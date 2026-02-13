Фишки России в геополитической «Монополии», или Что даёт нам право «сметь своё суждение иметь»
Оценили активы, пассивы и риски «геополитического банкротства» нашей страны на глобальном игровом поле с Владимиром Николаевичем Боглаевым, генеральным директором АО «ЧЛМЗ», экономистом и общественным деятелем.
Насколько геоэкономическая «гравитация» влияет на геополитические возможности, о чём молчит «мировое большинство» и какие страницы истории советской индустриализации нам стоит перечитать повнимательнее. Есть ли у России шанс не растерять имеющиеся козыри и сделать свою игру?
Есть, только играть надо виртуозно и без «розовых очков».
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
1. Место России в мировой "геополитической Монополии":
- Геополитическая борьба сравнивается с игрой в "Монополию": выигрывает тот, у кого больше стратегических активов (территории, ресурсы, военный потенциал).
- Россия часто воспринимается как игрок "в легком весе" — небольшая экономика, малое население.
- Однако у России есть уникальные и значимые ресурсы: крупнейшие запасы сырья, мощный ядерный потенциал, значительные природные богатства.
2. Субъектность и уязвимости:
- Внешне Россия выглядит самостоятельной, но по факту зависима от двух геополитических "маяков" — Китая и Запада.
- Произошла потеря технологического и частично экономического суверенитета: критические технологии и финансы контролируются не Россией.
- Положение России может ухудшаться, если продолжится потеря влияния на бывших союзников/партнеров и сокращение собственной индустриальной базы.
3. Опыт "геополитического банкротства":
- Символическая аналогия с банкротством завода: после потери активов сторонние силы (США и Китай) могут перекупить или занять освободившиеся "места" влияния.
- Россия в опасности стать геополитическим банкротом, если утратит остающиеся активы (или контроль над ними).
4. Выбор геополитической стратегии:
- Варианты действий: либо сохранить максимум самостоятельности, развивать внутренние технологии и финансы, либо стать "приложением" к одному из доминирующих центров силы (Китай или Запад).
- Технологический рывок требует либо обмена ресурсов на технологии (сложно в современных условиях), либо сверхтонкой дипломатии и умелого маневрирования между крупными игроками.
- Возможен вариант "игры между двумя стогами сена" (осел, который умер с голода, не выбрав между ними) — риски великого политического бездействия.
5. Связка экономики и влияния:
- Геополитика и геоэкономика взаимосвязаны спирально: экономическая мощь подпитывает политическое влияние; потеря экономики ведет к падению субъектности.
- Европа, лишённая дешёвых российских энергоресурсов, стала менее конкурентоспособной и сталкивается с наплывом дешёвого китайского и латиноамериканского товара — рефлексирует тактически, но стратегически уязвима.
6. Уникальные козыри России и ограничения:
- Основные оставшиеся козыри — военный (ядерный) потенциал и огромные ресурсы.
- Эти козыри велики, но их мало; для успешной геополитической "игры" нужны мастерство, стратегия и дисциплина.
7. Общее настроение и вывод:
- Ситуация сложная, но не безвыходная: есть ресурсы (кровь и туз), которыми ещё можно сыграть.
- Будущее зависит от решений национальных элит, их осознанности, прагматичности и умения мыслить стратегически.
- Европа и другие участники мировой игры балансируют между удержанием субъектности и втягиванием в орбиту экономических/политических гигантов.
---
Философский, аналитический вывод:
В этой беседе геополитика рисуется живой и динамичной системой, где у каждого игрока — свои уникальные фишки, свои особые правила и ограничения. Для России участие в этой "монополии" — не только борьба за экономическое процветание, но и за сохранение внутренней свободы выражать волю, иметь самостоятельную точку зрения, несмотря на структурные слабости. Ресурсы и военная мощь — веские аргументы, но без восстановления технологической и экономической независимости, без глубокой рефлексии и прагматизма в стратегии они становятся всё более уязвимыми.
Интересен и гуманистический срез: позиция России — отражение общего закономерности о зависимостях и деликатном балансе между собственными ценностями и вектором внешних влияний. Верно и для личности, и для государства: выбор — не между абстрактным добром и злом, а между множеством несовершенных путей, требующих зрелости и дисциплины. Как и в жизни отдельного человека, путь к субъектности — не в отрицании своих слабостей, а в принятии их и построении стратегии с учетом своих реальных, а не иллюзорных ресурсов. Жить мифами о прошлом, не видя реальных козырей сегодняшнего дня, — путь к стагнации.
Быть субъектом в мировой игре — значит уметь смотреть на поле честно, не боясь признать свою уязвимость, но и не забывать про свои сильные стороны, играть ими мастерски, а не расточительно.
Открытый вопрос:
Каким образом Россия (да и каждый из нас) может научиться превращать свои уникальные, пусть даже ограниченные, козыри в подлинную субъектность и самостоятельный голос — не замыкаясь в прошлом и не поддаваясь соблазну слепо следовать за сильными мира сего? Где проходит грань между гибким сотрудничеством и утратой собственного достоинства и голоса?