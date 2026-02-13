Каждый год на модернизацию ЖКХ и отопления выделяются триллионы, но аварии продолжаются, а счета в квитанциях только растут. Борис Марцинкевич и профессор МЭИ Евгений Гашо раскрывают шокирующий факт: в официальной Энергетической стратегии России до 2050 года нет даже слов "энергоэффективность" и "энергосбережение". В этом выпуске мы разбираемся, почему провалились реформы, кто пишет законы для нашей энергетики и как это напрямую влияет на ваш кошелек и комфорт зимой. Подробнее в новом видео

00:00 Энергоэффективность РФ: Главные вызовы отопительного сезона

00:34 Три столпа энергосбережения: генерация, передача и потребление

01:56 Почему в Энергетической стратегии РФ нет слова "энергоэффективность"?

02:27 Интересы энергокомпаний vs. надежность сетей

03:33 Триллионы на ЖКХ: Куда уходят деньги на модернизацию?

04:39 Зачем России нужно Министерство ЖКХ? Проблемы управления отраслью

05:18 Провал закона об энергосбережении: почему энергоаудит не сработал

06:41 Миф о безумном потенциале энергосбережения в России

08:52 Комплексный аудит теплоснабжения: от ТЭЦ до квартиры

09:52 Статистика ЖКХ: Почему никто не знает, сколько в России котельных

10:52 "Зеленый" энергобаланс: как ГЭС перестали быть ВИЭ

12:14 Схемы теплоснабжения: инструмент для наведения порядка в ЖКХ

15:09 Провал на местах: почему схемы теплоснабжения превратились в халтуру

16:11 Аварии в ЖКХ: как халтурные схемы приводят к замерзающим городам

18:07 Энергетика для экономики или экономика для энергетиков?

20:00 Рост тарифов в 2 раза: почему Россия отстает от Китая в технологиях

22:56 Новая энергостратегия: 3 ключевых фактора для России

27:31 Проблема новостроек: почему новые дома потребляют в 2 раза больше тепла

28:40 Блэкауты на юге России: как туризм и кондиционеры рушат энергосистему

29:53 Распределенная генерация: что забыли включить в энергостратегию

30:10 Почему экспертов не слушают? Ведомственный диктат при разработке стратегий

34:06 Призыв к экспертам: создаем новую энергетическую концепцию для России

47:10 Спасибо энергетикам: кто обеспечивает тепло в наших домах зимой

