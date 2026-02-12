Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/index.html

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Историк спецслужб Александр Колпакиди разбирает дело Джеффри Эпштейна не как сексуальный скандал, а как масштабную разведывательную операцию.

Был ли Эпштейн агентом израильской разведки (Моссад)? Зачем собирались архивы компромата на мировую элиту и кто сейчас использует эти «файлы» для шантажа? В выпуске: «женский след» в организации трафика, раскол внутри американского истеблишмента и почему на этом фоне усилилась атака на левые идеи и фигуру Ленина.

Анализ того, как секс, шантаж и история становятся инструментами большой политики.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Файлы Эпштейна: это не педофилия, это политика

00:55 — Израильский след: Эпштейн и Моссад

03:11 — Анонс: «Феномен советского человека»

05:31 — Раскол элит США: война всех против всех

10:21 — Критика спецслужб: почему допустили утечки?

15:14 — Кампания против Ленина: кому мешает вождь

20:57 — Кризис левого движения: где настоящие борцы?

23:32 — Женский след: роль «мадам» в схеме шантажа

28:40 — Потери России на внешнем контуре

33:21 — Нужна ли нам комиссия по Эпштейну?

34:46 — Традиционные ценности как ширма

#Колпакиди #Эпштейн #Спецслужбы #Моссад #США #Компромат #Политика #Ленин #История