Член-корреспондент РАН, экономист Виктор Данилов-Данильян — живой свидетель эпохи, когда СССР пытался «пересобрать» экономику с помощью математики.

Почему линейное программирование (Канторович) и идеи Глушкова (ОГАС) не спасли страну от дефицита? В выпуске: история ЦЭМИ, борьба «рыночников» и «кибернетиков», почему Госплан не справился с межотраслевым балансом и как конкуренция научных школ (Глушков vs ЦЭМИ) помешала создать единую цифровую сеть управления страной.

Уникальный инсайд о том, как наука разбилась об идеологию.

Книга "Матузов В.Н. В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

00:00 — Математики против хаоса: кто такой Данилов-Данильян

03:43 — Лаборатория Немчинова: мозговой центр реформ

14:41 — Сбои системы: почему план перестал работать

20:28 — Дефицит 1962 года и рост цен

25:29 — Нобелевская идея Канторовича (Линейное программирование)

29:07 — Межотраслевой баланс: шахматная доска экономики

41:38 — Спор о ценах: почему социализм боялся стоимости

01:00:46 — Создание ЦЭМИ: надежда на цифру

01:06:01 — Виктор Глушков и его проект «советского интернета»

01:11:50 — ЦЭМИ против Глушкова: война подходов

