Историк Вардан Багдасарян разбирает феномен Сталинской премии как ключ к пониманию сталинской модели государства. Была ли это покупка лояльности или эффективный инструмент отбора гениев? В выпуске: разрушение мифа о «тоталитарной серости», сталинская система образования (программа классической гимназии для всех) и экономика мобилизации. Почему в конкурсе «Имя России» народ выбрал Сталина, несмотря на десятилетия критики? И возможен ли сегодня суверенный рейтинг талантов, альтернативный Нобелевской премии?

00:00 — Зачем Сталин придумал свою премию

00:59 — Миф о «серости»: почему диктатору нужны были гении

05:40 — Шолохов, Эйзенштейн и атомная бомба

09:20 — Деньги на премию: откуда брался фонд?

16:20 — Как Хрущев «отменил» Сталина

20:23 — Конкурс «Имя России»: реальный рейтинг вождя

27:43 — Технологический рывок 30-х: кадры решают всё

32:59 — «Образование для аристократов»: лучшая школа в мире

39:35 — Мобилизация духа: чем она отличается от принуждения

43:59 — Нужно ли возрождать Сталинскую премию сегодня?

49:25 — Сталинская премия мира vs Нобелевская премия

57:35 — Почему советскую элиту нельзя было купить

