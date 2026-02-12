Colonelcassad: МИРОВАЯ ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА? / Метаметрика
Учить в Вологде!
https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/proekt-molodoy-spetsialist/
https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/programma-zemskiy-spetsialist/
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:
Telegram: https://t.me/Metametrica
Max: https://max.ru/Metametrica
ВКонтакте: https://vk.com/metametrica
RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/
Instagram: https://www.instagram.com/metametricalive
TikTok: https://www.tiktok.com/@metametrica
Дзен: https://dzen.ru/metametrica
YouTube: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live
Сегодня в гостях военный аналитик, эксперт центра военно-политической журналистики CIGR и автор канала Colonelcassad Борис Рожин!
Почему Сувалкский коридор называют «спусковым крючком» большой войны с НАТО — и может ли она начаться в 2026 году? Финляндия и Швеция в новой архитектуре Североатлантического альянса: чем отвечает Россия? Европа хочет за стол переговоров, но её не пускают: кто принимает решение о будущем войны?
Как Россия сохранила военные базы в Сирии после падения Асада? Конец «Франсафрики»: меньше чем за 10 лет Россия вернулась в Африку и выгнала французов. Какие «чёрные лебеди» могут перевернуть геополитическую карту мира и запустить Третью мировую?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:54 На связи Борис Рожин (ColonelCassad)
01:46 Европа готовится к военному столкновению с Россией
02:14 Калининград и Белоруссия – точки военного давления
03:10 ЕС нуждается в поражении России
07:21 Северо-Запад: эскалация очень вероятна
16:26 У Европы есть доступ к американскому ядерному оружию
17:33 Интеграция: образование Вологодчины
22:12 Британия в авангарде прокси-войны против России
24:18 Дефицит людей на Украине и рост возможностей ВПК РФ
27:59 Российская армия стала другой
28:39 Что будет после освобождения нашей территории?
30:18 Резервы ВСУ и «тришкин кафтан» фронта
31:32 Черное море: морские операции и беспилотная революция
35:17 Что Россия потеряла из-за падения Асада?
40:09 12-дневная война: Иран выстоял
44:44 Трамп давно планировал операцию в Венесуэле
45:07 Российское влияние в Африке расширяется
49:34 Милитаризация Азии
52:16 США хотят ремилитаризации Японии и Германии?
01:01:42 Военные технологии будущего: лазеры, ИИ и экзоскелеты
01:04:51 Военная гонка будет только усиливаться
01:06:41 Финал
Борис Рожин:
Telegram – https://t.me/boris_rozhin
ВКонтакте – https://vk.com/colonelcassad
ЖЖ – https://colonelcassad.livejournal.com
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov
#борисрожин #colonelcassad #война #сша #россия #нато #европа #сирия #иран #венесуэла #политика #метаметрика #metametrica
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Обострение мировой военно-политической ситуации
- Европа активно готовится к возможной войне с Россией, наращивая военный потенциал и перемещая войска к границам России и Беларуси.
- Россия в ответ усиливает развитие ВПК, стратегических сил и укрепляет северо-западное направление.
- Противостояние приобретает форму стратегической неопределённости: угроза "раскачивается", но прямого военного столкновения пока нет, что напоминает европейские дипломатические игры перед мировыми войнами.
2. Парадигмы переговоров и изменение баланса сил
- Переговоры по Украине переместились на уровень прямого диалога между Россией и США, роль Европы и самой Украины маргинализирована.
- США ведут свою стратегическую игру: они либо поддерживают Европу, либо могут остаться в стороне, если война перерастет в открытый конфликт между Россией и ЕС.
- Европа зависит от США, и без американской поддержки её военный потенциал ниже российского с точки зрения ядерного сдерживания.
3. Военное превосходство и асимметричные угрозы
- Россия обладает существенным ядерным потенциалом и может нанести неприемлемый ущерб противнику, что сдерживает эскалацию.
- Европа и Британия прибегают к гибридной войне, спецоперациям, диверсиям — это воспринимается в России как зеркальный повод для ответных действий.
4. Состояние украинской войны
- Российская армия прошла значительную трансформацию: изменилась тактика, акцент сместился на использование дронов, беспилотной техники, высокоточных средств поражения.
