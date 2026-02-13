Главная » Видео

История – обманщица!!! Вся правда про якобы древний собор Святой Софии в Константинополе…

Собор Святой Софии в Константинополе по официальной истории не раз перестраивался, по этому нам трудно сказать как выглядела 1-я Базилика построенная Константином в 4 веке или 2-я Базилика Феодосия построенная в 5 веке, я скажу больше мы не можем даже знать как выглядела Базилика построенная Юстинианом, нам говорят что сейчас, современное здание и является той Базиликой построенной за 2 года Юстинианом в 537 году. Сегодня мы как раз в том числе будем разбирать мозаики этого храма. На мозаике южного вестибюля якобы показан собор который держит Юстиниан протягивая его Богородице. С одной стороны от Богородицы стоит Константин и в руках держит город, царь Град , который якобы он и основал на пустом месте. А с другой стороны Юстиниан в руках держит Собор Святой Софии.
Но у него в руках не вытянутая трёхнефрая Базилика, а как раз крестово-купольный храм с ярко выраженной алтарной частью которая даже тут смотрит на восток. Ну и конечно нужно учитывать что сама фреска эта была сделана через 4 века после того как этот собор Юстиниан поставил.
Сегодня продолжим изучать бывший Православный Собор, а ныне Мечеть Айя София, ну а поможет нам в этом наш Стамбульский ГИД Наталья

Собор Святой Софии в Константинополе по официальной истории не раз перестраивался, по этому нам трудно сказать как выглядела 1-я Базилика построенная Константином в 4 веке или 2-я Базилика Феодосия построенная в 5 веке, я скажу больше мы не можем даже знать как выглядела Базилика построенная Юстинианом, нам говорят что сейчас, современное здание и является той Базиликой построенной за 2 года Юстинианом в 537 году. Сегодня мы как раз в том числе будем разбирать мозаики этого храма. На мозаике южного вестибюля якобы показан собор который держит Юстиниан протягивая его Богородице. С одной стороны от Богородицы стоит Константин и в руках держит город, царь Град , который якобы он и основал на пустом месте. А с другой стороны Юстиниан в руках держит Собор Святой Софии.
Но у него в руках не вытянутая трёхнефрая Базилика, а как раз крестово-купольный храм с ярко выраженной алтарной частью которая даже тут смотрит на восток. Ну и конечно нужно учитывать что сама фреска эта была сделана через 4 века после того как этот собор Юстиниан поставил.
Сегодня продолжим изучать бывший Православный Собор, а ныне Мечеть Айя София, ну а поможет нам в этом наш Стамбульский ГИД Наталья
Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Историческая неоднозначность Собора Святой Софии
- Вопрос о том, как выглядели разные базилики на месте Софии — при Константине, Феодосии, Юстиниане, остаётся открытым. Официальная версия неоднократно менялась и сомнительна: реконструкции в разные века, реконструкция мозаик всегда происходит постфактум, часто спустя столетия после событий.
- Автор обращает внимание, что современные изображения (мозаики, фрески) создавались спустя века после событий, что само по себе вызывает сомнения в их достоверности.
- Различие между изображённым и реально существующим (например, собор в руках Юстиниана на мозаике не похож на известный нам архитектурный облик).

2. Мозаики и “исторический фотошоп”
- Автор показывает на примере мозаик, как образы (лица, подписи императоров, даже Иисуса и Богоматери) неоднократно переделывались, стирались, подделывались — в зависимости от политической необходимости или смены власти.
- Происходит, по сути, постоянное “редактирование” прошлого: именно нужный персонаж оказывается на мозаике, а старый стирается (пример с императрицей Зоей и её мужьями).
- То, что кажется “артефактом эпохи”, может в действительности быть плодом позднейших реставраций или политических переписываний истории.

3. Противоречие официальной истории
- Автор ставит под вопрос признанную версию того, кто строил Софию, какие образы там были изначально, когда и как собор перестраивался.
- Подчёркивается странность включения малоизвестного императора Александра в число значимых мозаик, игнорируя куда более прославленных фигурантов Византийской истории.
- Обречённость на догадки: на вопросы о подземных цистернах или происхождении отдельных элементов нет ответов, только версии.

4. Постоянная смена “верхнего слоя” — религиозного, культурного, архитектурного
- В храме постоянно меняются религиозные “украшения”: замена фресок/мозаик (Христос – крест – сура из Корана и т.д.) отражает борьбу иконоборчества и смену религий.
- Мечетью собор стал только в XIX веке при помощи европейских мастеров (братья Фосатти), тогда же возникла значительная часть ныне видимых исламских атрибутов.
- Некоторые святые и образы выскабливались, стирались, заменялись, другие “невидимые” мотивы сохранялись (морские, языческие).

