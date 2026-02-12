Одной из составляющих инклюзивного капитализма была попытка подмены 6-го технологического уклада укладом 5++. Последний состоял из зелёных технологий «четвертого энергетического перехода», виртуальных миров и нейросетей. К настоящему моменту актуальны остались лишь последние, но построенная на их маркетинге пирамида из глинобитного кирпича, самана, готова обрушиться в любой момент, превратив «крах доткомов» 2000 года и кризис 2008-2009 гг. в небольшие, лёгкие недоразумения. На фоне последних геополитических событий, мало кто вспоминает, что совсем недавно доминировало представление об экономике будущего, где основным, критическим ресурсом станет информация.

В отличие от предыдущих эпох эта основа не являлась дефицитной, модель миропорядка исходила из неверного понимания критического ресурса, ограничивающего деятельность. Выживание индивида в мире определяется наличием продуктов питания, питьевой воды и энергии. Если данные ресурсы в доступе, то структура потребления усложняется, появляются новые потребности, которые для примерно 90% людей будут сугубо материальными. Ровно для тех, кто не занимается творческой деятельностью и хочет просто жить.

У населения СССР был свой образ богатой жизни, начиная от пресловутых «ста сортов колбасы» в магазине. По их меркам, значительная часть населения России живёт очень богато и счастливо, но сами мы так не считаем. Потребности и самоощущение относительны, природа человека подводит большинство к приземлённым мечтам. Представление о мире будущего, как об информационном мире, тождественно погружению всего человечества в «Матрицу» или игровые миры. Уклад 5++, в основе которого должны были лежать виртуальные вселенные, провалился, разговоры о нём перешли в маргинальные области.

Люди не способны получать удовольствие лишь от виртуальных потребностей, понимая их суррогатный характер, находиться в полной зависимости от работы сервера, контролируемого кем-то третьим, менять блага реального мира, на урезанные и виртуальные, добровольно жить с ограниченным набором чувств и т.д. Представления о том, что в ближайшие десятилетия человечеству удастся сделать переход к подобному состоянию, еще более наивны. Единицы добровольно согласятся на такую аскезу, особенно когда речь идёт об и так влиятельных и богатых.

В долгосрочной перспективе, в рамках антиутопических вариантов будущего для отдельных регионов и стран, информационная модель может быть использована в качестве замены, суррогата для беднейших слоёв, чтобы убедить их в снижении материальных потребностей, но шанс даже на локальный успех маловероятен. Природа человека, образование, мотивация и культура делают такое будущее неприемлемым для людей.

Может показаться, что подобные фантазии присущи лишь нашему времени, но нет, существовало множество обществ, где нематериальные аспекты очень сильно доминировали над материальными. Можно вспомнить теократические духовные социумы, а можно откровенно «виртуальную» систему ценностей, перекрывающую реальную жизнь. Речь идёт о Древнем Египте, который был буквально одержим, повернут на посмертном существовании. Последнее хорошо видно на примере росписей гробниц вельмож и чиновников (эпоха Нового царства), что стремились нарисовать на стенах богатую посмертную реальность. Однако, это всё меркнет перед системой награждения, когда за доблестную и верную службу фараон мог пожаловать … гроб, т.е. саркофаг с вырезанными барельефами.

И, да, попытки решить материальную сторону потребления в виде «волшебных технологий»: репликаторов, телепортации, сверхдешёвой и доступной энергии и т.д. упираются в нерешённые фундаментальные научные проблемы, даже Илон Маск стал меньше фантазировать…

Источник