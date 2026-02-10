Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Юрия Емельянова на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/5

Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разбирает истинные мотивы экспедиции Христофора Колумба. Было ли это поиском торгового пути или попыткой спастись от Конца Света, который ждали в 1492 году? Багдасарян анализирует связь Колумба с орденом Тамплиеров и происхождение таинственных карт. Во второй части — лингвистический разбор. Правда ли, что русский язык произошел от санскрита (или наоборот), как язык формирует мышление цивилизации и почему именно английский стал идеальным инструментом для глобального капитализма, вытесняя более сложные смысловые конструкции.

Книга "Матузов В.Н. В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Колумб открыл Америку или знал, куда плыть?

00:54 — Мистика 1492 года: ожидание Конца Света

03:30 — Эсхатология: экспедиция как религиозная миссия

05:19 — Португальские карты и след Тамплиеров

08:40 — Откуда у Колумба тайные знания?

12:18 — Русский и санскрит: где миф, а где наука

16:49 — Язык определяет мышление цивилизации

18:56 — Сложность языка vs Примитивизация мира

20:13 — Почему английский стал языком капитализма

22:26 — Анонс лекций Юрия Емельянова

#Багдасарян #История #Колумб #Тамплиеры #Язык #Лингвистика #Санскрит #Капитализм #Америка