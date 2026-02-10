ХВАТИТ КОРМИТЬ ОКРАИНЫ: Как этот лозунг убил Советский Союз | Колпакиди и Полунов
Историк Александр Колпакиди и профессор Александр Полунов разбирают самый опасный миф позднего СССР — о том, что «Россия кормила остальные республики». Было ли это так на самом деле или это манипуляция элит, рвущихся к власти? В выпуске: роль Александра Солженицына в идее развала страны («Как нам обустроить Россию»), корни украинского национализма, трагедия казачества и почему современные разговоры о «деколонизации» ведут к новой гражданской войне. Честный разговор о том, как экономическая статистика превращается в оружие пропаганды.
00:00 — Представление Александра Полунова
02:10 — Миф «русские кормили СССР»: цифры vs эмоции
05:42 — Как элиты манипулировали обидами народов
10:00 — Исторические аналоги: почему империи распадаются
12:36 — Роль Солженицына: идея «сбросить балласт»
14:40 — Национальные элиты и влияние США
16:23 — Референдум 1991 года: народ был против развала
24:24 — Деградация управленцев как причина краха
28:41 — Опасный лозунг «деколонизации России» сегодня
30:50 — Казачество и ошибки национальной политики
40:33 — Этнический национализм в Царской России
44:39 — Откуда взялось украинское самосознание
55:02 — Была ли в СССР объединяющая идея?
01:11:40 — Вред национальных эмоций для истории
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Миф о «кормлении окраин»
- Йдея о том, что один этнос или регион (в частности, русские в СССР) кормил все остальные народы, — это универсальный штамп, характерный для кризисов и распада многонациональных государств.
- Подобные лозунги появлялись не только в СССР, но и в других государствах: «Север кормит Юг» в Италии, «Каталония кормит Испанию», фламандцы и валлоны в Бельгии и т.д.
- Внутри самого СССР в последние годы существования в разных республиках этот миф бытовал повсеместно, но с противоположным знаком: на Украине говорили, что кормят Москву, в России — что кормят всех, в Средней Азии — что «кормят русских» и так далее.
2. Недостаток научной аналитики и избыточная роль эмоций
- Отсутствие детальных, широкодоступных научных работ по экономике и межнациональным отношениям советского периода способствовало доминированию мифов и субъективных представлений.
- Важно отличать эмоции и пропаганду от реальных фактов. Автор признаёт, что каждый обычно опирается на личный опыт и соседские слухи, а не на системный анализ.
3. Экономическая сложность и условность советской системы
- Денежная и ценовая система СССР была специфической и не всегда отражала настоящую экономическую реальность (цены, зарплаты и налоги определялись сверху административно).
- Оценки вклада и «кормительства» должны учитывать множество факторов: реальное распределение ресурсов, локальное производство и потребление, структуру народного хозяйства.
4. Роль пропаганды и внешнего влияния
- В возникновении национальных конфликтов в СССР участвовало как внутреннее недовольство элит и местных националистов, так и внешняя поддержка (ЦРУ и западные спецслужбы).
- Однако решающим фактором разрушения СССР было не столько давление региональных национализмов, сколько процессы, происходившие в Москве — на уровне центральных элит.
5. Универсальность национального вопроса и сложности идентичности
- Советская национальная политика часто становилась предметом противоречивых обвинений: большевиков то обвиняют в искусственном создании наций, то — в подавлении национальных культур.
- Формирование национальных государств проходило и до советской власти; большевики лишь институционализировали уже существующие процессы или стремления части элит.
- Вопрос идентичности сложен: казаки были частью русского народа, но сейчас пытаются трактовать казачество как отдельную нацию; отношения между переселенцами и коренными народами многообразны и неустойчивы.
6. Историческая память и идеологическая борьба
- В современной России тезис о «деколонизации» и о «русских как колонизаторах» усиливается, что сопровождается внешней поддержкой и внутренней идеологической растерянностью.
- Нет единого ныне работающего института, который бы объективно занимался анализом национальных отношений, вместо этого многие питаются мифами и враждебными нарративами.
7. Объединяющие идеи и ценности
- Советский Союз удерживался не тільки административной силой, но и мощными идеями — социальной справедливости, просвещения и равноправия.
- Любое многонациональное государство требует объединяющего смысла — будь то фигура монарха, идея справедливости или равноправия, или сильная гражданская идентичность.
Выводы и междисциплинарные параллели
1. Мифологии «кормления» — психологические защиты и политические инструменты
- Лозунг «мы кормим остальных» похож на защитный механизм, который появляется в сложные исторические переломы. Он легок, эмоционален и податлив для политических манипуляций, подобно тому, как в биопсихологии группа может сплотиться через ощущение угрозы или несправедливости.
2. Неоднородность исторического опыта и уязвимость к манипуляции
- Отсутствие солидного, научного анализа приводит к тому, что общество становится уязвимым для простых мифов, которые, как вирусы, оказываются намного заразнее сложных, многофакторных истин. Это сродни распространению фейковых новостей, когда простая, драматичная ложь побеждает скучную и непрозрачную истину.
3. Идеализация или демонизация прошлого — признак внутренней неуверенности
- Желание опереться на миф о «кормящих» (или, наоборот, об «угнетённых») — это бегство от болезненной реальности, попытка найти простое объяснение сложным процессам. Аналогично в семейных или межличностных отношениях: обвинение «всё из-за другого», «он паразитирует на мне» часто служит маскировкой собственных проблем и комплексов.
4. Национальная идентичность — процесс, а не завершённый продукт
- Современные нации формировались постепенно и в разных традициях в разные эпохи. Их границы и культура — результат множества компромиссов, иногда насилия, но чаще диалога и смешения. Попытки упростить историю до «искусственного создания», «колонизации» или «геноцида» нередко превращаются в политические штампы, не отражающие богатство реального культурного и человеческого опыта.
5. Разделение элит и народа — универсальный механизм распада
- Когда элиты (или называемые «контрэлиты») преследуют собственные интересы, не созвучные с интересами общества, разлагается любая сложная структура: это видно и в компаниях, и в империях, и в современных государствах.
Практические уроки, баланс и открытый вопрос
- Нужно развивать научную культуру честного разговора — не только на уровне исследовательских институтов и учебников, но и в обществе, чтобы противостоять мифам и эмоциям фактами. Это относится не только к национальному вопросу: в любой сфере — от корпоративного управления до духовных поисков — без постоянного скептицизма и междисциплинарного диалога выигрывают упрощённые, зачастую вредные идеи.
- Важно помнить: ни одна идентичность не является раз и навсегда определённой. Она требует поддержки, уважения, а главное — работы по её переосмыслению на каждом витке истории.
- Истина, как и историческая справедливость, никогда не будут полностью завершёнными или однозначными. Но сам процесс честного поиска — это то, что нас объединяет и делает чище, несмотря на ошибки и трагедии прошлого.
Какой объединяющий смысл, не опирающийся на упрощённые мифы и враждебные штампы, способен вдохновить многонациональное общество сегодня — и возможно ли создать для него новую, честную идентичность без новых жертв «правды»?