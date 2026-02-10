“Время денег и предателей…” Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 20 января 2026 г.
Комментируя похищение президента Николаса Мадуро, президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что за этим стояли сговор, деньги и предательство. Именно эти инструменты используют сегодня те, кто покушается на свободу и суверенитет народов. Эксперты «Точки зрения» считают, что Россия находится в особенной зоне риска.
Комментарий редакции
1. Исторический контекст и империализм:
Лейтмотив всей беседы — возвращение к ленинской (классовой) трактовке международных отношений: политика США и "коллективного Запада" рассматривается как проявление империализма, где экономические интересы реализуются без прикрытия демократическими лозунгами. Современная стадия капитализма, по убеждению спикеров, вновь обнажила старые мотивы — право сильного, силовое принуждение, использование денег, подкупа и предательства для достижения внешнеполитических целей.
2. Непрерывная угроза и уроки истории:
Россия находится в постоянном поле риска вмешательства и давления извне; идеи раздела страны, экспансии на её ресурсы, высказывались с эпохи Мадлен Олбрайт и ранее. История показывает, что периоды относительной безопасности объяснялись либо силой самой России, либо слабостью противников, но не их доброй волей.
3. Проблема внутренней уязвимости — пятой колонны и классового раскола:
Особо подчеркивается не только внешний, но и внутренний фактор опасности — наличие предательства и корысти внутри элит, политического класса и крупного бизнеса. "Пятая колонна" определяется скорее как явление глубокой вовлечённости значительной части российских элит в западную экономическую систему и идеологию, нежели как явная агентурная сеть. Мимикрия и приспособляемость элит делают поиск "врага" затруднительным. В конечном счёте, нынешняя социально-экономическая структура, зависимость от западных институтов и отсутствие смены курса усиливают уязвимость общества.
4. Экономическая несамостоятельность и политическая инерция:
По мнению участников, экономика России остаётся сырьевой, зависимости от рекомендаций МВФ и настроек Центрального банка не преодолены, обещания импортозамещения не выполнены, а рост благосостояния населения не ощущается. Рефлексируя на опыт 90-х, они отмечают, что нынешнее поколение управленцев часто сохраняет прежние, удобные для Запада взгляды и настроения, а перемены происходят лишь под прямым давлением обстоятельств.
5. Критика идеализаций и иллюзий:
Власти и общественности свойственно надеяться на возможность договориться с Западом и быть принятыми в "общий дом". Подчёркивается, что такая надежда наивна, ведь политику Запада определяет не личный характер президентов вроде Трампа, а фундаментальные законы империализма, притязание сильного на ресурсы. Иллюзия возможности честного диалога и взаимопонимания рассматривается как серьёзная ошибка.
6. Социальное недовольство и рост напряжённости:
Экономическая ситуация — повышение налогов, тарифов, инфляция — усугубляет разочарование и недовольство граждан. Власти, с одной стороны, стараются сдерживать протестные настроения, с другой — сами подталкивают к левому сдвигу. Отмечается, что социальная база для перемен зреет именно в силу внутренних перекосов и ошибок управления, а не внешнего давления.
7. Роль идеологии и возможные пути перемен:
Сравнивая Россию с Китаем (где рулит КПК, партия с идеологией и стратегией), участники делают вывод: нынешняя элита РФ не обладает цельной идеологической доктриной, легко изменяет свои взгляды под внешним давлением и неспособна провести глубокие преобразования по собственной инициативе. Поэтому изменение возможно либо под давлением общества, либо хаотично — в результате тяжёлых испытаний.
8. Перспектива будущего и роль технологий:
Подчеркивается нарастающая роль технологического прогресса в мировой политике: победителем станет тот, у кого окажутся ресурсы и технологии (например, искусственный интеллект). Тем не менее, без изменения внутренних правил, без формирования новой системы международных отношений и собственной стратегии Россия рискует проиграть не только военной, но и технологической гонке.
Вывод:
В этой беседе центральное место занимает тревога за суверенитет и долгосрочную устойчивость России в условиях возвратившейся "эпохи силы", где деньги и предательство, как инструменты внешней и внутренней политики, вновь становятся нормой. Спикеры подчеркивают, что иллюзии о честной игре с Западом губительны, а слабость — как экономическая, так и идейная — чревата утратой независимости. Проблема не исключительно внешняя: внутренний класс чиновников, унаследовавший культуру 90-х, оказывается не готов к радикальным реформам и воспроизводит старые уязвимости.
Однако обсуждение не сводится к мрачным прогнозам. Промелькивает надежда на внутреннюю трансформацию через идеологию, технологический рывок и социальную мобилизацию. Здесь проявляется сочетаемость исторического скепсиса с призывом к творческому поиску новых стратегий, требующих серьезного пересмотра как экономической модели, так и идейных основ.
Если истина, как отмечалось, всегда ситуативна и относительна, то, возможно, эпоха перемен — тоже возможность для пересмотра принципов, ценностей и масштабных выборов. Главное — не подменять сложную реальность уютными идеализациями. Так возникает вопрос: насколько глубоко мы готовы осознать свои уязвимости и действительно изменить стратегию — или вновь предпочтем жить в иллюзорном комфорте до очередного кризиса? Где, между прагматизмом выживания и поиском собственной идентичности, лежит наше настоящее?