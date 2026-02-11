Кто такой концептуальный учитель — и почему такой профессии до сих пор нет?

В этом интервью Виктор Алексеевич Ефимов и Вячеслав Вознесенский говорят о пути, миссии и ответственности учителя в мире, где старые модели образования перестали работать.

Это разговор о мышлении, управлении и будущем — без лозунгов и упрощений.

00:00 Введение

00:21 Тема встречи

01:12 Сложности становления концептуального учителя

01:58 Пример Коперника

03:38 Представление Вячеслава

04:19 Начало пути

05:19 Профессиональный путь

06:26 Визуализация и преподавание

08:03 Методология преподавания

08:50 Осознание реальности

10:38 Критика и трудности

12:14 Успех и предназначение

12:45 Участие в специальной военной операции

14:11 Мысли о возвращении

15:32 Решение создать курс

16:20 Запуск курса и реакция сообщества

18:20 Препятствия и поддержка

19:10 Курс для подростков

22:26 Преодоление предрассудков

23:55 Визуализация информации

24:51 Использование поэзии

26:33 Интеллект и его функции

27:33 Контроль и совершенствование

28:25 Целевая аудитория курса

31:09 Роль семьи в обучении

32:50 Взаимодействие в семье

34:07 Завершение встречи

