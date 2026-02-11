Клим Жуков, Глеб Таргонский. Рождение милиции.
Комментарий редакции
Ключевые идеи:
1. Милиция как народная альтернатива полиции:
— Милиция в России в 1917 году рождалась «трижды»: сначала на волне Февральской революции как стихийное, снизу идущее ополчение, потом по линии временного правительства и, наконец, после Октября — как рабоче-крестьянская, подчиняющаяся советам.
— В отличие от старой, жестко централизованной, отчужденной от населения полиции, милиция изначально формировалась на добровольной, выборной, идейной базе, с участием прежде всего рабочих, студентов, а местами и их преподавателей.
— Кадровый состав обновлялся, была высокая текучка, но часть профессионалов — особенно из сыскной полиции, следователи, криминалисты, кинологи — сохранила свои позиции, обеспечив профессионализм.
2. Социальные предпосылки трансформации институтов правопорядка:
— Полиция исторически вызывала в обществе антагонизм (ее воспринимали как насильственный, карательный, зачастую коррумпированный аппарат).
— Важнейший вопрос — почему и как общество оказывается способно самоорганизоваться для наведения порядка без старых госструктур или даже вопреки им; феномен 1917 года показывает, что социальные потрясения могут стать точкой рождения новых, жизнеспособных («снизу идущих») институтов.
3. Роль профессионализма и дилемма «старого» и «нового»:
— Несмотря на желание полной смены кадров, «опытные руки» остались востребованы. Опытные сыщики, кинологи, методы агентурной работы оказались необходимым условием для борьбы с взрывом преступности после революций, амнистий, массового выхода уголовников на улицы.
— Формирование новых порядков всегда сопряжено с нравственной и социальной неустойчивостью, риском маргинализации (банды налетчиков, самочинщиков и пр.), что требует динамичной, адекватной ответной реакции.
4. Политический выбор и самоидентификация милиции:
— Хотя изначально в формировании милиции участвовали разные политические силы (от анархистов до левых эсеров), к осени 1917 года большинство рядовых милиционеров уже были большевизированы; поддержка со стороны народа и массовое вовлечение рабочих и бедноты сыграли ключевую роль.
— Прежняя полиция, заточенная под чиновничье подчинение и вертикаль, не могла эффективно взаимодействовать с массами и сдерживать рост преступности/социального недовольства.
5. Историческая перспектива:
— В более длинном временном разрезе показано, что любые жесткие, карательные, изолированно-государственные методы стабилизации никогда не решают проблему преступности, если не ликвидированы социальные корни и не обеспечено доверие общества.
— Эффективная милиция держалась не столько на устрашении, сколько на вовлечении населения, образовательных и воспитательных функциях (детские комнаты милиции, школа/общество).
— Всплески преступности в истории России (революционный хаос, послевоенные годы, 1953, 1980-е–90-е) всегда связаны с разрушением или подрывом базовых социальных гарантий, массовой безработицей, разорением, лишением перспектив — отсюда вывод: «корневая борьба» всегда важнее показательной репрессии.
6. Критика идеализации:
— Авторы не идеализируют ни дореволюционную, ни советскую, ни любую другую форму правопорядка: во всех системах есть жёсткость, есть злоупотребления, перемалывание человеческих судеб, есть инерция зла, которая может просто приобретать новые формы.
— Тем не менее, узел и смысл — в среде: при массовой поддержке снизу и осмысленном участии народа, институт охраны порядка работает иначе, становится сродни органу саморегуляции организма, а не чужеродному репрессивному налету.
7. Человек, сообщество и природа власти:
— Личностная мотивация и моральное содержание — ключ к устойчивости и эффективности общественных институтов. Когда милиция порождена волей снизу, она ближе к народу и воспринимается не как орудие внешнего принуждения, а как продолжение коллективной воли людской массы.
— Однако, по мере стабилизации государственности, даже «народная милиция» начинает институциализироваться, формируется иерархия, дисциплина, отчуждение — таков парадокс человеческих организаций.
---
Выводы (прагматические и философские):
1. Сильная милиция возникла из народной самоорганизации, а не по указке сверху. Истинная эффективность института борьбы с преступностью зависит от социальной поддержки, реального доверия — а не от одного лишь регулирования, законов или профессиональных методов.
2. Любая система правопорядка — зеркало общества: жесткая, отчужденная полиция рождается там, где разделён, недоверчив, атомарен сам народ; «народная» милиция реально функционирует, когда условием её существования становится совместное участие, осознанность, ощущение солидарности и общности.
3. Смена формы не всегда меняет суть. Переименование полиции в милицию, или наоборот, — не гарантирует внутреннего преображения; если отношение к закону строится на страхе, принуждении и лицемерии, он неизбежно делается хрупким, подверженным деградации и цинизму.
4. Преступность нельзя победить чисто карательно: как показали и дореволюционная, и советская, и даже нацистская Германия — системные, массовые репрессии к стабильному снижению преступности не ведут, если не устранены социальные корни и не включена работа с людьми (образование, занятость, уверенность в будущем).
5. Власть всегда оказывается перед выбором: быть союзником или противником своего народа. Своевременная интеграция народных инициатив в структуру государства — ключ к долговременной устойчивости не только милиции, но и любого правопорядка.
---
Философское обобщение (с предложением для дальнейших размышлений):
Власть и общественный порядок — не статичные сущности, а процессы, постоянно возникающие заново в переломные моменты истории. Казалось бы, суровые карательные структуры способны «наводить» порядок, но действительный порядок начинается там, где многие готовы брать ответственность за свой город, свою улицу, друг за друга. Милиция как социальный феномен — проявление этой совместной ответственности, коллективной самоорганизации.
Но не заложен ли в самой природе власти (любой: милицейской, государственной, гражданской) тот парадокс, что, едва зародившись как «народная» и «живая», она неизбежно стремится к институализации, и тем самым отдаляется от изначального смысла служения обществу? Где проходит граница между саморегуляцией сообщества и возникновением новой, отстраненной иерархии? Возможно, именно здесь — в балансе открытости гражданского порядка — и лежит неуловимая истина устойчивой, справедливой социальной жизни?
И если так, то как нам распознавать тот момент, когда — даже в самых благих начинаниях! — живая инициатива незаметно подменяется мёртвым ритуалом и бюрократией, и как вновь возвращать смысл общественному служению?