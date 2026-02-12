Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Историк Александр Колпакиди и публицист Юрий Мухин обсуждают фигуру Ленина без икон и карикатур. Был ли он агентом немецкой разведки или использовал чужие деньги для своих целей? В выпуске: Ленин как кризис-менеджер глобального масштаба. Как управлять страной, когда она распадается, а элиты в панике? Разговор о практике власти: страх ответственности, феноменальная работоспособность, личный аскетизм и почему современные «кабинетные» критики не способны понять логику действий 1917 года.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Зачем сегодня говорить о Ленине без мифов

02:19 — Критика статьи Дюкова: проблема исторического подхода

07:35 — Ленин и разведки: кто кого использовал?

11:20 — Деньги на революцию: факты против конспирологии

14:27 — Был ли он завербован? Разбор обвинений

21:06 — Ленин vs Сталин: масштаб личности и глубина

32:31 — Оппозиция и олигархи: борьба за ресурсы тогда и сейчас

40:17 — Страх ответственности: как принимать решения в хаосе

46:38 — Одержимость делом и почему Ленин не воровал

50:22 — Национальный вопрос: кто реально разваливал Россию

59:41 — Интеллигенция и продажность

01:03:50 — Жить для себя или для Истории?

#Колпакиди #Мухин #Ленин #История #Революция #СССР #Власть #Управление #Мифы