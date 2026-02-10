ЭТО ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА? О чем молчат политики и СМИ | Александр Колпакиди и Юрий Мухин
Историк Александр Колпакиди и публицист Юрий Мухин обсуждают глобальный кризис управления. Почему современные политики выглядят карикатурно и некомпетентно — это случайность или системный отбор? В выпуске: как интернет из хранилища знаний превратился в инструмент оглупления и зависимости, почему формулировка «Гражданская война» меняет суть конфликта на Украине, и в чем суть закона об Ответственности власти, который предлагает Мухин. Отдельный блок — «Цифровая железная пята»: как технологии используются для создания нового тоталитаризма и зачистки исторической памяти.
00:00 — Юрий Мухин: почему элиты деградируют
03:40 — Эпоха идиотизма: скандалы вместо работы
06:01 — Анонс: «Феномен советского человека»
10:13 — «Границы 1991»: разбор политического мифа
14:47 — Минские соглашения и что в них скрыто
20:45 — Гражданская война: почему боятся этого слова
23:03 — Закон об ответственности власти: как заставить чиновников отвечать
24:58 — НАТО в Финляндии: как это сделали «чужими руками»
36:33 — Интернет-зависимость как способ контроля
41:51 — Цифровая цензура: как удаляют историю
48:01 — «Железная пята» будущего
50:55 — Сбор на «Черную книгу»
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Деградация элит — глобальное явление:
В центре обсуждения — тема неожиданной и глубокой деградации политических и управленческих элит во всем мире, а не только в России. Авторы подчеркивают, что современные лидеры зачастую случайны, недостаточно компетентны и лишены стратегического мышления, что приводит к ощущению хаоса и несправедливости.
2. История и ответственность власти:
Мухин и Колпакиди считают, что современное общество страдает от отсутствия реальной ответственности у политиков. Приводится сравнение с обычными профессиями (как таксист, хирург): везде есть спрос за результат, кроме власти, где безнаказанность стала нормой.
3. Украинский конфликт как гражданская война:
Одна из важных мыслей — война на Украине рассматривается как классическая гражданская война, в которой общество расколото между частью, стремящейся к Западу, и частью, ориентированной на Россию. Авторы подчеркивают, что помощь одной из сторон — с точки зрения международного права — не является агрессией. Замалчивание этого аспекта в СМИ и политике называют сознательной манипуляцией.
4. Манипуляции в информационном пространстве:
Указывается на широкомасштабные манипуляции не только в политике, но и в культуре, истории, языковой политике. История и факты постоянно переписываются с выгодных позиций, а интернет и технологии, несмотря на изначальные ожидания, стали инструментом контроля, оглупления и оболванивания общества, а не пространством свободы мысли.
5. Эффект технологий (шестой технологический уклад):
Новые технологии, которые должны были бы способствовать развитию человека, по мнению авторов, зачастую приводят к деградации мышления (интернет как средство развлечения и отвлечения, цифровые зависимости), а не к прогрессу. Человечество становится все более управляемым и зависимым.
6. Память о советском опыте:
Акцентируется уникальность феномена "советского народа" как исторического опыта гармонии и доверия между разными народами, памяти о которой современное поколение утрачивает. Советский Союз рассматривается как пример успешного интеграционного проекта, результаты которого чаще всего искажаются современной пропагандой.
7. Феномен манипулируемых идеализаций:
Авторы отмечают, что идеализация прошлого, национальная мифология, язык, фигуры героев — все становится инструментом разделения общества, разжигания конфликтов, а не объединения ради общего блага.
8. Идея грядущей книги о сионизме и коммунистах:
Объявляется о работе над книгой, где с одной стороны будет собрана хроника преступлений радикального сионизма, с другой — биографии еврейских героев-коммунистов, чтобы показать сложность и неоднозначность любого этноса или движения.
Вывод и размышления
В этом видео звучит глубокое беспокойство о судьбе современного общества, потерявшего связь с реальностью ответственности и смыслом коллективной жизни. Авторы показывают, как деградация элит, оглупление масс с помощью цифровых технологий, намеренное переписывание истории и упрощение смыслов приводят к разрушению базовых структур — будь то государство или даже сама личность.
С одной стороны, утверждается необходимость возврата к идеям ответственности власти, осмысленной политики, честной и объективной истории. С другой — подчеркивается естественная уязвимость попыток идеализации, поскольку даже самые светлые эпохи, такие как "советский человек", подвергаются манипуляции и переписываются в угоду текущей конъюнктуре.
Через призму украинского кризиса демонстрируются сложности идентичности, вопросы суверенитета, языка и памяти, остро встаёт проблема определения того, что такое "наше" и "чужое". Видео ставит под сомнение привычную дихотомию: "свои/чужие", "правильные/неправильные", а призывает задуматься, как много в этой реальности конструкций, созданных ради манипуляции.
Практический посыл авторов — научиться мыслить критически, подвергать сомнению любые идеализации, требовать ответственности за решения от власти, учиться отличать суть от оболочки в информации и помнить, что исторические процессы нельзя сводить к простым антагонистическим схемам.
Открытый вопрос для размышления
Можно ли, в условиях тотальной информационной манипуляции и деградации институтов ответственности, обрести устойчивую и честную основу для коллективных действий, или человечество уже слишком погрузилось в мир симулякров, где реальность окончательно отступила перед выгодной "правдой"? Что остаётся "почвой" для новой осмысленной идентичности — личное осознание истины, возвращение к традициям или поиск новых форм коллективной честности?