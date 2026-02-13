История – обманщица!!! Вся правда про якобы древний собор Святой Софии в Константинополе…
✔️ Беспрецедентная скидка 30% на курс процедур "РЕНЕРВАЦИЯ" и "РЕВАГУС" от сети клиник "MOZG" до конца февраля 2026 по кодовому слову ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
Записаться на диагностику «Нейромышечный чек-ап»:
https://clck.ru/3QPiBT
или тел.: 8-800-300-65-26 , 8-495-152-23-23
Сайт клиники MOZG:
https://mozg.center/
РЕНЕРВАЦИЯ гарантировано с первого сеанса разблокирует затылочный сустав, нормализует управление опорно-двигательным аппаратом, убирает перекос таза, улучшает кровоснабжение мозга, а также запускает процессы самовосстановления во многих органах и системах.
Новая методика РЕВАГУС заметно снижает уровень тревожности, стресса и депрессии, гармонизирует психику, улучшает качество сна. Клиники «MOZG» в Санкт-Петербурге и Москве.
Лицензия на медицинскую деятельность:
Л041-01137-77/00616932 от 20.09.2022
Реклама ООО «Спейс» ИНН 9705169429 erid 2VtzquvUW4K
Заказать бесконечный фото-конструктор Mozabrick: http://mozabrick.ru/?utm_source=snt&utm_medium=0226
Промокод: "SNT" - скидка 20% на все наборы!
Опять Mozabrick не подвёл: процесс затянул как лучший пазл.
Круто, что Мозабрик можно собирать всей семьей. И каждый раз можно менять картину, поэтому интерес сохраняется каждый раз.
Универсальный подарок на любой повод, хоть взрослым, хоть детям. Впереди праздники, не прогадайте с подарком, заказывайте Мозабрик!
Красивая и удобная одежда http://russianapparel.com из натуральных и экологичных материалов в магазине Русская одежда(Предсельмаг)
Книгу "Три Рима" можно приобрести в издательстве: https://xn--80aaem4a5ack3j.xn--p1ai/products/kniga-ili-gerasimova-maksa-gaubeca-tri-rima-vechnyj-novyj-tretij
Яндекс Маркет: market.yandex.ru/cc/7T69Mm
Озон: ozon.ru/t/EcBNX3g
Наш Стамбульский ГИД Наталья : https://www.instagram.com/constanbul/
YouTube канал Максима Гаубеца "Забытые Руины" : https://youtube.com/@antik_ruins?si=b-GqJ516Ao33e7qa
Собор Святой Софии в Константинополе по официальной истории не раз перестраивался, по этому нам трудно сказать как выглядела 1-я Базилика построенная Константином в 4 веке или 2-я Базилика Феодосия построенная в 5 веке, я скажу больше мы не можем даже знать как выглядела Базилика построенная Юстинианом, нам говорят что сейчас, современное здание и является той Базиликой построенной за 2 года Юстинианом в 537 году. Сегодня мы как раз в том числе будем разбирать мозаики этого храма. На мозаике южного вестибюля якобы показан собор который держит Юстиниан протягивая его Богородице. С одной стороны от Богородицы стоит Константин и в руках держит город, царь Град , который якобы он и основал на пустом месте. А с другой стороны Юстиниан в руках держит Собор Святой Софии.
Но у него в руках не вытянутая трёхнефрая Базилика, а как раз крестово-купольный храм с ярко выраженной алтарной частью которая даже тут смотрит на восток. Ну и конечно нужно учитывать что сама фреска эта была сделана через 4 века после того как этот собор Юстиниан поставил.
