«ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» — Игорь Ашманов: WhatsApp, Telegram и Max
«ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» — Игорь Ашманов: WhatsApp, Telegram и Max
#ЭмпатияМанучи #Манучаров #интервью #talkshow #откровенныйразговор #политика #геополитика #общество #культура #ценности #Россия #СВО #Украина #мироваяполитика #историилюдей #разговорыпоздноночью #русскийютуб
Комментарий редакции
1. Цифровой суверенитет
- Понятие цифрового суверенитета сегодня означает возможность государства самостоятельно контролировать своё цифровое пространство, защищая его от внешнего влияния — так же, как охраняются границы, экономика или культура.
- В мировой практике полного цифрового суверенитета фактически достигли только США и стремительно приближается Китай. Россия движется в этом направлении, но существенная зависимость остаётся: иностранное ПО (например, Windows, Linux), процессоры, зарубежные платформы занимают большую долю.
- Необходимость собственного железа, софта, платформ, инфраструктуры и контроля доступа к персональным и государственным данным подчёркнута как основа безопасности.
2. Интернет как оружие
- Интернет и цифровые платформы — не нейтральные инструменты, а поле идеологического противостояния, информационной войны. Они могут способствовать смене режимов, манипулировать массовым сознанием, формировать новых "врагов государства".
- Яркие примеры: ситуация на Украине и в других странах, где массовая обработка информации изменила взгляды целых поколений. Было отмечено, что смена позиции возможна даже у одного и того же человека при изменении информационного поля.
- Проблема экспорта идеологии, атаки на традиционные ценности и потеря управляемости подчёркнуты как острейшие государственные вызовы.
3. Моральное право на ограничение интернета
- Государство не только может — оно обязано ограничивать доступ к платформам или сервисам, если через них ведётся идеологическая или иная опасная диверсия.
- Однако грань между необходимости защиты и наступающей цензурой размыта: есть опасность, что общество станет "слепым и глухим", изолированным от информационного поля мира.
- В истории России до сих пор, по мнению собеседника, удалось соблюдать некий баланс между запретами и доступностью контента, хотя процессы контроля и ограничения усиливаются.
4. Особенности российских и зарубежных платформ
- Упомянуты проблемы с развитием российских видеохостингов и рекомендательных систем: YouTube, TikTok, западные соцсети выстроены так, что поддерживают массы независимых авторов, гибко работают с аудиторией, нацелены на поток и органичный рост. Российские платформы (например, Rutube) делают ставку на селебрити, не развивают массовый сегмент.
- Технологическое отставание России компенсируется — но с задержкой и без системного спроса за результат.
5. Роль искусственного интеллекта
- Искусственный интеллект — не магия, а совокупность алгоритмов, которые уже пронизывают повседневность (поисковики, распознавание по лицу, автопилоты и т.д.), в том числе и в России, но в значительной степени это технологии западного происхождения.
- Использование генеративных моделей типа GPT оценивается скептически: они, по словам героя, могут создавать риски, "плесень", которую нельзя пускать повсеместно.
- Подчёркнута важность регулирования ИИ: нужны правила и реестры доверенных алгоритмов, которые можно применять в критических сферах.
6. Монетизация и манипуляция вниманием
- Культура цифрового пространства выстроена вокруг удержания внимания: применяются глубоко проработанные "крючки" (например, бесконечная лента сообщений — как всегда полный стакан, от которого сложно отказаться).
- Алгоритмы поощряют страсти, скандалы, радикализацию, создают цифровые зависимости — что конфликтует с традиционными ценностями вроде дисциплины, уважения к старшим, семейственности.
7. Цифровизация и философия удобства
- Преимущества цифровизации (наличие МФЦ, госуслуг, быстрая доставка, удобство) действительно велики, даже Россия здесь в ряде сфер впереди мира.
- Однако культ "удобства любой ценой" несёт риски утраты частной жизни, контроля, автономии личности: доступно — не всегда значит благо.
- Истинное благо — в балансе между новацией и сохранением человеческого, реального, нецифрового пространства.
8. Вопросы идентичности и ценностей
- Мониторинг и защита традиционных ценностей в интернете — задача сложная: позитив продвигать трудно, а атаки на ценности легко детектировать.
- Запрет на определённый контент (например, ЛГБТ, радикальный феминизм) не уничтожает явление, но снижает скорость радикализации и расширения аудитории.
9. Воспитание детей, образование и ИИ
- Проблема воспитания: если ребёнок большую часть информации получает через ИИ, а алгоритмы создают западные компании с чуждым мировоззрением — чья мораль формируется и закладывается?
- Уже сейчас дети спорят с учителями, опираясь на ответы бот-систем, а мораль и интерпретации закладывают зачастую малообразованные, слабо оплачиваемые "тренеры" в других странах.
- Необходим системный государственный подход — чтобы не "чужая модель мира" влияла на воспитание, а был выстроен баланс между инновациями и ответственностью.
10. Призыв к осознанности и снижению "дозы" интернета
- Ключевой совет — снижать "дозу" цифрового потребления, сохранять контакт с реальной жизнью, быть бдительным к соблазну полного ухода в цифровое, не заменять им всю полноту жизни.
- Только реальный опыт, личные контакты, дисциплина делают человека цельным, свободным от зависимости от машин и алгоритмов.
---
Выводы и философское осмысление
В этом разговоре поднимаются фундаментальные вопросы о власти в информационную эпоху: кто управляет нашим вниманием, нашими ценностями, нашим будущим? Интернет и нейросети перестают быть нейтральными каналами — они становятся ареной борьбы, манипуляции, иногда даже нового тоталитаризма, маскирующегося под удобство и свободу выбора.
Замечательно, что обсуждение не скатывается в алармизм или технологический фетишизм. Скорее, высказывается мягкая настороженность: не всякая цифровая инновация — собственное благо, не всякий контроль — путь к безопасности.
Грани между защитой и цензурой, цивилизованным прогрессом и утратой человечности, между открытостью и уязвимостью — тонки, размыты, текучи. Вызов нашего времени: найти динамический баланс между инновациями и ценностями, технологической мощью и желанием остаться людьми, а не функциями экосистем.
Есть ли у государства моральное право отбирать у граждан доступ к платформам? Возможно, иногда — но кто и как будет определять "точку разумного равновесия"? Сможем ли мы хранить внутреннюю свободу в мире, где всё чаще границы между нашим "я" и алгоритмами стираются?
И открытый вопрос для размышления:
Что, в конечном счёте, определяет границы нашего суверенитета — технологии, моральный выбор или способность сохранять человечность среди потоков информации? Может быть, важно не только искать новые средства контроля, но и развивать иммунитет — индивидуальный и общественный — к манипуляциям, чтобы, оставаясь открытыми миру, мы не теряли себя?
Если бы государство развивало и поддерживало, или хотя бы не мешало русской мягкой(и жёсткой) силе, то глобализация информации была бы только ей(силе) в плюс: так как западный дискурс построен на лжи и эту ложь при желании легко опровергнуть и доставить опровержение в каждый смартфон при современном развитии интернета. На западе полно социальных и национальных групп недовольных и откровенно враждебных государству и западной цивилизации.
Андрей, чем недовольных? НВП Германии 5 тр. $, экспорт 2 тр. У нас экспорт не более 0.5 тр. а мы вывозим все, – Менделеева, деньги и людей. Как во времена Киевской Руси когда вывозили воск мед шкурки и рабов. Их п-дить надо, если они еще и недовольны. Причем постоянно для профилактики, тогда будут довольны.