Русский мир турецких сериалов

Кому выгодно «поссорить» Турцию и Россию? Почему Анкара всё чаще спорит с Западом? Что стоит за разговорами о «евразийском повороте»? И от чего зависит будущее турецкой политики?

В новом выпуске подкаста «Чистота понимания» мы ответили на эти вопросы вместе с доктором исторических наук, представителем партии «Ватан» в России Мехметом Перинчеком. Разобрали внешнюю и внутреннюю логику турецкой политики: баланс между интересами НАТО и собственными, конфликты с Западом и поиск новых союзов.

Смотрите прямо сейчас!

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

01:04 Гость и тема обсуждения

02:04 Феномен Турции в российском сознании

05:09 Противоречивость Турции

07:28 Восприятие Турции в России

10:11 Конкуренция на постсоветском пространстве

10:59 Будущее Турции

12:48 Конфликты с западными странами

15:30 Окружение Турции

16:32 Геополитические планы США и атлантистов

18:32 Механизм влияния США на Турцию

19:26 Внутриполитический конфликт в Турции

22:48 Различия между кемалистами и прозападными силами

25:20 Попытка переворота и роль Эрдогана

27:44 Политическая ситуация в Турции

29:30 Исторический контекст турецко-российских отношений

32:40 Роль Гюлена и его последователей

34:03 Роль ЦРУ в формировании антисоветских движений

36:41 Планы США по использованию Гюлена

38:37 Роль России в конфликте

42:00 Последствия для турецко-российских отношений

45:28 Тюркский мир и американские планы

50:59 Современные вызовы для тюркского мира

52:48 Организация тюркских государств

55:07 Контрпродуктивность идеи тюркского мира

57:39 Языковые группы тюрков

01:00:40 Историческая связь России и Турции

01:02:42 Тенденции в образовании и торговле

01:05:43 Антиамериканские настроения в Турции

01:08:03 Москва и глобальная интеграция

01:09:47 Турецкие товары и мелкий бизнес

01:11:04 Прозападные группировки в Турции

01:12:35 Политика Эрдогана и евразийское сотрудничество

01:20:10 Историческое наследие и кемализм

01:23:41 Экономические достижения Турции

01:24:48 Неоосманизм и интересы США

01:26:30 Последствия неоосманизма

01:28:12 Гражданские войны и кемализм

01:29:56 Ситуация в Сирии и роль Израиля

01:32:50 Роль США в Сирии

01:35:19 Карабахский конфликт и роль Запада

01:41:27 Партия «Ватан» и её позиция

01:44:12 Критика политики Эрдогана

01:46:20 Проблемы партии «Ватан»

01:47:48 Будущее Турции и её вектор

01:52:39 Исторические параллели и сотрудничество

01:55:19 Политическая ситуация в Турции

01:57:52 Перспективы Турции

01:58:24 Роль Эрдогана и турецкого народа

01:59:20 Будущее Турции

02:01:15 Сходства между Россией и Турцией

02:02:59 Слабость Запада

02:04:20 Изменение мира

02:05:01 Заключение