Сегодня продолжим изучать бывший Православный Собор, а ныне Мечеть Айя София, ну а поможет нам в этом наш Стамбульский ГИД Наталья
Председатель в Яндекс Дзене : https://zen.yandex.ru/id/5c4afce16ddc3700bdacab52?lang=ru
В Рутубе : https://rutube.ru/channel/23757077/
В Телеграм : https://t.me/predsedatelprav
===============================
Если вам нравится канал и вы желаете помочь :
Яндекс кошелек: 410013052425758
VISA Tinkoff : 5536 9138 1275 8783
карта сбербанка МИР : 2202 2032 2919 0212
===============================
✆/✉ контакты для связи:
✉ почта - predsedata@gmail.com
#председательснт #председатель #альтернативнаяистория #СоборСвятойСофии #СофияКонстантинопольская #храмАйяСофия
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Историческая неоднозначность Собора Святой Софии
- Вопрос о том, как выглядели разные базилики на месте Софии — при Константине, Феодосии, Юстиниане, остаётся открытым. Официальная версия неоднократно менялась и сомнительна: реконструкции в разные века, реконструкция мозаик всегда происходит постфактум, часто спустя столетия после событий.
- Автор обращает внимание, что современные изображения (мозаики, фрески) создавались спустя века после событий, что само по себе вызывает сомнения в их достоверности.
- Различие между изображённым и реально существующим (например, собор в руках Юстиниана на мозаике не похож на известный нам архитектурный облик).
2. Мозаики и “исторический фотошоп”
- Автор показывает на примере мозаик, как образы (лица, подписи императоров, даже Иисуса и Богоматери) неоднократно переделывались, стирались, подделывались — в зависимости от политической необходимости или смены власти.
- Происходит, по сути, постоянное “редактирование” прошлого: именно нужный персонаж оказывается на мозаике, а старый стирается (пример с императрицей Зоей и её мужьями).
- То, что кажется “артефактом эпохи”, может в действительности быть плодом позднейших реставраций или политических переписываний истории.
3. Противоречие официальной истории
- Автор ставит под вопрос признанную версию того, кто строил Софию, какие образы там были изначально, когда и как собор перестраивался.
- Подчёркивается странность включения малоизвестного императора Александра в число значимых мозаик, игнорируя куда более прославленных фигурантов Византийской истории.
- Обречённость на догадки: на вопросы о подземных цистернах или происхождении отдельных элементов нет ответов, только версии.
4. Постоянная смена “верхнего слоя” — религиозного, культурного, архитектурного
- В храме постоянно меняются религиозные “украшения”: замена фресок/мозаик (Христос – крест – сура из Корана и т.д.) отражает борьбу иконоборчества и смену религий.
- Мечетью собор стал только в XIX веке при помощи европейских мастеров (братья Фосатти), тогда же возникла значительная часть ныне видимых исламских атрибутов.
- Некоторые святые и образы выскабливались, стирались, заменялись, другие “невидимые” мотивы сохранялись (морские, языческие).
5. Архитектурные и культурные метаморфозы
- Автор проводит аналогии: исламские мечети Османов будто бы копировали с православных соборов, отличие лишь в минаретах.
- Мечеть Айя-София — продукт многочисленных перестроек, реставраций и адаптаций под нужды разных эпох и религий.
6. Иллюзорность и подвижность исторической “правды”
- Даже такие святые для истории артефакты, как надгробие Энрико Дандоло, вызывают у автора сомнения в подлинности: следы вторичных надписей, отсутствие типичных для захоронения деталей, недостоверность легенды о “похоронах в потолке”.
- Исторический вандализм становится “граффити”, а затем – поздней ценностью, и, возможно, новыми фейками.
7. Вопрос религиозного и культурного симбиоза
- Находка языческих, морских мотивов (дельфины, трезубец Посейдона) наряду с традиционно христианскими и исламскими символами подчёркивает идею: в Константинополе веками шёл синтез религий и культур, и “чистая” идентичность невозможна.
- Даже содержание мозаик и икон в храме — результат пласта наслоений, иногда случайных, иногда целенаправленных стираний и переделок.
8. Критика догматизма и призыв к самостоятельному мышлению
- Основной посыл автора: не доверять официальной версии как данности, стремиться к самостоятельному осмыслению и сомневаться; истина скрыта за слоями интерпретаций, реконструкций, манипуляций и политики.
