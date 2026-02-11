США не готовы выполнять анкориджские договорённости. Николай Сорокин
«Маленький роман» Трампа и Лукашенко закончился: западные демократизаторы вновь нацеливаются на Беларусь. Почему у России четыре армии? И кто сегодня «серый кардинал» Белого дома? В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO
#Николай_Сорокин
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Анкориджские договорённости обесценены
Сергей Лавров, глава российского МИД, констатирует, что США не готовы придерживаться ранее согласованных принципов («формула Анкориджа»), соглашения были не выгодны России и обходились новыми уступками. Россия теперь не считает их обязательными к исполнению, поскольку американская сторона первой утратила к ним приверженность.
2. Санкционная политика и экономическое давление
Актуальная администрация США продолжает, даже расширяет санкции против России, особенно в энергетическом секторе. Примером служит давление на индийские нефтяные компании и попытки выдавить российскую нефть с рынков. Параллельно США пытаются навязать другим странам свой дорогой СПГ, несмотря на его экологическую и экономическую спорность.
3. Геополитическая роль Белоруссии
Беларусь рассматривается как стратегическая площадка для военных и экономических операций. С одной стороны, подчеркивается возможность усиления военного давления на Украину через белорусскую территорию, с другой — опасения по поводу возможной "цветной революции" и попыток Запада разорвать связь между Минском и Москвой.
4. Динамика внутри западных элит
В американском истеблишменте усиливается конкуренция между разными группами влияния: сторонниками "гибкого реализма" (Бейкер, реалисты-республиканцы, скептически настроенные к вмешательствам и НАТО) и сторонниками активной конфронтации (например, неоконсерваторы, часть демократического истеблишмента). Это приводит к противоречивым действиям и мешает выработке стабильного курса.
5. Обострение на фронтах и дипломатический тупик
Обостряются военные действия, в частности, участились удары по российской территории (например, по Белгороду), несмотря на переговорный процесс. Западные страны, особенно Великобритания, обвиняются в попытках сорвать малейший прогресс в переговорах, преследуя собственные интересы.
6. Ситуация с оппозицией в Белоруссии
Оценивается кадровый "дефицит" и неэффективность оппозиционных лидеров, планируется обновление протестной инфраструктуры к выборам 2030 года, однако есть скептицизм относительно устойчивости западных сценариев вмешательства.
7. Влияние внутренних конфликтов и случайных факторов
В текущей политике США, как было отмечено, много противоречий; решения часто определяются борьбой разных лобби и быстрыми изменениями в раскладах. Иллюстрируется примерами новых фигур (например, Бейкера), чья идеология — это отказ от абстракций в пользу прагматичного реализма.
Выводы и философская перспектива:
Беседа погружает нас в атмосферу нестабильности, где любые договорённости — лишь временный компромисс, а расклады сил меняются быстрее, чем успевает сформироваться нарратив. В политике, как и в биографии, не существует устойчивых констант: субъекты, государства и даже идеологии скользят между интересами, изменяя свои "истины" в зависимости от выгоды и ситуации. Здесь проявляется иллюзорность надежд на какой-либо однозначный порядок — даже глобальные игроки действуют по принципу ситуативной целесообразности.
Интересно, как исторические аналогии (цветные революции, попытки глобального контроля маршрутов энергоресурсов, смена роли реальных и номинальных лидеров) повторяются, но не воспроизводятся буквально: каждый раз "игроки" и "правила" чуть другие, а потому любая стратегия обречена испытывать несовпадение между замыслом и реализацией.
С практической точки зрения разумно не привязываться к идеализации прошлых договорённостей и с осторожностью относиться к долгосрочным прогнозам. Мир, особенно на уровне глобальной политики, — это поле конфликтующих интересов, требующее гибкости, умения видеть скрытые линии напряжения и своевременно корректировать стратегию.
В завершение — открытый вопрос для размышления:
В условиях столь явной изменчивости и постоянной перезагрузки смыслов и союзов, где, согласно вашему внутреннему чувству, проходит граница между здравым прагматизмом и потерей моральных ориентиров? Можно ли выстроить устойчивую стратегию в мире, где истина всегда ситуативна и подвижна?