Историк Александр Колпакиди и публицист Юрий Мухин обсуждают глобальный кризис управления. Почему современные политики выглядят карикатурно и некомпетентно — это случайность или системный отбор? В выпуске: как интернет из хранилища знаний превратился в инструмент оглупления и зависимости, почему формулировка «Гражданская война» меняет суть конфликта на Украине, и в чем суть закона об Ответственности власти, который предлагает Мухин. Отдельный блок — «Цифровая железная пята»: как технологии используются для создания нового тоталитаризма и зачистки исторической памяти.

00:00 — Юрий Мухин: почему элиты деградируют

03:40 — Эпоха идиотизма: скандалы вместо работы

06:01 — Анонс: «Феномен советского человека»

10:13 — «Границы 1991»: разбор политического мифа

14:47 — Минские соглашения и что в них скрыто

20:45 — Гражданская война: почему боятся этого слова

23:03 — Закон об ответственности власти: как заставить чиновников отвечать

24:58 — НАТО в Финляндии: как это сделали «чужими руками»

36:33 — Интернет-зависимость как способ контроля

41:51 — Цифровая цензура: как удаляют историю

48:01 — «Железная пята» будущего

50:55 — Сбор на «Черную книгу»

