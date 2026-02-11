Главная » Видео

«ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» — Игорь Ашманов: WhatsApp, Telegram и Max

33 2

«ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» — Игорь Ашманов: WhatsApp, Telegram и Max
#ЭмпатияМанучи #Манучаров #интервью #talkshow #откровенныйразговор #политика #геополитика #общество #культура #ценности #Россия #СВО #Украина #мироваяполитика #историилюдей #разговорыпоздноночью #русскийютуб

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Цифровой суверенитет
- Понятие цифрового суверенитета сегодня означает возможность государства самостоятельно контролировать своё цифровое пространство, защищая его от внешнего влияния — так же, как охраняются границы, экономика или культура.
- В мировой практике полного цифрового суверенитета фактически достигли только США и стремительно приближается Китай. Россия движется в этом направлении, но существенная зависимость остаётся: иностранное ПО (например, Windows, Linux), процессоры, зарубежные платформы занимают большую долю.
- Необходимость собственного железа, софта, платформ, инфраструктуры и контроля доступа к персональным и государственным данным подчёркнута как основа безопасности.

2. Интернет как оружие
- Интернет и цифровые платформы — не нейтральные инструменты, а поле идеологического противостояния, информационной войны. Они могут способствовать смене режимов, манипулировать массовым сознанием, формировать новых "врагов государства".
- Яркие примеры: ситуация на Украине и в других странах, где массовая обработка информации изменила взгляды целых поколений. Было отмечено, что смена позиции возможна даже у одного и того же человека при изменении информационного поля.
- Проблема экспорта идеологии, атаки на традиционные ценности и потеря управляемости подчёркнуты как острейшие государственные вызовы.

3. Моральное право на ограничение интернета
- Государство не только может — оно обязано ограничивать доступ к платформам или сервисам, если через них ведётся идеологическая или иная опасная диверсия.
- Однако грань между необходимости защиты и наступающей цензурой размыта: есть опасность, что общество станет "слепым и глухим", изолированным от информационного поля мира.
- В истории России до сих пор, по мнению собеседника, удалось соблюдать некий баланс между запретами и доступностью контента, хотя процессы контроля и ограничения усиливаются.

4. Особенности российских и зарубежных платформ
- Упомянуты проблемы с развитием российских видеохостингов и рекомендательных систем: YouTube, TikTok, западные соцсети выстроены так, что поддерживают массы независимых авторов, гибко работают с аудиторией, нацелены на поток и органичный рост. Российские платформы (например, Rutube) делают ставку на селебрити, не развивают массовый сегмент.
- Технологическое отставание России компенсируется — но с задержкой и без системного спроса за результат.

5. Роль искусственного интеллекта
- Искусственный интеллект — не магия, а совокупность алгоритмов, которые уже пронизывают повседневность (поисковики, распознавание по лицу, автопилоты и т.д.), в том числе и в России, но в значительной степени это технологии западного происхождения.
- Использование генеративных моделей типа GPT оценивается скептически: они, по словам героя, могут создавать риски, "плесень", которую нельзя пускать повсеместно.
- Подчёркнута важность регулирования ИИ: нужны правила и реестры доверенных алгоритмов, которые можно применять в критических сферах.

6. Монетизация и манипуляция вниманием
- Культура цифрового пространства выстроена вокруг удержания внимания: применяются глубоко проработанные "крючки" (например, бесконечная лента сообщений — как всегда полный стакан, от которого сложно отказаться).
- Алгоритмы поощряют страсти, скандалы, радикализацию, создают цифровые зависимости — что конфликтует с традиционными ценностями вроде дисциплины, уважения к старшим, семейственности.

7. Цифровизация и философия удобства
- Преимущества цифровизации (наличие МФЦ, госуслуг, быстрая доставка, удобство) действительно велики, даже Россия здесь в ряде сфер впереди мира.
- Однако культ "удобства любой ценой" несёт риски утраты частной жизни, контроля, автономии личности: доступно — не всегда значит благо.
- Истинное благо — в балансе между новацией и сохранением человеческого, реального, нецифрового пространства.

