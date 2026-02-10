Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Историк Александр Колпакиди и профессор Александр Полунов разбирают самый опасный миф позднего СССР — о том, что «Россия кормила остальные республики». Было ли это так на самом деле или это манипуляция элит, рвущихся к власти? В выпуске: роль Александра Солженицына в идее развала страны («Как нам обустроить Россию»), корни украинского национализма, трагедия казачества и почему современные разговоры о «деколонизации» ведут к новой гражданской войне. Честный разговор о том, как экономическая статистика превращается в оружие пропаганды.

00:00 — Представление Александра Полунова

02:10 — Миф «русские кормили СССР»: цифры vs эмоции

05:42 — Как элиты манипулировали обидами народов

10:00 — Исторические аналоги: почему империи распадаются

12:36 — Роль Солженицына: идея «сбросить балласт»

14:40 — Национальные элиты и влияние США

16:23 — Референдум 1991 года: народ был против развала

24:24 — Деградация управленцев как причина краха

28:41 — Опасный лозунг «деколонизации России» сегодня

30:50 — Казачество и ошибки национальной политики

40:33 — Этнический национализм в Царской России

44:39 — Откуда взялось украинское самосознание

55:02 — Была ли в СССР объединяющая идея?

01:11:40 — Вред национальных эмоций для истории

#Колпакиди #Полунов #История #СССР #Национализм #Политика #Экономика #Общество #Мифы