- Основная проблема ВСУ — нехватка добровольцев, демотивированная армия, тогда как Россия делает упор на добровольческом (пусть и стимулированном) пополнении.
- Военные успехи России изменили динамику переговорного процесса.
5. Mорское противостояние и новые технологии
- В Чёрном море развивается морская "беспилотная революция": надводные, подводные дроны становятся значимым инструментом войны, что требует от России технологического рывка.
- Остаётся потенциал крупных морских операций, но их вероятность низка из-за рисков и защищённости флотов.
6. Израиль, Иран, Сирия, Турция
- Россия минимизировала потери в Сирии, сохранила военные базы, несмотря на смену режима.
- Военное противостояние между Ираном и Израилем показало уязвимость обеих сторон и значимость ракетных технологий, однако крушения иранской государственности не произошло.
- Локальные войны демонстрируют способность региональных держав вести длительные конфликты с переменным успехом.
7. Африканский вектор
- Российское влияние в Африке растёт за счёт ЧВК (теперь африканский корпус) и военного присутствия на объектах, ранее принадлежавших Франции и США.
- Освобождение стран от французского контроля сопровождается ростом призёра российской военной инфраструктуры.
8. Северная Корея как надёжный союзник
- В отношениях Россия — КНДР подчёркивается идеология "опоры на себя", усиливаются военное и техническое сотрудничество. Опыт КНДР изолированной обороны актуализируется для России.
9. Рост конфликтности в Азии
- Тихоокеанский регион и Восточная Азия — точка потенциальной эскалации: милитаризация Японии, военные союзы США c Тайванем и Филиппинами, высокая вероятность локальных, а затем и масштабных конфликтов.
- Тайвань остаётся триггером, способным вызвать региональную, а возможно, и мировую войну.
10. Латинская Америка: возможный театр войны
- США рассматривают Венесуэлу как цель давления и потенциальной военной экспансии.
- Военное вмешательство крайне затратно и сопряжено с серьёзными рисками и необходимостью крупной группировки.
11. Основные технологические тренды
- Дроны и беспилотные системы стали массовым инструментом войны.
- Начало массового внедрения боевых лазеров: не фантастика, а практика на поле боя.
- Искусственный интеллект в управлении роями беспилотников — следующий значимый этап.
- Гиперзвуковое оружие меняет баланс средств, Россия — в лидерах.
- Экзоскелеты пока в зачатке, но ожидается их прогресс военной сфере в ближайшие годы.
Итоговый вывод
В этом видео Борис Рожин и Дмитрий Егоровиченко обсуждают мировой военно-политический климат 2025 года как эпоху обостряющихся конфликтов, перехода к "новому мировому устройству" и масштабных технологических сдвигов. Россия переосмысляет свою роль в мире — от наращивания собственных сил и поиска надёжных союзников до внедрения современных технологий и ухода от старых догм взаимозависимости.
Примечательно критическое отношение к прежним иллюзиям о безопасности, "единственно правильных форматах переговоров" и западному лидерству: Европа теряет статус учителя мира, а США эволюционируют в стратегического манипулятора. Практическая осознанность проявляется в призыве "опираться на свои силы" — этот тезис становится как философским, так и прагматическим антиподом универсалистских проектов прошлого.
В военной сфере наблюдается сдвиг парадигм — война всё меньше похожа на сценарии XX века, всё больше на соревнование технологий, интеллектуальных систем и гибридных стратегий, где победа не столько в территориях, сколько в креативности, устойчивости и способности принимать новую реальность без идеализации.
Роль нового знания, трендов и технологий стала ключевой: победит тот, кто быстрее их освоит, кто гибко адаптируется к многоуровневым угрозам и воспримет реальность без прежних мифов. Возникает вопрос: возможно ли удержать стабильный мир в условиях такой сложной, изменчивой конфигурации интересов и средств ведения войны — или же сама война становится "нормой" переходного мира, в котором истина с каждым годом ускользает всё дальше?
И если правда о будущей войне многогранна и размыта, не заключается ли наше главное преимущество именно в способности мыслить гибко, критично, открыто — и не терять человечность даже в разгар самых острых противостояний? Быть может, разум и эмпатия — это и есть то оружие, без которого победа не имеет смысла? Какой ответ на этот вопрос способен дать каждый из нас?