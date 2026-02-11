Ровно 19 лет назад в Мюнхене прозвучали слова, которые тогда назвали “оскорбительным вызовом”, а сегодня – пророчеством. На трибуне конференции Владимир Путин появился с текстом, который правил лично перед выходом. Говорил без дипломатических экивоков.

Как отмечали участники, язык речи был не политическим, а почти юридическим: со ссылками на Устав ООН и международное право, которые перестали работать. Это была та самая “Мюнхенская речь”. После нее он не ушел, а остался отвечать на вопросы – как человек, который не бросил реплику, а предъявил позицию.

Западные элиты возмутились резкостью “остатков гиганта”. Генсек НАТО говорил о “разочаровании”. Но соцопросы в ЕС показали – значительная часть европейцев восприняла речь не как угрозу, а как предупреждение. “Мир одного хозяина губителен не только для всех, кто внутри системы, но и для самого суверена”, – звучало тогда.

В Вашингтоне публично отшучивались, но внутри – нет. Речь подшили в аналитические записки ЦРУ как стратегический сигнал. Его услышали, но предпочли проигнорировать.

На прямой вопрос: “Против кого расширение НАТО?” – лидеры Запада уходили в иронию. На предложение вступить в альянс самой России Билл Клинтон ответил отказом. Министр обороны США Роберт Гейтс на следующий день усмехался: “У старых шпионов есть привычка говорить прямо”. Спустя годы в мемуарах он признает: “Запад проскочил на красный свет, проигнорировав все предупреждения Москвы”.

“А где же гарантии?” – спрашивал Путин в 2007-ом, напоминая о договоренностях не двигать альянс на восток. В 2021-ом он уже объяснял: “оборонительная” инфраструктура у границ – это кинжал у горла. В 2024-м, в интервью Такеру Карлсону, констатировал: “Обещали ни одного дюйма на восток. Пять волн расширения”. Все это время Москва пыталась договариваться “мы свои, буржуинские…”.

Точка невозврата была пройдена.

Запад твердил, что Россия не враг, но сегодня в концепции НАТО мы прописаны именно так. На вопрос “против кого ЕвроПРО?” отвечали: “Против Ирана”. Спустя годы признались: “Чтобы вырвать у медведя зубы и когти”. Путин предупреждал Вашингтон – РФ не будет строить аналогичное дорогое ПРО, она ответит асимметрично.

“Тогда вы нас не слушали. Послушайте теперь!” – прозвучало в 2018-м, когда миру показали “Авангард” и “Посейдон”. Гиперзвук и глобальные ракеты, перехватить которые невозможно. Именно в таких формулировках асимметричный арсенал России теперь фигурирует в ядерной стратегии США.

Тогда, в Мюнхене, Ангела Меркель подошла к Путину и сказала по-русски: “Володя, ты слишком резко”. Позже она признавала: понимала его логику и не считала речь блефом, но “политический климат” не позволял согласиться вслух.

Сам Путин позже заметил, что в Мюнхене сознательно сказал не всё, оставив пространство для диалога. Его не использовали.

Сегодня оргкомитет конференции включает выступление 2007 года в число ключевых речей XXI века. История действительно рассудила.