8. Вопросы идентичности и ценностей
- Мониторинг и защита традиционных ценностей в интернете — задача сложная: позитив продвигать трудно, а атаки на ценности легко детектировать.
- Запрет на определённый контент (например, ЛГБТ, радикальный феминизм) не уничтожает явление, но снижает скорость радикализации и расширения аудитории.

9. Воспитание детей, образование и ИИ
- Проблема воспитания: если ребёнок большую часть информации получает через ИИ, а алгоритмы создают западные компании с чуждым мировоззрением — чья мораль формируется и закладывается?
- Уже сейчас дети спорят с учителями, опираясь на ответы бот-систем, а мораль и интерпретации закладывают зачастую малообразованные, слабо оплачиваемые "тренеры" в других странах.
- Необходим системный государственный подход — чтобы не "чужая модель мира" влияла на воспитание, а был выстроен баланс между инновациями и ответственностью.

10. Призыв к осознанности и снижению "дозы" интернета
- Ключевой совет — снижать "дозу" цифрового потребления, сохранять контакт с реальной жизнью, быть бдительным к соблазну полного ухода в цифровое, не заменять им всю полноту жизни.
- Только реальный опыт, личные контакты, дисциплина делают человека цельным, свободным от зависимости от машин и алгоритмов.

---

Выводы и философское осмысление

В этом разговоре поднимаются фундаментальные вопросы о власти в информационную эпоху: кто управляет нашим вниманием, нашими ценностями, нашим будущим? Интернет и нейросети перестают быть нейтральными каналами — они становятся ареной борьбы, манипуляции, иногда даже нового тоталитаризма, маскирующегося под удобство и свободу выбора.

Замечательно, что обсуждение не скатывается в алармизм или технологический фетишизм. Скорее, высказывается мягкая настороженность: не всякая цифровая инновация — собственное благо, не всякий контроль — путь к безопасности.

Грани между защитой и цензурой, цивилизованным прогрессом и утратой человечности, между открытостью и уязвимостью — тонки, размыты, текучи. Вызов нашего времени: найти динамический баланс между инновациями и ценностями, технологической мощью и желанием остаться людьми, а не функциями экосистем.

Есть ли у государства моральное право отбирать у граждан доступ к платформам? Возможно, иногда — но кто и как будет определять "точку разумного равновесия"? Сможем ли мы хранить внутреннюю свободу в мире, где всё чаще границы между нашим "я" и алгоритмами стираются?

И открытый вопрос для размышления:
Что, в конечном счёте, определяет границы нашего суверенитета — технологии, моральный выбор или способность сохранять человечность среди потоков информации? Может быть, важно не только искать новые средства контроля, но и развивать иммунитет — индивидуальный и общественный — к манипуляциям, чтобы, оставаясь открытыми миру, мы не теряли себя?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qIrI8awHPGY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мария Шукшина: Мишустин, Киркоров, Лолита и Баба Яга /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Ольга Ускова: рост цен, "золотой" картофель и ставка ЦБ /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Андрей Медведев: Ленин, Шаман и Баку /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Наталья Касперская: GPT, Алиса и YouTube /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Андрей Ваджра: работа в Совете безопасности Украины /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Евгений Спицын: мост, Крым, Украина и мифы /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Алексей Савватеев: учитель, школа и дети /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Евгений Спицын: Вашингтонский обком, доллары Ельцина и крах СССР /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5465 4727
    Андрей Попов 29 мин. назад

      Если бы государство развивало и поддерживало, или хотя бы не мешало русской мягкой(и жёсткой) силе, то глобализация информации была бы только ей(силе) в плюс: так как западный дискурс построен на лжи и эту ложь при желании легко опровергнуть и доставить опровержение в каждый смартфон при современном развитии интернета. На западе полно социальных и национальных групп недовольных и откровенно враждебных государству и западной цивилизации.

      • 8747 6785
        ЕгорАндрей Попов пять минут назад

          Андрей, чем недовольных? НВП Германии 5 тр. $, экспорт 2 тр. У нас экспорт не более 0.5 тр. а мы вывозим все, – Менделеева, деньги и людей. Как во времена Киевской Руси когда вывозили воск мед шкурки и рабов. Их п-дить надо, если они еще и недовольны. Причем постоянно для профилактики, тогда будут довольны.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru