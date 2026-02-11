Главная » Мировоззрение, Политика

Комфорт или суверенитет – вот какой выбор и какое противопоставление выходит на первый план.

1 0
Переслано от: РМ

Комфорт или суверенитет – вот какой выбор и какое противопоставление выходит на первый план. Ведь санкции Запада – не что иное, как принуждение отдать суверенитет ради комфорта. Запад манит материальным благополучием (витриной), чтобы отнять главное (суть).

То, что они сейчас делают с Кубой, долгие годы с Ираном и Россией – это экономическое удушение жертвы-народа, чтобы тот сдался сам и сдал неугодную Западу власть. Ранее такое проделывали с Сирией, Ливией. Наконец, Советский Союз взяли примерно на тот же самой крючок – хотите красиво жить (ложь), отрекитесь от своей самостоятельности. По-библейски, отдать первородство ради чечевичной похлёбки.

В принципе ничего нового, но ведь, к сожалению, работает. Да, умники обязательно скажут: ну так обеспечьте народ качественными товарами, гаджетами и соцсетями отечественного производства – и сохраняйте свой суверенитет. Легко сказать! В том-то и дело, что пользуясь своим преимуществом в результате 500 лет ограбления мира Запад всячески этому мешает. Каждой стране, которая пытается развиваться самостоятельно, тут же препятствуют этому и стараются подчинить – раньше через прямую экспансию, затем посредством финансовых инструментов глобализации.

И никому – кроме США – не удаётся совместить материальное благополучие и суверенитет. Даже Китаю. И не получится, пока сохраняется Империя лжи. Сначала надо добиться суверенитета, то есть возможности для нормального развития, а дальше будут блага. В процессе же достижения суверенитета надо быть готовым к тому, что придётся обойтись без чего-то и даже терпеть лишения. В конце концов, мы войну ведём, если кто-то не заметил…

Комментарий редакции

Краткий анализ и тезисы статьи


1. Противопоставление комфорта и суверенитета: Автор ставит перед читателем дилемму – избрать материальный комфорт (предлагаемый Западом) или сохранить национальный суверенитет, даже ценой отказа от благ.
2. Санкции как инструмент принуждения: Западные санкции интерпретируются как способ подчинить страны, заставить их отказаться от независимости ради обещанного (или показного) благополучия.
3. Исторические примеры: В качестве примеров приводятся Куба, Иран, Сирия, Ливия, Россия, а также Советский Союз, где нацию якобы соблазняли «витриной» западной жизни, чтобы добиться политических и экономических уступок.
4. Обвинения в неравноправии глобализации: Автор утверждает, что глобализация, в существующем виде, – это способ сохранять преимущества для Запада, который препятствует самостоятельному развитию других стран через финансовые и экономические механизмы.
5. Единственный исключительный пример (США): По мнению автора, никому, кроме США, не удаётся совместить суверенитет и высокий уровень жизни.
6. Необходимость жертв: Для достижения независимости, утверждается, необходимы жертвы и временное снижение комфорта; только после получения суверенитета возможен устойчивый прогресс.

---

Вывод и философская рефлексия


На поверхностном уровне статья предлагает довольно жесткое разделение: либо ты выбираешь путь самостоятельности и согласен терпеть лишения, либо поддаёшься глобалистской «соблазнительной» иллюзии комфорта, но уступаешь свои коренные интересы. Эта мысль отражает древний конфликт между «истинным» и «мнимым» благом — тема, знакомая как в религии (библейский пример с «чечевичней похлёбкой»), так и в философских размышлениях о подлинности человеческого бытия.

Если обратиться к психологии, здесь заметен механизм проекции: собственные сложности и тревоги по поводу недостатка внутреннего ресурса (экономики, технологий, единства) перекладываются на внешний источник давления. В духе аналитической психологии такое проецирование облегчает внутреннее напряжение, но не решает саму проблему баланса между потребностями и ценностями.

Междисциплинарно взглянув на вопрос, можно провести параллель с биологией: организм постоянно балансирует между сохранением своего внутреннего гомеостаза (суверенитет) и необходимостью адаптироваться к меняющейся среде (комфорт). Отказ от адаптации может привести к стагнации, а тотальная подстройка — к потере идентичности.

В историческом смысле стремление сохранить суверенитет иногда давало прорывы (Япония эпохи Мэйдзи, Китай ХХ века), а иногда приводило к самоизоляции и застою. Всё зависит от контекста, от гибкости, от осознанной стратегии, а не от идеалистической жёсткости.

С прагматической точки зрения, дилемма комфорта и суверенитета слишком упрощает реальную задачу: нет идеальных решений, всегда есть компромисс. Истинная самостоятельность не исключает сотрудничества; наоборот, зрелый суверенитет проявляется в способности выбирать эффективные интеграционные форматы, не теряя себя.

Но сама постановка такого вопроса вскрывает уязвимость — насколько мы, как общество или как личность, готовы сознательно выстоять перед соблазнами и способны ли наполнить свою идентичность новым содержанием, а не только образом «борьбы против».

---

Открытый вопрос для размышления:
Возможно, подлинный суверенитет — это не жёсткое отрицание внешних влияний во имя абстрактной «самостоятельности», а внутренняя зрелость, позволяющая избирательно интегрировать внешнее, не теряя своей сути. Где заканчивается полезный обмен и начинается утрата целостности? Может ли суверенитет быть не статичной крепостью, а живым, творческим процессом?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/3647
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Девственность, как явление в нашей жизни
Приоритеты обобщённых средств управления как проект и как данность.
Современость и ловушка безумия - 2
Лекции по эзотерики Палиенко Александра, диск 1
Проблемы и тенденции развития Зеленых Поселений
Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка
Как выгодно и быстро продать автомобиль: гид по самым ликвидным моделям на вторичном рынке
Иллюзия выбора.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru