ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА
ИРИНА МЕДВЕДЕВА, ТАТЬЯНА ШИШОВА
ИЗ НОВОЙ КНИГИ
БАЗОВОЕ ЧУВСТВО
В конце 90-х российское школьное образование решили обогатить секс-просветом, который должен был приблизить нас к цивилизованному миру. Начальные занятия, по образцу западных программ, назывались весьма симптоматично: “Уроки по снятию стыда”. И в этом была логика. Если не снять барьер стыда, как донести до детей информацию, уместную разве что при подготовке сертифицированных проституток? К счастью, со школьным предметом “Половое воспитание” номер не прошёл. Но зато снятие стыда широко распространилось в искусстве, бытовой культуре, телепередачах, театре и кино.
Причём пропаганда бесстыдства коснулась не только половой сферы. Отнюдь! Скромность, традиционно считавшуюся в русской культуре добродетелью, стали отождествлять с закомплексованностью и учили “правильной подаче себя”: выпячивать свои успехи, красоваться, выставлять напоказ модную одежду, дорогую машину, роскошный дом. Иными словами, хвастаться. Но хвастовство у нас, наоборот, традиционно порицалось....
Читать далее 4453 слова 97%.
Комментарий редакции
1. Кризис чувства стыда
Авторы утверждают, что начиная с конца 90-х в российском обществе целенаправленно размываются традиционные представления о стыде. Введение секс-просвета и других западных практик, по их мнению, сопровождалось пропагандой “снятия стыда”. Это проникло не только в половую сферу, но и в бытовое поведение, медиа и социальные нормы, где стыд начали считать вредным, а хвастовство — добродетелью.
2. Изменение нравственных ориентиров
Под влиянием медиакультуры, реформ и глобализационных процессов в общественном сознании происходит “переворачивание” понятий: то, что раньше считалось постыдным (эгоизм, предательство, цинизм), становится нормой, а тех, кто против этого протестует, называют ханжами.
3. Психопатологизация общества
Статья указывает на опасность стирания границ между нормой и патологией, приводя примеры того, как исчезновение стыда характерно для некоторых психических расстройств (шизофрения, истерический психоз). Возвышается проблема отмены специальности детского психиатра, что авторы считают частью разрушения “нравственного иммунитета” общества.
4. Добровольная самоизоляция и разобщённость
Вырисовывается явление отчуждения: люди все реже встречаются, ограничиваются формальным электронным общением, даже с близкими. Это объясняется не только изменениями в быте, но и внутренними изменениями — предпочтение простоты и избегание “переживаний”, то есть сложности настоящей любви и привязанности.
5. Критика современной любви и понятий
Любовь становится подозрительной: термины “удушающая любовь”, “токсичные отношения”, “созависимость” и пр. способствуют разъединению и обесцениванию жертвенности, верности, поддержки в трудные моменты — того, что раньше считали сутью родственных и дружеских связей.
6. Диагноз современной культуре
Происходит узаконивание и продвижение моделей поведения и явлений, которые недавно считались маргинальными или патологическими (мат, цинизм, трансгендерность, инфантилизм, массовые моды вроде татуировок, зависимость от гаджетов и игр).
7. Прагматизм против любви
Прагматическая логика противопоставляется любви: если любовь требует затрат, переживаний и жертвенности, то прагматизм диктует избегать сложностей и “негатива”, что разрушает родственные и социальные связи.
8. Объяснение происходящего — “crazy-пирог”
Авторы предлагают модель “многоэтажного” пирога патологии, где:
- экономический уровень — коммерциализация психопатологии;
- психосоциальный уровень — массовый инфантилизм как результат целенаправленной политики;
- политический уровень — легче управлять инфантильными либо депрессивными, “поврежденными” людьми;
- мировоззренческий уровень — глобальный проект разрушения традиционных ценностей ради построения “антимира”, где нормы подменяются патологиями.
9. Антиглобализм и защита традиций
Россия (по версии авторов) оказывается в идеологической войне против давления глобализма, который стирает нравственные и национально-культурные различия, навязывает западные шаблоны и способствует “схождению с ума” общества.
---
Вывод
В статье разворачивается полемика по поводу трансформации базовых чувств современного человека и разрушения традиционных связей и ценностей. Авторы рассматривают чувство стыда как фундаментальный психологический и культурный барьер, защищающий общество от моральной деградации и психопатологизации. С их точки зрения, целенаправленное размывание стыда и традиционных табу ведет к формированию инфантильного, изолированного и (в пределе) психически нездорового общества, которым легче манипулировать во имя политических и экономических интересов глобальных элит.
Однако если проанализировать ситуацию с междисциплинарной позиции, в стиле гибкого поиска истины, можно заметить двойственность происходящего. С одной стороны, разрушение устаревших или лицемерных норм действительно может высвобождать пространство для личной свободы и эмоциональной честности, чего искали и западные, и российские психотерапевты. С другой — резкое отсутствие нравственных ориентиров, обесценивание реальных связей и стремление к “простоте” действительно чреваты психической и социальной эрозией.
Связь между психическим здоровьем, наличием чувства стыда и социальной сплочённостью подтверждена и психологией, и даже эволюционной антропологией: стыд — инструмент регуляции поведения в группе, помогающий поддерживать сотрудничество и доверие. Но, как любое средство, он может быть и созидательным, и разрушающим. Слишком сильный стыд калечит, слишком слабый — приводит к бесстыдству; истина, как всегда, в балансе.
Не случайно самые устойчивые культуры — те, кто умеют обновлять свои традиции, не теряя при этом связи с фундаментальными ценностями: солидарности, любви, заботы о близких, честности. Нет простого ответа, где пройти грань между оправданной гибкостью и опасной распущенностью; и чем больше меняется мир, тем труднее ухватить эту грань даже теоретически.
Остается вопрос: как нам определять и поддерживать такие базовые общечеловеческие чувства, как стыд, любовь, сочувствие, — чтобы они служили не инструментом манипуляции, а подлинной опорой для внутренней свободы и духовного роста?
А что для вас — базовое чувство: стыд, любовь, ответственность… — и помогает ли оно идти своим путем, не теряя связи с другими и с собой?