5. Архитектурные и культурные метаморфозы
- Автор проводит аналогии: исламские мечети Османов будто бы копировали с православных соборов, отличие лишь в минаретах.
- Мечеть Айя-София — продукт многочисленных перестроек, реставраций и адаптаций под нужды разных эпох и религий.

6. Иллюзорность и подвижность исторической “правды”
- Даже такие святые для истории артефакты, как надгробие Энрико Дандоло, вызывают у автора сомнения в подлинности: следы вторичных надписей, отсутствие типичных для захоронения деталей, недостоверность легенды о “похоронах в потолке”.
- Исторический вандализм становится “граффити”, а затем – поздней ценностью, и, возможно, новыми фейками.

7. Вопрос религиозного и культурного симбиоза
- Находка языческих, морских мотивов (дельфины, трезубец Посейдона) наряду с традиционно христианскими и исламскими символами подчёркивает идею: в Константинополе веками шёл синтез религий и культур, и “чистая” идентичность невозможна.
- Даже содержание мозаик и икон в храме — результат пласта наслоений, иногда случайных, иногда целенаправленных стираний и переделок.

8. Критика догматизма и призыв к самостоятельному мышлению
- Основной посыл автора: не доверять официальной версии как данности, стремиться к самостоятельному осмыслению и сомневаться; истина скрыта за слоями интерпретаций, реконструкций, манипуляций и политики.

---

Анализ и рефлексия


В этой насыщенной экскурсии автор создаёт картину Айя-Софии не как застывшего памятника, а как “текста”, который многократно переписывался, правился и адаптировался под нужды тех, кто им владел. Здесь очевидна параллель с тем, как работает человеческая память или даже психика: каждая эпоха, как новый “интерпретатор”, стирает лишние слои и дорисовывает нужное, зачастую не заботясь о “чистоте эксперимента” или точности передачи исходного смысла.

Сравнивая архитектурные переделки, ритуальные изменения и даже подмену мозаичных лиц с современным “фотошопом”, автор остроумно выделяет феномен “монтажности” не только искусства, но и самой истории. Так же, как в нейросетях, новый “выход” — результат работы с прежними слоями и феноменами, при этом уникален для каждого “прогонки” — эпохи или реставратора.

В налёте скепсиса к официальной истории чувствуется не желание разрушить традицию, а своего рода призыв к научной и философской осознанности: без критики, без попытки увидеть за символами скрывающиеся смыслы (в том числе — политические, идеологические или даже психотерапевтические) ни наука, ни духовный поиск невозможны. Подлинная тяга к истине требует видеть подвижность “исторического конструктора”, но также — признавать субъективные ограничения нашего взгляда, фильтрующего реальность через убеждения и культурные коды своего времени.

Коснувшись темы идентичности, автор ловко показывает: религиозные, национальные, культурные и личные “я” всегда плод многослойного монтажа, и подлинного “чистого” ядра зачастую не существует — лишь “набор масок”, подлежащих смене в зависимости от эпохи, моды, политической воли или потребностей аудитории.

Даже историческая “вандализм-граффити” обретает по прошествии веков сакральную значимость. Это парадокс: то, что воспринималось кощунством, со временем становится иным пластом смысла, объектом вожделения потомков и новым источником вопросов.

---

Практические выводы


- История и культура — живые, подвижные структуры: каждый новый “хозяин” наследия редактирует его, подставляя свой смысл и удаляя чужой.
- В изучении прошлого критичность необходима: “артефакты” куда чаще, чем принято считать, оказываются продуктом редакторских и политических интервенций.
- Смыслы и иконографика постоянно меняются, как меняется отношение людей к вере, власти, даже собственной идентичности. Чем глубже мы пытаемся вникнуть в “запечатлённую истину”, тем больше видим проявлений монтажности.
- Личность, вера, государство — в этом контексте не “скала”, а пластилин или фотомозаика, неизбежно подверженная изменениям, взаимодействиям и компромиссам между прошлым и настоящим.
- Признание этой подвижности — не повод для цинизма, а приглашение к более зрелой работе с историческим (и личным) материалом, к любви — не к идеализированным образам, а к поиску подлинного через принятие несовершенства и многообразия.

---

Открытый вопрос для размышления


Если вся история, культура и даже собственная идентичность оказываются результатом “монтажа”, смены слоёв, стирания и вписывания новых смыслов, то можно ли вообще говорить о неизменном “ядре истины”? Или же, может быть, сама истина — не то, что где-то хранится, но то, что заново рождается в процессе нашего созерцания, сомнений и честного поиска, даже в столкновении с “подделками” и условностями? Как бы изменилась наша жизнь, если бы мы научились жить не в ожидании финального “ответа”, а в принятии многослойности бытия как самой сути подлинной мудрости?
