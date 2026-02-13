КАК МАТЕМАТИКИ СПАСАЛИ СССР: война Госплана и кибернетиков | Роман Голунов и Виктор Данилов-Данильян
Член-корреспондент РАН, экономист Виктор Данилов-Данильян — живой свидетель эпохи, когда СССР пытался «пересобрать» экономику с помощью математики.
Почему линейное программирование (Канторович) и идеи Глушкова (ОГАС) не спасли страну от дефицита? В выпуске: история ЦЭМИ, борьба «рыночников» и «кибернетиков», почему Госплан не справился с межотраслевым балансом и как конкуренция научных школ (Глушков vs ЦЭМИ) помешала создать единую цифровую сеть управления страной.
Уникальный инсайд о том, как наука разбилась об идеологию.
00:00 — Математики против хаоса: кто такой Данилов-Данильян
03:43 — Лаборатория Немчинова: мозговой центр реформ
14:41 — Сбои системы: почему план перестал работать
20:28 — Дефицит 1962 года и рост цен
25:29 — Нобелевская идея Канторовича (Линейное программирование)
29:07 — Межотраслевой баланс: шахматная доска экономики
41:38 — Спор о ценах: почему социализм боялся стоимости
01:00:46 — Создание ЦЭМИ: надежда на цифру
01:06:01 — Виктор Глушков и его проект «советского интернета»
01:11:50 — ЦЭМИ против Глушкова: война подходов
Комментарий редакции
1. Контекст появления экономико-математических лабораторий в СССР
- В конце 1950-х годов, несмотря на быструю послевоенную реабилитацию и экономический рост, стали очевидны системные проблемы советской экономики: хронический дефицит, постоянные нестыковки в реализации планов, трудности с балансом производства и потребления.
- Эти проблемы ощущались как на уровне руководства, так и среди специалистов, работавших в Госплане и смежных ведомствах.
2. Роль математики, вычислительной техники и кибернетики
- В экономике СССР происходил поиск новых путей управления народным хозяйством. Возникает интерес к математическим методам моделирования, алгоритмам оптимизации и программированию.
- Параллельно развивалась вычислительная техника: появились первые большие ЭВМ, а также инициатива автоматизации плановых расчетов (выраженная, например, в идеях чл.-корр. Брука и попытках создания сети вычислительных центров, как у Глушкова).
3. Идеологические и методологические противоречия
- Был существенный раскол между сторонниками жесткой плановой экономики (классическая экономическая школа) и теми, кто настаивал на необходимости учета рыночных факторов, баланса спроса и предложения, внедрения «закона стоимости» даже в плановой системе (например, Либерман).
- Математические методы (например, линейное программирование, разработки Конторовича) могли давать объективные оценки ресурсов, которые хотелось трактовать как «цены» даже в отсутствии реального рынка — эта идея будоражила умы экономистов-реформаторов.
4. Исторические фигуры — реформаторы и провидцы
- Василий Сергеевич Немчинов — ведущий экономист, инициатор создания лаборатории экономико-математических методов; он чувствовал потребность реформирования управления экономикой через математику.
- Леонид Конторович — создатель линейного программирования, за что впоследствии удостоен Нобелевской премии; первоначально его методы возникли из реальных производственных задач, но затем были экстраполированы на макроэкономику.
- Глушков (и его школа) пытался решать задачи планирования иначе, делая ставку на унификацию вычислительной техники и создание единой сети для быстрого и массового расчёта плановых показателей.
5. Практика взаимодействия науки и управленческих структур
- Экономико-математические лаборатории и последовавший за ними ЦЭМИ (Центральный экономико-математический институт) сыграли роль притяжения специалистов разных школ и направлений.
- Становление автоматизированных систем (АСПР) означало не только арифметизацию, но и попытку ускорить и углубить качество планирования и оценки его вариантов.
- Разгорелись острые научные и междисциплинарные споры: между экономистами разных взглядов, между экономистами и математиками, внутри самих матем-анализаторов (например, цимисты vs глушковцы).
Выводы и обобщения
В этом видео прослеживается своеобразная «битва» между разными подходами к управлению экономикой СССР:
- Традиционная плановая школа (идеализировавшая управляемость и простоту балансов) с одной стороны,
- И сторонники более гибкой, дифференцированной, отчасти рыночно-ориентированной модели — с другой,
- А также группа ученых (математиков, экономистов, кибернетиков), которые пытались найти новые пути, используя методы математического моделирования, оптимизации, автоматизации расчетов.
История сталкивает здесь несколько важных феноменов:
- Желание управлять сложной системой с помощью строгих, но ограниченных инструментов (традиционный план),
- Осознание неразрешимости многих проблем при недостатке гибкости и учёте настоящей сложности реальности,
- И несовпадение идеализированных представлений (будь то марксистских, либеральных или кибернетических) с «жизнистойкостью» советских экономических механизмов.
Можно провести интересную аналогию с современным развитием нейросетей и ИИ. Как и тогда, сегодня нам хочется «посчитать весь мир», оцифровать и подчинить его алгоритму. Однако человеческая реальность — и отдельно взятая человеческая психика — упорно отказывается быть вполне просчитанной. В этом смысле, дилеммы советских экономистов и кибернетиков чем-то напоминают нынешние разговоры о «цифровых двойниках», полной автоматизации управления городами или государствами.
Особенно въедливой кажется мысль о попытке найти «цену всего» без настоящего рынка — создать идеальную модель без неожиданностей, оптимизировать мир. Но сколько бы мы ни усложняли уравнения и не били вычислительные мощности, всегда остается вопрос: куда девается живая непредсказуемость, воля, страсть, инерция — то, ради чего вообще затевается хозяйственная деятельность? И не рискуем ли мы, увлекаясь моделью, потерять контакт с самой жизнью, как случалось с советским планированием «по расчету»?
Практический итог:
Понимание границ каждой абстракции, смелость в освоении новых методов при сохранении критического взгляда — важнейшие черты продуманного развития и тогда, и сейчас. Опыт междисциплинарных конфликтов и творческого поиска 60-х годов напоминает нам о хрупкости любой идеализации и ценности критического, гибкого ума.
Вопрос для размышления
Может ли быть построена система управления экономикой (или человеческой жизнью), которая учитывает одновременно и требования объективной рациональности, и сложность человеческой субъективности — не подавляя одно во имя другого, а интегрируя оба начала? Где проходит граница между полезной моделью и опасным самообманом, когда модель становится суррогатом самой жизни?