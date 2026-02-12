Учить в Вологде!

https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/proekt-molodoy-spetsialist/

https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/programma-zemskiy-spetsialist/

Сегодня в гостях военный аналитик, эксперт центра военно-политической журналистики CIGR и автор канала Colonelcassad Борис Рожин!

Почему Сувалкский коридор называют «спусковым крючком» большой войны с НАТО — и может ли она начаться в 2026 году? Финляндия и Швеция в новой архитектуре Североатлантического альянса: чем отвечает Россия? Европа хочет за стол переговоров, но её не пускают: кто принимает решение о будущем войны?

Как Россия сохранила военные базы в Сирии после падения Асада? Конец «Франсафрики»: меньше чем за 10 лет Россия вернулась в Африку и выгнала французов. Какие «чёрные лебеди» могут перевернуть геополитическую карту мира и запустить Третью мировую?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:54 На связи Борис Рожин (ColonelCassad)

01:46 Европа готовится к военному столкновению с Россией

02:14 Калининград и Белоруссия – точки военного давления

03:10 ЕС нуждается в поражении России

07:21 Северо-Запад: эскалация очень вероятна

16:26 У Европы есть доступ к американскому ядерному оружию

17:33 Интеграция: образование Вологодчины

22:12 Британия в авангарде прокси-войны против России

24:18 Дефицит людей на Украине и рост возможностей ВПК РФ

27:59 Российская армия стала другой

28:39 Что будет после освобождения нашей территории?

30:18 Резервы ВСУ и «тришкин кафтан» фронта

31:32 Черное море: морские операции и беспилотная революция

35:17 Что Россия потеряла из-за падения Асада?

40:09 12-дневная война: Иран выстоял

44:44 Трамп давно планировал операцию в Венесуэле

45:07 Российское влияние в Африке расширяется

49:34 Милитаризация Азии

52:16 США хотят ремилитаризации Японии и Германии?

01:01:42 Военные технологии будущего: лазеры, ИИ и экзоскелеты

01:04:51 Военная гонка будет только усиливаться

01:06:41 Финал

