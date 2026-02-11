СТАЛИН БЫЛ ЕВРАЗИЙЦЕМ? Провокационная теория, которая меняет всё | Константин Сивков
В выпуске РАРАН Константин Сивков и Владимир Большаков обсуждают тектонический сдвиг: привычный западоцентричный мир уходит в прошлое. Какие сценарии ждут нас в точке бифуркации: хаос, новая гегемония США или подлинная многополярность? Эксперты разбирают феномен евразийства: от идей 1917 года и спорной теории о «Сталине-евразийце» до критики современных трактовок (Александр Дугин, Андрей Девятов). Это разговор о том, как России сформулировать собственную «Русскую идею», не скатываясь в идеологический фольклор, и почему без своей концепции будущего мы рискуем стать ресурсом для чужих проектов.
000:00 — Эпоха, которая войдет в учебники истории
00:56 — Закат Запада: почему это необратимо
03:49 — Суть евразийства: простыми словами о сложном
06:04 — Рождение идеи: ответ на революцию 1917 года
10:54 — Анти-европоцентризм и логика географии
13:26 — «Русская идея»: фундамент или лозунг?
18:36 — Смутное время как модель русского кризиса
27:33 — Был ли Сталин евразийцем? Спорная версия
33:00 — Многополярность против новой монополии США
40:52 — Критика Дугина и Девятова: борьба за бренд
45:29 — Ордынский мотив и Георгий Сидоров
50:10 — Цивилизационные коды: что упускают современные идеологи
59:01 — «Бомба» для СССР: команда Вознесенского
01:16:15 — Путин, Данилевский и реальная стратегия
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы этого видео
1. Текущий исторический момент как кризис мировой цивилизации.
Авторы считают, что мир переживает уникальный, критический период — уход западоцентричной системы, сопоставимый с падением Римской империи. Европа и США утрачивают монополию, наступает эпоха многополярности.
2. В поисках новой идеологии: роль евразийства.
Евразийство рассматривается как возможная основа для новой цивилизационной модели, противостоящей западному мировоззрению. Упоминается отличие русской идеи и евразийства от европейского центризма.
3. Исторические корни евразийства и его трансформации.
Идея евразийства возникла после крушения Российской империи среди эмигрантской интеллигенции как попытка осмыслить и восстановить культурно-историческую преемственность России, наследовавшей Византии.
4. Смысл евразийства: ядро и оболочка.
Авторы проводят различие между “настоящим” евразийством (как цивилизационным проявлением русской идеи, интегрирующей разные народы вокруг русской культуры) и современными симулякрами евразийства, под которыми скрываются иные, часто даже антироссийские, повестки.
5. Критика различных трактовок евразийства.
Приводится критика современных популярных евразийских интерпретаций (Дугин, Девятов, Сидоров). Авторы считают, что нередко под зонтом евразийства сегодня протаскиваются идеи подчинения русской цивилизационной идентичности “Азиатскому” началу — или даже оправдания монголо-татарской ориентирации как позитивной силы.
6. Русская цивилизация как стержень евразийства.
Подчеркивается, что только народ, обладающий культурно-историческим типом (по Данилевскому), способен создавать цивилизацию — и в контексте евразийства именно русский народ является этим ядром, цементируя вокруг себя многонациональную общность.
7. Опасности современных тенденций: миграция и культурная размытость.
Звучит обеспокоенность демографической, миграционной и культурной политикой, которая ведется, по мнению авторов, в ущерб русскому народу и русской цивилизации.
8. Стратегическая задача: новый цивилизационный проект.
Сегодня миру нужны новые цивилизационные коды и идеалы, выходящие за пределы этничности: только страна-цивилизация, интегрирующая разные народы на основе сильного культурного ядра, может предложить миру альтернативу западному расизму и диктату.
Вывод и междисциплинарная рефлексия
Через беседу о евразийстве авторы поднимают вопросы о природе исторической преемственности, цивилизационной идентичности и подлинности идеологий. Примечательно, как теория “ядра” и “оболочки” евразийства находит аналогии в других сферах — например, в религии (отделение истинной веры от ересей), в философии (различие между сущностью и феноменом), в программировании (ядро операционной системы и интерфейс).
Как и любой идеал, евразийство может превращаться в инструмент манипуляции или в символ, которому поклоняются вместо работы с реальной культурой и проблемами: тут перекликаются темы “симулякра” (по Бодрийяру) и опасности догматизма. Но если рассматривать евразийство не как догму, а как живой культурный процесс, оно может стать полем для честного поиска идентичности, интеграции и смысла в быстро меняющемся мире.
На практике подобные идеологии и утопии проверяются не красотой построения, а их способностью объединять людей, сохранять ценности, противостоять внутренним и внешним кризисам — как исторически, так и сегодня. Притом универсализм евразийства должен строиться не на размывании ядра, а на деликатном балансе принятия различий и укрепления цивилизационной основы.
Истина здесь ситуативна: “Евразийство” может быть и объединяющим проектом, и пустым слоганом — в зависимости от того, чьи интересы оно выражает и насколько соответствует реальности страны и мира.
Открытый вопрос
Каким образом возможно сочетать уважение к разнообразию культур и роль сильного “ядра” — чтобы избежать скатывания в фанатизм или, напротив, в культурную аморфность? Не является ли сама идея “центра” и “окружения” слишком упрощённой для современной сложной реальности, где идентичности многослойны, мобильны и динамичны, словно сложная нейросеть, а поиск смысла — это всегда открытый процесс? Где заканчивается полезная интеграция и начинается манипуляция идеалом?