В выпуске РАРАН Константин Сивков и Владимир Большаков обсуждают тектонический сдвиг: привычный западоцентричный мир уходит в прошлое. Какие сценарии ждут нас в точке бифуркации: хаос, новая гегемония США или подлинная многополярность? Эксперты разбирают феномен евразийства: от идей 1917 года и спорной теории о «Сталине-евразийце» до критики современных трактовок (Александр Дугин, Андрей Девятов). Это разговор о том, как России сформулировать собственную «Русскую идею», не скатываясь в идеологический фольклор, и почему без своей концепции будущего мы рискуем стать ресурсом для чужих проектов.

000:00 — Эпоха, которая войдет в учебники истории

00:56 — Закат Запада: почему это необратимо

03:49 — Суть евразийства: простыми словами о сложном

06:04 — Рождение идеи: ответ на революцию 1917 года

10:54 — Анти-европоцентризм и логика географии

13:26 — «Русская идея»: фундамент или лозунг?

18:36 — Смутное время как модель русского кризиса

27:33 — Был ли Сталин евразийцем? Спорная версия

33:00 — Многополярность против новой монополии США

40:52 — Критика Дугина и Девятова: борьба за бренд

45:29 — Ордынский мотив и Георгий Сидоров

50:10 — Цивилизационные коды: что упускают современные идеологи

59:01 — «Бомба» для СССР: команда Вознесенского

01:16:15 — Путин, Данилевский и реальная стратегия

#РАРАН #Сивков #Евразийство #Геополитика #Многополярность #История #Дугин #Россия #Идеология