---
Анализ и рефлексия
В этой насыщенной экскурсии автор создаёт картину Айя-Софии не как застывшего памятника, а как “текста”, который многократно переписывался, правился и адаптировался под нужды тех, кто им владел. Здесь очевидна параллель с тем, как работает человеческая память или даже психика: каждая эпоха, как новый “интерпретатор”, стирает лишние слои и дорисовывает нужное, зачастую не заботясь о “чистоте эксперимента” или точности передачи исходного смысла.
Сравнивая архитектурные переделки, ритуальные изменения и даже подмену мозаичных лиц с современным “фотошопом”, автор остроумно выделяет феномен “монтажности” не только искусства, но и самой истории. Так же, как в нейросетях, новый “выход” — результат работы с прежними слоями и феноменами, при этом уникален для каждого “прогонки” — эпохи или реставратора.
В налёте скепсиса к официальной истории чувствуется не желание разрушить традицию, а своего рода призыв к научной и философской осознанности: без критики, без попытки увидеть за символами скрывающиеся смыслы (в том числе — политические, идеологические или даже психотерапевтические) ни наука, ни духовный поиск невозможны. Подлинная тяга к истине требует видеть подвижность “исторического конструктора”, но также — признавать субъективные ограничения нашего взгляда, фильтрующего реальность через убеждения и культурные коды своего времени.
Коснувшись темы идентичности, автор ловко показывает: религиозные, национальные, культурные и личные “я” всегда плод многослойного монтажа, и подлинного “чистого” ядра зачастую не существует — лишь “набор масок”, подлежащих смене в зависимости от эпохи, моды, политической воли или потребностей аудитории.
Даже историческая “вандализм-граффити” обретает по прошествии веков сакральную значимость. Это парадокс: то, что воспринималось кощунством, со временем становится иным пластом смысла, объектом вожделения потомков и новым источником вопросов.
---
Практические выводы
- История и культура — живые, подвижные структуры: каждый новый “хозяин” наследия редактирует его, подставляя свой смысл и удаляя чужой.
- В изучении прошлого критичность необходима: “артефакты” куда чаще, чем принято считать, оказываются продуктом редакторских и политических интервенций.
- Смыслы и иконографика постоянно меняются, как меняется отношение людей к вере, власти, даже собственной идентичности. Чем глубже мы пытаемся вникнуть в “запечатлённую истину”, тем больше видим проявлений монтажности.
- Личность, вера, государство — в этом контексте не “скала”, а пластилин или фотомозаика, неизбежно подверженная изменениям, взаимодействиям и компромиссам между прошлым и настоящим.
- Признание этой подвижности — не повод для цинизма, а приглашение к более зрелой работе с историческим (и личным) материалом, к любви — не к идеализированным образам, а к поиску подлинного через принятие несовершенства и многообразия.
---
Открытый вопрос для размышления
Если вся история, культура и даже собственная идентичность оказываются результатом “монтажа”, смены слоёв, стирания и вписывания новых смыслов, то можно ли вообще говорить о неизменном “ядре истины”? Или же, может быть, сама истина — не то, что где-то хранится, но то, что заново рождается в процессе нашего созерцания, сомнений и честного поиска, даже в столкновении с “подделками” и условностями? Как бы изменилась наша жизнь, если бы мы научились жить не в ожидании финального “ответа”, а в принятии многослойности бытия как самой сути подлинной мудрости?
Комментарий репостера
Но у него в руках не вытянутая трёхнефрая Базилика, а как раз крестово-купольный храм с ярко выраженной алтарной частью которая даже тут смотрит на восток. Ну и конечно нужно учитывать что сама фреска эта была сделана через 4 века после того как этот собор Юстиниан поставил.
Сегодня продолжим изучать бывший Православный Собор, а ныне Мечеть Айя София, ну а поможет нам в этом наш Стамбульский ГИД Наталья