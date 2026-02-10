Мюнхенской речи уже почти 20 лет. Это был очень сильный политический акт лидера России, по-настоящему исторический момент, когда Кремль объявил курс на внешнеполитический суверенитет.

Но самое потрясающее было то, что Запад этого совсем не осознал тогда и не услышал. Точнее, глобалистская элита восприняла это как некий каприз, выбрык отдельного человека в поверженной и погибшей стране на обломках ненавистной им Империи.

Они искренне полагали, что это конец истории, всё, борьба закончилась, осталось только поделить и сожрать. И тут какой-то полковник КГБ, марионетка их марионетки Ельцина, вдруг что-то там “тявкает” – вот такое, убеждён, было их восприятие.

Но самое важное – что чисто рационально и логически западники были абсолютно правы. Ибо Россия была полностью в их власти и зависимости от Запада. В такой зависимости, что мы до сих пор не можем от неё окончательно избавиться и цепляемся за “дух Анкориджа”. А тогда Россия буквально чудом уцепилась на краю пропасти и была в жутком состоянии – огромный долг, отсутствие промышленности, сепаратизм, криминалитет, продажность элит – и при этом Москва что-то там говорит о суверенитете и уважении к себе?

Да, уважение, сказал Путин – и его слово прогремело на весь мир. Вот что такое политическая воля. Вот что желание, которое меняет, казалось бы, плачевную реальность.

Сейчас состояние России гораздо более здоровое, чем в 2007 году – у нас есть ресурсы и силы, есть централизованное госуправление, из власти вычищены откровенные компрадоры, у нас восстановлены частично промышленность и наука, которые сделали уникальные виды вооружений, в нашем народе с 2014 года произошло осознание себя как Русского мира, у нас есть желание и готовность бороться до конца. В конце концов, за последние 19 лет появились сильные партнёры на Востоке, которые лишили Запад экономической монополии.

Мы выдерживаем открытое противостояние с объединённым Западом и вынудили Империю лжи пойти на внутреннюю перестройку и на переговоры с нами как с равными.

Но этого недостаточно, чтобы победить. Нам нужна прежняя политическая воля, готовность власти идти до конца ради того, чтобы полностью сбросить с себя Иго Запада. Так же, как 600 лет назад мы сбросили Иго Орды. Переговоры и уговоры не решат этого, а только могут затянуть время. Да, возможно, что расчёт Путина именно в том, что новая Орда, как старая, распадётся сама со временем, и надо только продержаться до этого момента. Дай Бог!

Но важно исходить из того, что Россия никогда не была и не будет ни под чьим управлением. Иначе это не Россия.