Исходя из заявлений Дурова, выполнять требования государства он не собирается, ввиду чего итог будет немного предсказуем, что хорошо видно по аналогичным историям с WhatsApp и Ютубом.
Рыночная конкуренция в прошлом – мы уже живем в мире государственного протекционизма и усиления монополий, а Паша со своими идеями застрял где-то на границе нулевых и десятых. Точно также в США взяли под контроль Тик-Ток, с которым американские корпорации не стали конкурировать, а через давление государства отжали у китайцев.
Времена конкуренции может и вернутся, но точно не в период трансформации миропорядка, где наивные мечтания про “рыночек, который порешает” может еще и всплывут после периода суровой реальности, где повсеместно нарастают директивный контроль, государственная и корпоративная цензура и инструментализация соц.сетей в качестве оружия информационной войны, подрывной деятельности и террора.
Собственно, сам Паша все это недавно высказывал по Европе и Штатам, упрекая их в том, что они также оказались далеки от его мечтаний. Россия и Китай тут не исключение. Отличие РФ лишь в том, что у нас по этому пути как и во многих вопросах все это делают с запозданием и как обычно весьма кондово. Не многоступенчато отжали бизнес как у Тик-Тока в США, а по чиновничьи прямолинейно тормознули. Хотя конечно, если бы не война, все могло быть более растянуто во времени, как во времена отжатия у Дурова ВК.
Итог в любом случае один – каждый крупный макро-остров будет иметь узкий список “своих сервисов” и третировать чужие сервисы. Усидеть на двух стульях тут не получится. До поры до времени можно бегать между дерущимися империалистическими хищниками, но в конечном итоге придется либо выбрать сторону, либо его начнут рвать и те и другие. Собственно. Паше уже все наглядно показали, когда он прилетел пожрать в Париж и его по беспределу набутылили, потому что спецслужбам НАТО были нужны ключи от Телеграма.
Комментарий редакции
1. Дуров сознательно отказывается сотрудничать с государством, несмотря на давление, повторяя путь, который до него прошли такие платформы, как WhatsApp и YouTube.
2. Эпоха рыночной конкуренции ушла; сейчас доминирует государственный протекционизм и усиление монополий. Примеры — ТикТок в США и давление на неугодные властям сервисы.
3. Идеи свободного рынка и технологической нейтральности уже устарели: сейчас соцсети и техноплатформы — это инструменты государственной власти и информационной войны.
4. Процессы унификации и контроля наблюдаются повсеместно, в том числе в Евросоюзе и США (что и подчеркивал сам Дуров), но в России этот путь проходит с запозданием и в более грубой манере.
5. В долгосрочной перспективе каждый “макро-остров” (крупное государственное объединение) обзаведется собственным списком разрешённых сервисов и будет ограничивать доступ к иностранным.
6. Поставлена дилемма: нельзя быть “над схваткой” – любое выбивание из строя хуже всего сказывается на независимых игроках: если не занять позицию, рано или поздно попадёшь под удар обоих лагерей, как это и случилось с Павлом Дуровым.
7. Пример – задержание Дурова во Франции как следствие борьбы спецслужб за контроль над коммуникациями.
Вывод (с аналитикой и междисциплинарными аналогиями):
Здесь отчётливо прослеживается парадокс современного цифрового мира. Стремление Дурова к свободе — будь то в технологическом или философском смысле — встречается с реальностью, где свобода определяется не принципами конкуренции, а балансом сил между государствами и корпорациями. Это напоминает переход от идеализма старых либеральных моделей (по духу близких философии Просвещения или утопическим теориям свободного рынка) к материалистической практике XXI века, где код, инфраструктура и данные становятся полем боя между крупными государствами.
Метафорически, это возвращает нас к древним вопросам индивидуальной свободы в тоталитарном обществе: может ли отдельная идея выжить в потоке директив, если вся инфраструктура принадлежит не ей? Аналогичную динамику можно обнаружить и в нейросетях: сеть, полностью подчинённая “обучающей” выборке (в данном случае — тотальной политике), теряет способность к неожиданно свободным реакциям.
Практическое измерение ситуации весьма определенно: наивно рассчитывать, что в эпоху государственно-корпоративного контроля "рыночек всё порешает". Это не пессимизм, а скорее трезвое принятие реальности, которую намечает история последних лет — от TikTok до Telegram.
И всё же, несмотря на эту суровость, не стоит впадать в обескураженность или догматизм. В каждом процессе есть нюансы: даже тотальный контроль не вечен, а технологическая среда удивляет своей способностью к мутированию и появлению “чёрных лебедей”. Философски — каждый кризис нормы таит рождение нового пространства свободы, пусть даже и локального, временного, нишевого.
Возникает естественный для ищущего истину человека вопрос:
Что делать тем, кто не желает "выбрать сторону", а хочет сохранить смысл и внутреннюю свободу в мире, где почти все пути контролируются внешними властями? Есть ли у индивидуальной позиции шанс в эпоху нарастающего внешнего давления, или подлинная свобода теперь возможна только в форме личной, внутренней дисциплины?
Снова ловлю Касада на предсказании. Он пишет что с Телеграмм будет, что и с Ютубом. Ютуб потерян для слабых юзеров типа меня и бабушек, остальные им пользуются. Ютуб ничем пока не заменили в плане его полезных опций, а они у него были. Телеграм никак не может повторить судьбу Ютуб, начиная с того что он другое, он память в телефоне за-ирал, я им не пользовался и другим не советовал. Он не по детски ел трафик. Чтобы заменить телеграм, который очень полезен комерции сети надо вначале придумать аналог, который будет есть трафик и убивать память. Макс на эту роль не годится, Макс это очередной переход из доллара в рубль, а сегодня уже обратно. И попутный вопрос, а зачем нам такие прогнозы ни о чем? Где Руса, Степаныч? Они бы порадовались за Макс и поплакали по краткой песни рубля про мировую валюту.
За Мах.
Чу видно там поднял за Макс не по норме, хорошо если вернется из уволнения, а то может случится дизертирство с медийного поля боя.
Телеграмм активно используется нашими военными в ходе войны, он является их помощником. И “вдруг” перед контрнаступлением всу, ТГ начинают замедлять и угрожают совсем прикрыть, лишая этого канала связи. И делают это не американцы, украинцы или Дуров, а наши власти. Песков это подтверждает. Как на это реагировать? Военнослужащие вынуждены обратиться к Президенту, чтобы сохранить этот канал связи, но будут ли услышаны?
А все эти рассуждения о Тик-токах, которые американцы “отжали” у китайцев – это просто капитализм. Кто здесь проиграл или выиграл, ещё трудно сказать, может быть китайцы этого и хотели.
Патриотических блогеров тоже набутылили)), говорят что согласованно свыше и по команде: запад виноват. Глобалисты дали приказ: сделать национальный месенджер, а зачем заказывать где то на стороне? Незачем: у высокого ответственного руководства есть дети и другие материально заинтересованные лица.