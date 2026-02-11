Комфорт или суверенитет – вот какой выбор и какое противопоставление выходит на первый план. Ведь санкции Запада – не что иное, как принуждение отдать суверенитет ради комфорта. Запад манит материальным благополучием (витриной), чтобы отнять главное (суть).

То, что они сейчас делают с Кубой, долгие годы с Ираном и Россией – это экономическое удушение жертвы-народа, чтобы тот сдался сам и сдал неугодную Западу власть. Ранее такое проделывали с Сирией, Ливией. Наконец, Советский Союз взяли примерно на тот же самой крючок – хотите красиво жить (ложь), отрекитесь от своей самостоятельности. По-библейски, отдать первородство ради чечевичной похлёбки.

В принципе ничего нового, но ведь, к сожалению, работает. Да, умники обязательно скажут: ну так обеспечьте народ качественными товарами, гаджетами и соцсетями отечественного производства – и сохраняйте свой суверенитет. Легко сказать! В том-то и дело, что пользуясь своим преимуществом в результате 500 лет ограбления мира Запад всячески этому мешает. Каждой стране, которая пытается развиваться самостоятельно, тут же препятствуют этому и стараются подчинить – раньше через прямую экспансию, затем посредством финансовых инструментов глобализации.

И никому – кроме США – не удаётся совместить материальное благополучие и суверенитет. Даже Китаю. И не получится, пока сохраняется Империя лжи. Сначала надо добиться суверенитета, то есть возможности для нормального развития, а дальше будут блага. В процессе же достижения суверенитета надо быть готовым к тому, что придётся обойтись без чего-то и даже терпеть лишения. В конце концов, мы войну ведём, если кто-то не заметил…