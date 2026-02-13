Исходя из заявлений Дурова, выполнять требования государства он не собирается, ввиду чего итог будет немного предсказуем, что хорошо видно по аналогичным историям с WhatsApp и Ютубом.

Рыночная конкуренция в прошлом – мы уже живем в мире государственного протекционизма и усиления монополий, а Паша со своими идеями застрял где-то на границе нулевых и десятых. Точно также в США взяли под контроль Тик-Ток, с которым американские корпорации не стали конкурировать, а через давление государства отжали у китайцев.

Времена конкуренции может и вернутся, но точно не в период трансформации миропорядка, где наивные мечтания про “рыночек, который порешает” может еще и всплывут после периода суровой реальности, где повсеместно нарастают директивный контроль, государственная и корпоративная цензура и инструментализация соц.сетей в качестве оружия информационной войны, подрывной деятельности и террора.

Собственно, сам Паша все это недавно высказывал по Европе и Штатам, упрекая их в том, что они также оказались далеки от его мечтаний. Россия и Китай тут не исключение. Отличие РФ лишь в том, что у нас по этому пути как и во многих вопросах все это делают с запозданием и как обычно весьма кондово. Не многоступенчато отжали бизнес как у Тик-Тока в США, а по чиновничьи прямолинейно тормознули. Хотя конечно, если бы не война, все могло быть более растянуто во времени, как во времена отжатия у Дурова ВК.

Итог в любом случае один – каждый крупный макро-остров будет иметь узкий список “своих сервисов” и третировать чужие сервисы. Усидеть на двух стульях тут не получится. До поры до времени можно бегать между дерущимися империалистическими хищниками, но в конечном итоге придется либо выбрать сторону, либо его начнут рвать и те и другие. Собственно. Паше уже все наглядно показали, когда он прилетел пожрать в Париж и его по беспределу набутылили, потому что спецслужбам НАТО были нужны ключи от Телеграма.