаться на память, но не могу отыскать в ней хоть один случай снижения тарифов ни на генерацию, ни на передачу киловатт*часов за минувшие вот уже 17 лет.

Рынок в электроэнергетике, причем в электроэнергетике России – это реально вообще, он нам нужен, он дает какие-то положительные результаты или хотя бы продвижение к ним? Или это некий затянувшийся флэшмоб по старой поговорке «Нас невозможно сбить с пути – по барабану нам, куда идти»? Веерные отключения летом, ломающиеся 60-летние опоры ЛЭП зимой – мы точно идем туда, куда надо? Дважды в год растущие тарифы, причем рост сразу и на все – на генерацию, на передачу, на диспетчеризацию – это то, что помогает росту уровня жизни и экономики? В электроэнергетике есть универсальный показатель, о котором в последние годы не принято говорить вслух – плотность сетей, то есть километров погонных линий электропередач на квадратный километр территории. Чем выше плотность сетей – тем более рыночной становится ситуация. Если я потребитель, недовольный тарифом или качеством – у меня должна быть физическая возможность перейти в другую сеть, на которую работают другие производители. Если я производитель – у меня должна быть физическая возможность искать и находить для себя новых потребителей: тех, кто, к примеру, расположен к моей электростанции поближе – это снижает потери электроэнергии в сетях или, к примеру, вместо 100 маленьких потребителей двух огромных.

Передирая текст, положения ФЗ 35 из аналогичных по названию законов европейских стран, можно было приложить хоть толику умственных усилий? Ну, всего один показатель – плотность сетей. Достаточно один раз взглянуть на него и понять – какой такой, к чертям собачьим, рынок электроэнергетики в России? В самом грубом подходе – берем все сети разом, магистральные и распределительные и смотрим внимательно, стараясь не упасть со стула. Россия – около 150 км на 1000 кв км. США – 1000 км на 1000 кв км. Уже в 6-7 раз больше, но с Европой вообще сравнивать не получается – там плотность сетей 4 500 км на 1000 кв км территории. В 30 раз выше плотность сетей, чем в России, в тридцать!

У любого рыночного товара должна наличествовать эластичность: выше цены – ниже спрос, ниже цены – выше спрос. В Магадане, в Якутске в январе чему равна эластичность электроэнергии? Правильно – ноль. Получил неудовольствие от цифр в платежке – отключил рубильник в минус 50 – через два часа дал дуба раньше срока, вот и весь рынок.

В России, с наши климатом, с нашей плотностью населения и промышленных объектов – ну какой такой рынок электроэнергетики, о чем вы бредите, господа чиновники, помешавшиеся на либеральной доктрине экономики?

