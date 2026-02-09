Признаки русской смуты: эпидемии, обезлюживание, вывоз ресурсов. Роман Голунов
Выступление публициста Романа Голунова на конференции "Два Октября в русской истории". Ноябрь 2023 г.
Автор проводит подробные параллели между событиями октября 1917 и 1993 годов, рассматривая их как управляемые процессы, направленные на системное ослабление страны через обезлюживание, вывоз ресурсов и разрушение единоначалия. Значительная часть материала посвящена катастрофической «утечке мозгов», в результате которой массовая эмиграция российских ученых нанесла стране многотриллионный ущерб и одновременно усилила научный потенциал западных стран. В завершении автор обсуждает роль внешнего воздействия на внутренние кризисы, включая использование эпидемий в начале XX века, и подчеркивает, что события 1993 года привели к восстановлению монополии на знания в руках ограниченного круга лиц.
Полная версия ролика на сайте День ТВ: https://dentv.ru/programs/istoriya/priznaki-russkoy-smuty-epidemii-obezlyuzhivanie-vyvoz-resursov.html
Комментарий редакции
1. История как повторяющаяся спираль — автор проводит параллели между событиями после Февральской и Октябрьской революций 1917 года и кризисом 1991 года (распад СССР). Он отмечает, что периоды «смуты» в российской истории сопровождаются схожими процессами: потеря управляемости, разграбление и распродажа ресурсов, обезлюживание (массовый отъезд населения, особенно специалистов), привязка государственной политики к выгодам внешних сил.
2. Ресурсы и внешний интерес — обсуждается американская статья 1991 года, фиксирующая интерес Запада к земле и ресурсам бывшего СССР. Фактический вывод: распад централизованного управления был предпосылкой для вовлечения территорий в международный капитал, особенно со стороны США.
3. Сделки эпохи трансформации — подробно рассматриваются два ключевых соглашения 1990-х:
- Сделка по урану (HEU-LEU, "Воу-Нау"): Россия продаёт США огромные объёмы оружейного урана по цене, многократно уступающей его реальной стоимости (контракт — $10 млрд, эффект для США — $1,5 трлн и более).
- Космический пакт: Россия практически бесплатно участвует в развитии новой Международной космической станции на деньги, которые не покрывают даже затрат (начальная сумма — $400 млн). Ресурсы и технологии перераспределяются в пользу США, которые, сэкономив, направляют средства на освоение Марса.
4. Утечка мозгов — важный аспект последствий «смутного времени»: массовый выезд российских учёных, инженеров, специалистов. Приводятся впечатляющие оценки ущерба от эмиграции — до триллионов долларов, как для страны-донора, так и в виде экономии для стран-реципиентов (в основном Запад).
5. Целенаправленный вывоз человеческого капитала — отмечается не только явная миграция, но и программы по локализации специалистов в западных корпорациях, двойные схемы с транзитом через Германию. Этому потоку содействовала западная иммиграционная политика (например, выдача статуса беженца прямо в Москве).
6. Неоспоримые экономические потери — экономисты и международные эксперты сходятся в оценке ущерба для России не только на уровне потери природных богатств, но и человеческих ресурсов; сравниваются масштабы миграции с населением развитых стран.
7. Актуальность и повторяемость — финальный тезис о том, что аналогии с событиями 1917 года вполне уместны: схемы эксплуатации, распродажи, внешнего управления ресурсами и кадров заметно схожи в революционные или кризисные моменты российской истории.
---
Вывод и философская перспектива:
В этом видео затрагивается драматическая и болезненная для национального самосознания тема: как в периоды исторических «разломов» Россия становилась не субъектом, а объектом системных изменений — за счёт собственных ресурсов и своего народа. Стратегические ошибки, слабость институтов, идеологическая потерянность и внешнее давление приводили к огромным экономическим и человеческим потерям. Этот процесс, по мнению автора, неразрывно связан с утратой внутренней собранности («смута», обезлюживание) и одновременно — с целенаправленной работой внешних игроков, извлекающих выгоду из этих кризисов.
Интересно, что вопрос истины здесь имеет слоистую структуру. На уровне статистики и фактов мы видим потоки ресурсов, цифры убытков, имена уехавших учёных. Но за этим скрывается более тонкая историко-философская подоплёка: Почему общество вновь и вновь оказывается уязвимо к смуте и транжирит свой потенциал? Какова роль внешних «распортёров», а какова — собственных системных слабостей, возможно, уходящих корнями в более глубокие культурные или антропологические особенности русского менталитета?
Практический вывод — необходимость ценить и защищать человеческий капитал и научный потенциал как не менее важное достояние, чем сырьевые ресурсы (если не более важное). Глобальный же урок — безопорность на собственную культуру, науку, технологию и коллективную идентичность делает любую страну уязвимой перед лицом изменений, чреватых соблазнами быстрой продажи будущего ради выживания настоящего.
Но могут ли кризисы и утраты стать платформой для новой собранности, для формирования зрелой субъектности — и что должно измениться в коллективном сознании, чтобы «смуты» стали не вечным кругом, а уроком для будущего? Не является ли само восприятие катастрофы и последующего восстановления одним из проверочных камертонов исторической зрелости народа?