Бывший корреспондент The New York Times, Bloomberg и Reuters Джон Вароли раскрывает изнанку западной медиамашины. Почему свобода слова в США превратилась в миф, а любая альтернативная точка зрения клеймится как «работа на Кремль»? В выпуске: как спецслужбы курируют редакционную политику крупных изданий, технологии информационной войны против молодежи, запретные темы (от COVID до Украины) и личная история человека, который пожертвовал блестящей карьерой, чтобы не участвовать во лжи.

00:00 — Кто такой Джон Вароли: 35 лет в СМИ

04:32 — Разочарование в США: когда система сломалась

06:26 — НАТО и Украина: запретная правда

09:42 — Как создают образ врага: технологии Империи

12:11 — Бунт против системы: почему он не смог молчать

19:05 — «Агент Кремля»: как уничтожают репутацию

23:14 — Свобода слова — это миф для наивных

36:59 — Цензура и кураторы из спецслужб

39:30 — Как ЦРУ работает с журналистами

42:53 — Цена правды: потеря карьеры и денег

46:10 — Информационная война: битва за умы

58:42 — Нам нужны международные дебаты

#Вароли #США #СМИ #Пропаганда #Цензура #Журналистика #NYT #Инфовойна