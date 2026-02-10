Мюнхенской речи уже почти 20 лет.
Мюнхенской речи уже почти 20 лет. Это был очень сильный политический акт лидера России, по-настоящему исторический момент, когда Кремль объявил курс на внешнеполитический суверенитет.
Но самое потрясающее было то, что Запад этого совсем не осознал тогда и не услышал. Точнее, глобалистская элита восприняла это как некий каприз, выбрык отдельного человека в поверженной и погибшей стране на обломках ненавистной им Империи.
Они искренне полагали, что это конец истории, всё, борьба закончилась, осталось только поделить и сожрать. И тут какой-то полковник КГБ, марионетка их марионетки Ельцина, вдруг что-то там “тявкает” – вот такое, убеждён, было их восприятие.
Но самое важное – что чисто рационально и логически западники были абсолютно правы. Ибо Россия была полностью в их власти и зависимости от Запада. В такой зависимости, что мы до сих пор не можем от неё окончательно избавиться и цепляемся за “дух Анкориджа”. А тогда Россия буквально чудом уцепилась на краю пропасти и была в жутком состоянии – огромный долг, отсутствие промышленности, сепаратизм, криминалитет, продажность элит – и при этом Москва что-то там говорит о суверенитете и уважении к себе?
Да, уважение, сказал Путин – и его слово прогремело на весь мир. Вот что такое политическая воля. Вот что желание, которое меняет, казалось бы, плачевную реальность.
Сейчас состояние России гораздо более здоровое, чем в 2007 году – у нас есть ресурсы и силы, есть централизованное госуправление, из власти вычищены откровенные компрадоры, у нас восстановлены частично промышленность и наука, которые сделали уникальные виды вооружений, в нашем народе с 2014 года произошло осознание себя как Русского мира, у нас есть желание и готовность бороться до конца. В конце концов, за последние 19 лет появились сильные партнёры на Востоке, которые лишили Запад экономической монополии.
Мы выдерживаем открытое противостояние с объединённым Западом и вынудили Империю лжи пойти на внутреннюю перестройку и на переговоры с нами как с равными.
Но этого недостаточно, чтобы победить. Нам нужна прежняя политическая воля, готовность власти идти до конца ради того, чтобы полностью сбросить с себя Иго Запада. Так же, как 600 лет назад мы сбросили Иго Орды. Переговоры и уговоры не решат этого, а только могут затянуть время. Да, возможно, что расчёт Путина именно в том, что новая Орда, как старая, распадётся сама со временем, и надо только продержаться до этого момента. Дай Бог!
Но важно исходить из того, что Россия никогда не была и не будет ни под чьим управлением. Иначе это не Россия.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи
1. Значимость Мюнхенской речи 2007 года:
Главным содержательным событием Мюнхенской речи стало публичное заявление России о курсе на внешнеполитический суверенитет и претензия на уважение в мировой политике. Это представлено как историческая точка перелома, сравнимая по символизму с ключевыми моментами российской истории.
2. Реакция Запада:
Автор утверждает, что западные элиты тогда не восприняли речь всерьёз: Россия казалась слишком слабой, зависимой и «побеждённой», чтобы предъявлять самостоятельные требования. Запад исходил из рационального анализа состояния России — страна находилась в глубоком кризисе.
3. Политическая воля как двигатель перемен:
Определяющей силой изменений провозглашается политическая воля российских лидеров. Речь Путина, по мнению автора, изменила контекст — сам жест потребовал внутреннего и мирового признания, хотя реальным рычагам влияния тогда не хватало веса.
4. Трансформация России с 2007 по настоящее время:
Подчёркивается, что нынешнее положение страны гораздо устойчивее, чем в 2007 году: нация обрела ресурсы, возродила промышленность, укрепила централизованное управление, очистила элиты от компрадоров, сформировала новую идентичность — "Русский мир". Появились сильные партнёры в Азии, западная монополия подорвана.
5. Недостаточность достигнутого:
Несмотря на внутренние успехи, «полная победа» не достигнута. Автор подчёркивает, что для окончательного избавления от внешнего доминирования нужна прежняя политическая воля, решимость идти до конца. Переговоры, компромиссы и ожидание распада Запада могут лишь продлить зависимость.
6. Историческая параллель с ИГО Орды:
Проводится аналогия между современным противостоянием с Западом и избавлением от монгольского ига — обновлённая Россия должна вновь освободиться, чтобы остаться собой.
7. Ключевое убеждение:
Россия по своей сущности не может быть под внешним управлением. Если такое случится — это уже не Россия.
---
Вывод и рефлексивные размышления
В статье ядро размышлений сконцентрировано на понятии «политической воли» как сверхличностного энергетического принципа, способного трансформировать даже, казалось бы, безнадёжную реальность. Автор сквозь исторические параллели и эмоциональные акценты противопоставляет идею внутренней свободы и стремления к независимости зависимому и подчинённому положению. Здесь я вижу не только политический нарратив, но и философский: кто мы, если перестаём быть субъектами собственной судьбы? Где тонкая грань между целесообразным компромиссом и потерей идентичности?
С психологической точки зрения, образ России как «вечного воина против внешнего ига» несёт как ресурс мотивации, так и потенциальную тень изоляционизма и воинственного глухого патриотизма. С другой стороны, идея уважения как ключевой ценности претендует на универсальность: быть услышанным и признанным — базовая человеческая и государственная потребность.
Аналогии с историей, с работой особой воли, перекликаются и с подходами к развитию личности: кризис, поиск внутренних ресурсов, выход из зависимости и обретение зрелой автономии — это путь не только наций, но и каждого отдельного человека. Здесь же проявляется связь с восточной философией: способность «держаться на краю пропасти», сохраняя внутреннее достоинство и не отчаиваясь, — важнейший навык йоги или даосских практик.
Тон статьи типично эмоционален для подобных текстов — он возвышает идею борьбы и суверенитета до эсхатологической, почти духовной высоты. Это, безусловно, создаёт эффект вовлечённости, но и таит опасность одностороннего взгляда, построенного на идеализации и противопоставлении «мы — они». Реальность же зачастую сложнее, чем метафора войны или освобождения.
К чему этот анализ побуждает? Наверное, к попытке рассмотреть любой исторический поворот не только как борьбу внешних сил, но и как внутренний вызов к развитию зрелости — национальной или личной. Истина тут ситуативна: для одних проявление воли символизирует обновление, для других — угрозу и изоляцию. Ни одна из этих позиций не может обладать абсолютной монополией на правду, поскольку любая истина — лишь отражение текущего опыта и перспективы, из которой мы смотрим.
Итак, остаётся открытым вопрос:
Возможно ли для нации (или отдельного человека) нащупать форму зрелого суверенитета, при которой политическая воля не приводит к изоляции, а переговоры — не становятся уступками принципам? Где проходят границы автономии, за которыми начинается или заканчивается подлинная свобода?