Урок №312. Не пропадем и в этом году. Хотя будет непросто
В кризисной ситуации, когда случается беда на дальних или ближних рубежах, где гнобят наших реальных или потенциальных партнеров, — у нас тут же слышатся снисходительные голоса, на разные лады повторяющие одну и ту же реплику, один и тот же довод.
Услышишь эти слова — и можно перевернуться на другой бок и дальше спать.
Вот они!
«Мы не можем быть бóльшими венесуэльцами, чем венесуэльцы».
«Мы не можем быть бóльшими кубинцами, чем кубинцы».
«Мы не можем быть бóльшими сирийцами, чем сирийцы».
Вроде бы и не придерешься: ну да, разве нам нужно больше, чем жителям этих стран?
Писатель Захар Прилепин считает, что да, пожалуй, нам нужно больше.
Просто потому, что мироздание с нас спрашивает больше. И уйти от ответа мы уже не можем, хотя очень бы хотели. Главное отдавать себе отчет, в какой точке истории мы находимся и куда идем…
Комментарий редакции
1. Американская политика и венесуэльский кейс: США продолжают требовать от Венесуэлы разрыва сотрудничества с Китаем, Кубой, Ираном, Россией и активно оказывают давление на любых партнеров России. Трамп символизирует этот стиль действия, воспринимаясь как наследник традиций пиратства и бандитизма в американской истории, методы которых якобы просто легализованы на международном уровне.
2. Историческая метафора пиратства: В видео приводится история американского пирата Дэна Севи, перешедшего из преступников в государственную службу. Эта история проводится как метафора: американская государственность выросла на пиратских и бандитских практиках, потому все обвинения России в пиратстве или терроре – проекция собственных моделей поведения.
3. Двойные стандарты Запада: Автор подчеркивает, что западные страны – в первую очередь США – проявляют собственническое отношение ко всему миру, не колеблясь вмешиваться в дела других государств. Аналогично, европейцы и их союзники всегда готовы защищать свои интересы, будто бы «становясь большими украинцами, армянами, азербайджанцами», чем сами жители этих стран. В то же время ожидается от России противоположная позиция – не быть более заинтересованной в судьбе других стран, чем они сами.
4. Критика российской элиты и «тыловых аналитиков»: Важным элементом обсуждения становится позиция части российской элиты и экспертов, которая демонстрирует апатию, готовность к капитуляции и попытки рационализировать сдачу союзников и стратегических позиций. Обличается тенденция к равнодушию и стремлению избежать персональной ответственности.
5. Антиколониальный и имперский дискурс: Автор размышляет о месте России в мире, предлагая видеть её как «империю антиколониального типа», в отличие от классических колониальных держав. Указывается на историческую миссию России по поддержке национально-освободительных движений – не ради порабощения, а ради справедливости и независимости.
6. Вызов современности и выбор пути: Современное противостояние – это лишь часть глубинной всемирной антиколониальной революции, которую Россия может возглавить. Призыв к возвращению к истинным именам и смыслам, к отказу от иллюзий и от подхода «сдать всё, как было раньше».
Аналитический разбор и философские параллели:
В центре данного видео — тема идентичности, памяти и выбора, а также амбивалентность роли России в современном мире. Здесь легко усмотреть глубокую противоречивость историософского взгляда: Россия, с одной стороны, наследует империалистическую традицию, а с другой – выступает как «антиколониальная империя», что само по себе парадоксально. Этот образ можно интерпретировать сквозь призму философии истории: нарратив об особом пути, о выборе между продолжением внешнего пассивного конформизма (апатия элит, готовность «переждать») и поиском ответов на вызовы времени в виде ответственности перед союзниками и собственной историей.
Интересны аналогии, которые строит автор между функционированием мировой политики и переходами в структурах власти — от бандитов к шерифам, от пиратов к легитимным правителям. В психологии такая трансформация — «интеграция теневой стороны», принятие и переплавление деструктивной энергии во что-то продуктивное. Но вопрос: возможно ли полностью преодолеть исходные мотивации, или «пиратство» лишь прорастает новыми формами внутри самой системы?
Критика двойных стандартов подчеркивает, как идеализация (например, ожидания «чистоты» сфер влияния) не выдерживает проверки реальностью. Люди часто отождествляют себя с мифами: американцы — с идеей свободы, русские — с идеей жертвенности и особой миссии. Но насколько эти мифы практичны, и не является ли отказ от коллективных иллюзий шагом к более зрелой политике?
Видна явная тревога по поводу «рациональной апатии» — когнитивного обезболивания, когда экспертное равнодушие под видом холодного анализа оправдывает бездействие. Это перекликается с понятием «банальности зла» Арендт: зло может быть не фанатичным, а рутинно-бюрократическим, продуктом умывания рук.
В практическом плане звучит призыв к большей включённости, ответственности и трезвости — не сливаться с теми, кто готов всё сдать ради комфорта, но и не пускаться в утопии.
Вывод:
Видео предлагает рассматривать текущие мировые события под углом исторической преемственности, динамики идентичности и ответственности. В нем звучит тревога о путях России — между инерцией и принятием вызова; осуждается апатия и стремление к капитуляции, предлагается модель «антиколониальной империи», открытая к глобальной роли, но осознающая свою историческую обязанности.
И всё же, вопрос открытым: где проходит граница между необходимостью вмешательства и уважением к чужой самостоятельности? Возможна ли подлинно честная политика в мире, где даже герои прошлого были пиратами, а идеализм так легко становится фанатизмом? Как уравновесить приверженность принципам с уважением к жизни и свободе других народов, не подменяя истину удобной риторикой? Остаётся ли место свободному выбору, если нас вечно тащит инерция мифов и исторических ролей?