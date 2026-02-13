Оценили активы, пассивы и риски «геополитического банкротства» нашей страны на глобальном игровом поле с Владимиром Николаевичем Боглаевым, генеральным директором АО «ЧЛМЗ», экономистом и общественным деятелем.

Насколько геоэкономическая «гравитация» влияет на геополитические возможности, о чём молчит «мировое большинство» и какие страницы истории советской индустриализации нам стоит перечитать повнимательнее. Есть ли у России шанс не растерять имеющиеся козыри и сделать свою игру?

Есть, только играть надо виртуозно и без «розовых очков».

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

