Писатель и журналист Максим Макарычев представляет свой монументальный труд — роман-эпопею «Не рви мне душу, Дон», над которым он работал 22 года.

Это не просто художественная проза, а историческое расследование: как Британские спецслужбы влияли на Гражданскую войну, роль Троцкого в расказачивании и реальная работа ВЧК против белого подполья.

В выпуске: можно ли сравнивать эту книгу с «Тихим Доном» Шолохова, почему казачество стало главной жертвой эпохи и как судьбы реальных людей (Николай Абрамов) переплетаются с трагедией страны.

00:00 — 22 года работы: как рождался новый эпос

00:59 — Конфликт эпохи: брат на брата

05:03 — Николай Абрамов: реальный герой

07:13 — Троцкисты и уничтожение казачества

11:01 — Белое движение: герои или марионетки?

16:18 — Казаки как сословие: кого мы потеряли

21:04 — Кинематографичность: готовый сценарий для блокбастера

27:03 — Реакция читателей: слезы и правда

36:32 — Сравнение с Шолоховым: дерзкая параллель

45:58 — Казаки сегодня: связь времен и СВО

52:11 — Война разведок: ВЧК против Белых

01:07:16 — Британский след: кто дергал за ниточки

01:17:06 — Зачем читать это сейчас?

#Глушик #Макарычев #Книги #Казаки #ИсторияРоссии #ГражданскаяВойна #Литература #ВЧК