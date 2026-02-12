Андрей Школьников: Мы стали забывать о виртуальных вселенных
Одной из составляющих инклюзивного капитализма была попытка подмены 6-го технологического уклада укладом 5++. Последний состоял из зелёных технологий «четвертого энергетического перехода», виртуальных миров и нейросетей. К настоящему моменту актуальны остались лишь последние, но построенная на их маркетинге пирамида из глинобитного кирпича, самана, готова обрушиться в любой момент, превратив «крах доткомов» 2000 года и кризис 2008-2009 гг. в небольшие, лёгкие недоразумения. На фоне последних геополитических событий, мало кто вспоминает, что совсем недавно доминировало представление об экономике будущего, где основным, критическим ресурсом станет информация.
В отличие от предыдущих эпох эта основа не являлась дефицитной, модель миропорядка исходила из неверного понимания критического ресурса, ограничивающего деятельность. Выживание индивида в мире определяется наличием продуктов питания, питьевой воды и энергии. Если данные ресурсы в доступе, то структура потребления усложняется, появляются новые потребности, которые для примерно 90% людей будут сугубо материальными. Ровно для тех, кто не занимается творческой деятельностью и хочет просто жить.
У населения СССР был свой образ богатой жизни, начиная от пресловутых «ста сортов колбасы» в магазине. По их меркам, значительная часть населения России живёт очень богато и счастливо, но сами мы так не считаем. Потребности и самоощущение относительны, природа человека подводит большинство к приземлённым мечтам. Представление о мире будущего, как об информационном мире, тождественно погружению всего человечества в «Матрицу» или игровые миры. Уклад 5++, в основе которого должны были лежать виртуальные вселенные, провалился, разговоры о нём перешли в маргинальные области.
Люди не способны получать удовольствие лишь от виртуальных потребностей, понимая их суррогатный характер, находиться в полной зависимости от работы сервера, контролируемого кем-то третьим, менять блага реального мира, на урезанные и виртуальные, добровольно жить с ограниченным набором чувств и т.д. Представления о том, что в ближайшие десятилетия человечеству удастся сделать переход к подобному состоянию, еще более наивны. Единицы добровольно согласятся на такую аскезу, особенно когда речь идёт об и так влиятельных и богатых.
В долгосрочной перспективе, в рамках антиутопических вариантов будущего для отдельных регионов и стран, информационная модель может быть использована в качестве замены, суррогата для беднейших слоёв, чтобы убедить их в снижении материальных потребностей, но шанс даже на локальный успех маловероятен. Природа человека, образование, мотивация и культура делают такое будущее неприемлемым для людей.
Может показаться, что подобные фантазии присущи лишь нашему времени, но нет, существовало множество обществ, где нематериальные аспекты очень сильно доминировали над материальными. Можно вспомнить теократические духовные социумы, а можно откровенно «виртуальную» систему ценностей, перекрывающую реальную жизнь. Речь идёт о Древнем Египте, который был буквально одержим, повернут на посмертном существовании. Последнее хорошо видно на примере росписей гробниц вельмож и чиновников (эпоха Нового царства), что стремились нарисовать на стенах богатую посмертную реальность. Однако, это всё меркнет перед системой награждения, когда за доблестную и верную службу фараон мог пожаловать … гроб, т.е. саркофаг с вырезанными барельефами.
И, да, попытки решить материальную сторону потребления в виде «волшебных технологий»: репликаторов, телепортации, сверхдешёвой и доступной энергии и т.д. упираются в нерешённые фундаментальные научные проблемы, даже Илон Маск стал меньше фантазировать…
Комментарий редакции
1. Попытка замены технологического уклада:
В контексте модного «инклюзивного капитализма» предлагалась замена перехода к новому (шестому) технологическому укладу фиктивным продолжением пятого, основанного на зелёных технологиях, виртуальных мирах и нейросетях.
2. Провал виртуальных вселенных:
Идея о будущем, в котором критическим ресурсом станет информация, оказалась ошибочной. Виртуальные миры и вселенные как основа новой экономики не оправдали себя; остались только нейросети как относительно жизнеспособное направление.
3. Суррогатность виртуального бытия:
Люди не способны и не желают удовлетворяться исключительно виртуальными потребностями — они ощущают их искусственность, суррогатный характер и зависимость от внешнего контроля. Потребности большинства по-прежнему связываются с материальным миром.
4. Относительность “богатства” и материальных потребностей:
Стандарты «богатой» жизни меняются со временем и зависят от исторических и культурных обстоятельств. Даже имея сейчас больше материальных благ, чем в прошлом, люди часто недовольны, поскольку желания всегда ситуативны и относительны.
5. Исторические параллели с “виртуальностью”:
Фантомные (нематериальные) системы ценностей существовали и прежде — например, в Древнем Египте, где реальное богатство и время тратились на подготовку к посмертной «жизни», по сути — на конструирование виртуальной, ценностной реальности.
6. Неприменимость виртуальной экономики и технологий как полноценной замены:
Попытки сделать виртуальные миры, репликаторы или дешевую энергии основой экономической структуры блокируются неразрешёнными фундаментальными научными задачами и природой человека — его материальными и чувственными потребностями.
7. Снижение доверия к утопиям:
Общество стало более скептично относиться к идеям о тотальной виртуализации — даже самые яркие фантазёры, вроде Илона Маска, понемногу смещают акцент в сторону более реальных, прагматичных проектов.
---
Вывод:
Андрей Школьников достаточно прагматично анализирует несостоятельность представлений о всеобщей виртуальности как о ближайшем будущем человечества. Его основные аргументы строятся вокруг неизбежной материальности человеческой природы, относительности понятий богатства и невозможности заменять реальные потребности суррогатами виртуальных вселенных. Даже если информационная модель общества может быть навязана беднейшим (и то ненадолго), в целом человечество не готово к “Матрице”, а история учит нас, что попытки построить системы на столь нематериальных основаниях (будь то религиозный транс или цифровая вселенная) редко оказываются жизнеспособными.
---
Философское размышление:
Можно рассмотреть этот анализ как полезное напоминание о границах технологического прогресса и о том, что иллюзия не может навсегда заменить реальность: человек остаётся существом, ищущим опоры в конкретном, “заземлённом” опыте, даже если его воображение стремится к нематериальному.
Вместе с тем, аналогии с историей (например, с Древним Египтом) показывают, что виртуальные ценности — это не только про современные технологии, но и про базовую особенность сознания человека строить параллельные реальности, будь то религия, идеология или искусство. Вопрос только в том, возможно ли когда-нибудь синтезировать материальное и виртуальное так, чтобы они не исключали друг друга, а гармонично сосуществовали?
Открытый вопрос:
Не является ли наш непреодолимый “голод по реальному” просто функцией нынешнего этапа эволюции сознания, а не предельной истиной? Может, задача не в отрицании виртуального, а в поиске новых, более глубоких форм единения материального и нематериального в человеке и обществе?