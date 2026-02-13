Полный цикл лекция Юрия Емельянова: https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/5

Этому делу до сих пор нет рационального объяснения. Андрей Буровский открывает архив одного из самых жутких инцидентов в истории уфологии. Канзас, тихая ферма и находка, которая поставила в тупик полицию и ветеринаров. Лошадь по кличке Леди была найдена мертвой, но это не было нападением хищника. Факты, от которых становится не по себе: Абсолютная стерильность: Из тела полностью удалена кровь, но на земле — ни единой капли. Инопланетная хирургия: Органы вырезаны с лазерной точностью, недоступной в полевых условиях. Края ран «запеклись», словно от высокой температуры. Животный ужас: Койоты и стервятники, чующие падаль за километры, обходили это место стороной. Туша не разлагалась неделями. След посадки: Рядом с телом — шесть выжженных вмятин в грунте и повышенный фон неизвестного излучения.

00:00 — Вступление: тема «вторжения» и море свидетельств

00:51 — Почему уфоконтент легко подделать сегодня

01:34 — Кейсы фейков: как “делают” видео и новости

04:11 — Почему плёнке доверяют больше цифровых роликов

07:03 — «Необъяснимое» в источниках и старых описаниях

10:54 — Канзас: исчезновение лошади и находка туши

13:53 — Главная странность: нет запаха и насекомых

14:48 — Нет крови и органов, ровные срезы и следы «ожога»

16:29 — Реакция шерифа и странное «зависание» истории

20:03 — Койоты, “опасные” фрагменты и странные ощущения

21:50 — Следы на земле: углубления и термическое воздействие

27:10 — Версии уфологов и почему они не закрывают вопрос

30:44 — Финал: вопрос остаётся открытым

#Буровский #НЛО #уфология #необъяснимое #истории #Канзас #конспирология #докфакты